(Pocket-lint) - Certaines des meilleures images capturées par le télescope spatial Hubble montrent un univers plein démerveillement et de magnificence.

Nous avons rassemblé certaines des vues les plus incroyables pour vous montrer à quel point lespace peut être époustouflant.

Préparez-vous simplement à vous sentir un peu insignifiant.

AG Carinae - la star de la clbrit

Pour célébrer le 31e anniversaire du télescope spatial Hubble, la NASA et lAgence spatiale européenne ont publié cette image dAG Carinae. On dit que létoile dite des célébrités est lune des étoiles les plus brillantes de notre galaxie.

Cette masse brillante et brillante nest pas seulement spéciale pour sa luminosité pure, elle est également 70 fois plus grande que notre propre soleil et la lueur qui lentoure est due aux couches extérieures soufflées dans lespace il y a environ 10000 ans. En savoir plus ici .

Galaxies dantennes recharges

Les galaxies des antennes ont été photographiées par le télescope spatial Hubble à plusieurs reprises au cours des dernières décennies. Cette image est la plus récente et la plus impressionnante. Les galaxies représentées sur cette image sont enfermées dans une bataille constante - saffrontant les unes avec les autres pendant plusieurs centaines de millions dannées.

Cette bataille spatiale est si violente que des étoiles ont été arrachées aux deux galaxies et forment un arc de ruissellement qui relie les deux. Les signes de ce chaos cosmique peuvent être vus dans les différentes couleurs entourant les galaxies.

La nbuleuse de la tte de cheval

Cette image montre une partie de la constellation dOrion. Il a été capturé pendant la 23e année dutilisation du télescope spatial Hubble. La vue magnifique montre dincroyables vagues de poussière et de gaz créant ce qui ressemble à un hippocampe spatial géant.

Montagne mystique

Cette image incroyable ressemble plus à la fantaisie quà la réalité, mais la vue brillamment colorée parle de friction et de chaos cosmique. Un pilier en spirale de gaz et de poussière peut être vu englouti par la lumière brillante des étoiles proches.

Cette vue est dune pépinière stellaire connue sous le nom de nébuleuse de Carina, à seulement 7500 années-lumière de la Terre. Les radiations et les vents cosmiques des étoiles nouveau-nées à proximité sont à lorigine des formations en forme de pilier que lon peut voir ici. Des jets de gaz, des tourbillons et des traînées de poussière et plus peuvent être vus alors que de nouvelles étoiles naissent et grandissent.

Les couleurs sont causées par la lueur des différents gaz - avec loxygène en bleu, lhydrogène et lazote en vert et le soufre en rouge. Une vue stupéfiante, nous sommes sûrs que vous serez daccord.

Les piliers de la cration

Cette image capturée par le télescope spatial Hubble montre une vision de la nébuleuse de lAigle - un amas détoiles dans la constellation des Serpens. Cette vue est incroyablement à plus de 6500 années-lumière de la Terre et montre un certain nombre de régions de gaz et de poussière formant des étoiles sétendant en des formations en forme de piliers.

Cette nébuleuse a été découverte à lorigine par lastronome suisse Jean-Philippe Loys de Chéseaux en 1745 mais est peut-être la plus connue grâce à cette image du télescope spatial Hubble.

Lapins de poussire cosmique

Cette image montre des voies de poussière et des amas détoiles de cette galaxie géante. On pense que ces soi-disant lapins de poussière sont la preuve que cette masse est en fait le résultat de la fusion de deux galaxies distinctes.

Image la plus dtaille de la nbuleuse du crabe

Cette image incroyable du télescope spatial Hubble montre lune des vues les plus détaillées de la nébuleuse du crabe jamais vue. Limage est en fait assemblée à partir de 24 images individuelles capturées par le télescope et nous pensons que vous serez daccord, les résultats sont spectaculaires.

Un crash galactique

Cette image montre une région de lespace dispersée et déformée - le résultat dun affrontement entre deux galaxies. De puissantes forces cosmiques sculptent les formes que lon voit maintenant ici dans une galaxie connue simplement sous le nom de NGC 4490.

Centaure A

Qui aurait cru que la poussière spatiale pouvait être si étonnante? Cette image du Centaurus A a été prise avec linstrument le plus avancé de Hubble, la caméra grand champ 3. Elle montre des détails incroyables inédits sur les parties poussiéreuses de la galaxie.

Centaurus A est lune des radio-galaxies les plus proches de la Terre, émettant des émissions radio lumineuses grâce au rayonnement électromagnétique de la région. Ces émissions radio facilitent lobservation et létude des zones. Le centre du Centaurus A contient un trou noir supermassif qui émet des rayons X et des longueurs donde radio à partir de la zone.

On pense que Centaurus A était autrefois une grande galaxie elliptique qui est entrée en collision avec une plus petite galaxie de la région et a fusionné pour créer la vue que nous voyons maintenant.

Amas globulaire 47 Tucanae

47 Tucanae est, après Omega Centauri, lamas globulaire le plus brillant du ciel nocturne. Comme vous pouvez le voir sur cette image, 47 Tucanae héberge des dizaines de milliers détoiles.

Les scientifiques examinant la région ont noté comment les étoiles naines blanches mourantes ont migré de la région centrale vers la périphérie même. Un processus qui était connu pour se produire, mais qui navait pas été vu auparavant en détail avant que létude de ce domaine ne commence sérieusement.

Les restes enchevtrs dune supernova

Fin 2018, le télescope spatial Hubble a capturé cette image dun SNR 0454-67.2 Web emmêlé. Limage montre les restes dune supernova - un désordre emmêlé dans lespace causé par la fin dune étoile massive dans la région. Lexplosion qui en a résulté a apparemment envoyé une grande bande de matériau dans lespace environnant.

Goulash galactique

Une image créée à laide des données de lObservatoire de rayons X Chandra de la NASA révèle le résultat cosmique du mélange de deux galaxies sur des millions dannées. Cette zone spatiale est située à 140 millions dannées-lumière de la Terre où deux galaxies se sont heurtées et ont provoqué des phénomènes intéressants.

Les régions de cette zone de lespace montrent apparemment des étoiles se formant à une vitesse inhabituellement rapide. Les différentes couleurs montrent des émissions de gaz chauds dans la zone qui est censée représenter la formation de nouvelles étoiles.

Nbuleuse gante de laraigne rouge

En 2017, Hubble a capturé cette image de la nébuleuse de laraignée rouge qui accueille lune des étoiles les plus chaudes connues de lhomme. Cette étoile génère de grands vents stellaires qui peuvent être vus atteignant 62,4 milliards de miles.

Ces ondes stellaires sont causées par des chocs supersoniques, qui se produisent lorsque le gaz dans la zone est comprimé, chauffé puis se dilate rapidement. Le résultat est de magnifiques ondes de rayonnement qui peuvent être facilement vues dans cette image fantastique.

Aurores sur Jupiter

Cette vue imprenable montre dincroyables spectacles de lumière se déroulant dans latmosphère de Jupiter. Ces aurores sont le résultat de particules de haute énergie entrant dans latmosphère de la planète. Ces particules entrent ensuite en collision avec des atomes de gaz et créent une réaction visible qui a également été observée par le vaisseau spatial Juno de la NASA.

Naissance des toiles lextrme

Cette vue incroyable de la nébuleuse de Carina montre un enfer incroyable et une zone dactivité où de nouvelles étoiles sont en train de naître. Le rayonnement ultraviolet brûlant et les vents sortant des étoiles dans cette zone de lespace créent la peinture cosmique colorée sous vos yeux. Encore une fois, ces couleurs représentent les différents gaz circulant dans les régions - le soufre, lhydrogène et loxygène tourbillonnent à merveille alors que la nature crée une nouvelle vie cosmique.

La nbuleuse dOrion

Cette vue brillamment colorée de la nébuleuse dOrion montre une section de la nébuleuse où des milliers détoiles se forment. Incroyablement, plus de 3000 étoiles de tailles différentes apparaissent dans la région capturée par cette seule image. La nébuleuse dOrion est à 1500 années-lumière de la Terre et est la région de formation détoiles la plus proche de notre planète. Comme les autres photos de cette liste, cette image est en fait composée de 520 photos différentes capturées par le télescope spatial Hubble.

Mosaque Hubble de la majestueuse galaxie du Sombrero

On pense que la galaxie du Sombrero est lune des galaxies les plus belles et les plus photogéniques de lunivers. Il est également nommé en raison de sa ressemblance avec le célèbre chapeau mexicain.

Une galaxie brillante et bien éclairée avec un noyau bulbeux entouré de masses de gaz. La galaxie est si brillante quelle peut être facilement vue à travers de petits télescopes depuis la Terre, mais elle est juste au-delà de la limite de lœil nu.

Crabe sur LCD

La nébuleuse du crabe représentée dans des couleurs néon lumineuses et magnifiques. Cette image fantastique a été créée en combinant les données de différents télescopes capturant tout le spectre électromagnétique, des ondes radio aux rayons X. Cette nébuleuse est située à 6500 années-lumière de la Terre et est le résultat dune explosion de supernova observée par des astronomes en 1054.

Au centre de la nébuleuse du crabe se trouve une étoile à neutrons super dense, connue sous le nom de pulsar. Ce pulsar tourne une fois toutes les 33 millisecondes et à mesure quil tourne, il émet des faisceaux dondes radio et dincroyables spectacles de lumière visible. Les vents rapides du pulsar senvolent de gaz et de poussière énergisants dans la zone voisine.

La nbuleuse de la bulle

La nébuleuse de la bulle est située à 8000 années-lumière de la Terre et a été découverte à lorigine par lastronome britannique dorigine allemande Frederick William Herschel en 1787. La bulle est en fait le résultat des vents dune étoile proche et cest la chaleur de létoile qui provoque il brille.

La nbuleuse de lanneau

De notre point de vue sur Terre, Messier 57 (également connu sous le nom de "Nébuleuse de lAnneau") a une forme elliptique avec un bord rugueux et hirsute. Le télescope spatial Hubble montre cependant une vue légèrement différente - une plus comparée à un beignet déformé. Cette vue est formée par les gaz expulsés dune étoile rouge géante qui est en train dévoluer vers une naine blanche.

Le disque tourbillonnant de NGC 4526

Cette belle vue de la galaxie NGC 4526 semble montrer une galaxie paisible brillant brillamment dans les profondeurs de lespace. Cette vue sereine montre une galaxie qui a accueilli deux explosions de supernova connues au cours des dernières décennies seulement. Il a également un trou noir supermassif en son noyau avec une masse incroyable de 450 millions de soleils.

Un disque de gaz à rotation rapide sétend de manière spectaculaire du cœur de la galaxie et couvre sept pour cent de son rayon entier. Ce disque tourne à une vitesse stupéfiante de 250 000 mètres par seconde. Aussi remarquable que beau.

La nbuleuse de Carina

Une autre image de la nébuleuse de Carina montre la beauté du pilier de gaz et de poussière dans la région. Ce pilier mesure trois années-lumière étonnantes et peut être vu baigné dans la lumière rougeoyante détoiles massives proches.

La nbuleuse de la lagune

Dune largeur incroyable de 55 années-lumière et dune hauteur de 20 années-lumière, la nébuleuse de la lagune est aussi impressionnante que belle. Cette nébuleuse est à 4 000 années-lumière de la Terre et a été découverte à lorigine en 1654. Depuis lors, elle a été photographiée et analysée par des astronomes du monde entier.

La nbuleuse du voile

Cette image du télescope spatial Hubble montre une petite zone de la nébuleuse du voile, également connue sous le nom de nébuleuse du balai de la sorcière. Cette vue montre le gaz chauffé et ionisé et la poussière cosmique de la région. Cest aussi la suite dune supernova qui a explosé dans la région quelque part entre 3000 et 6000 avant JC.

Tapisserie de la naissance des toiles flamboyantes

Celui-ci est une vue colorée de lune des régions les plus turbulentes de lespace de formation détoiles.

"Cette image est lun des exemples les plus photogéniques des nombreuses pépinières stellaires turbulentes observées par le télescope spatial NASA / ESA Hubble au cours de ses 30 ans de vie. Le portrait présente la nébuleuse géante NGC 2014 et sa voisine NGC 2020 qui, ensemble, font partie de une vaste région de formation détoiles dans le Grand Nuage de Magellan, une galaxie satellite de la Voie Lactée, distante denviron 163 000 années-lumière. "

Westerlund 2

En 2015, cette image a été publiée afin de célébrer le 25e anniversaire du télescope spatial Hubble en orbite.

Il montre Westerlund 2, un groupe de superstars de Milkyway qui aurait environ 2 millions dannées. On dit quil possède certaines des étoiles les plus chaudes connues de lhomme. Cest certainement beau.

Une rose faite de galaxies

Cette vision étrangement florale de lespace a été capturée et publiée en 2011 et montre deux galaxies interagissant lune avec lautre. On dit que le plus petit a traversé le plus grand, ce qui donne cette vue colorée.

Un portrait de Saturne

Cette image de Hubble provient de juin 2019 lorsque Saturne a été observée dans son approche la plus proche de notre planète natale. À seulement 1,36 milliard de kilomètres, cest une chose magnifique.

Un papillon merge

Il sagit dune nébuleuse planétaire connue sous le nom de NGC 6302 (ou, sans surprise, la nébuleuse du papillon). Cela a lair joli mais cest en fait une zone spatiale très turbulente. Les ailes du papillon sont en fait des zones de gaz qui peuvent atteindre 20 000 degrés Celsius.

Cest le résultat dune étoile au centre de la masse qui aurait déjà été cinq fois la taille de notre soleil mais qui est morte et a expulsé ses gaz en conséquence. On dit que les ailes des papillons sont ces gaz et que lon pense également quils se déplacent à plus de 950 000 kilomètres à lheure. Incroyablement, la star responsable de tout cela est décédée il y a 2200 ans.

La nbuleuse de la bulle

À 8 000 années-lumière de la Terre se trouve la nébuleuse de la bulle, AKA NGC 7635. La bulle qui est visible ici est en fait causée par les vents spatiaux dune étoile proche.

La nébuleuse des bulles a été découverte en 1787 par lastronome britannique William Herschel.

La nbuleuse Twin Jet

Cette belle vue montre la nébuleuse Twin Jet, une magnifique nébuleuse formée de deux étoiles. On dit que la nébuleuse Twin Jet augmente continuellement et que lévénement sest produit il y a plus de 1200 ans.

La nbuleuse du cne

Ce nest pas une vision des hadès, mais plutôt la nébuleuse du cône. Comme vous vous en doutez, cest une autre zone spatiale turbulente avec des étoiles se formant dans cette région. Le pilier visible mesure sept années-lumière.

Fait intéressant, cette image a en fait été conçue à laide de trois images différentes - une prise en bleu, une autre dans le proche infrarouge et la dernière avec des filtres à hydrogène alpha. Le résultat final est certainement magnifique.

Les restes lumineux dune toile mourante

Il ny a pas grand-chose à voir ici, juste les restes lumineux dune étoile mourante. Pas quelque chose que vous voyez tous les jours.

Colres dun bb star

Cette image intrigante est le résultat dune proto-étoile qui, à sa naissance, avait violemment propulsé la matière vers lextérieur - tirant des écoulements de matière sur une incroyable dizaine dannées-lumière.

Se sentir nerv

Cette vue intéressante montre une galaxie spirale similaire à la nôtre mais vue de côté sous notre angle ici sur Terre.

