53 superbes photos tirées des concours photo mondiaux de The Nature Conservancy

(Pocket-lint) - Chaque année, le concours mondial de photographie de Nature Conservancy reçoit de nombreuses candidatures de photographes du monde entier. Des images à couper le souffle de notre monde à son meilleur.

En tant que directeur de la photographie de lorganisation, Bill Marr explique: "Le concours de photos de TNC est une merveilleuse intersection pour ceux qui aiment la nature et ceux qui aiment la photographie. Nous avons de merveilleuses contributions du monde entier, des magnifiques paysages occidentaux aux écureuils dans une arrière-cour en Autriche. . La photographie est un langage commun à tous. "

Comme vous pouvez limaginer, les entrées sont assez magnifiques, au cours des deux dernières années seulement, il y a eu des images vraiment impressionnantes. Nous avons rassemblé certaines de nos images préférées pour votre plaisir, mais il y en a beaucoup plus à voir dans les galeries précédentes .

Nager au lever du soleil

Pingouins au paradis. Cette photo brillante montre les magnifiques créatures dans leur habitat naturel avant une baignade matinale rafraîchissante. Le photographe raconte les efforts qui ont été consacrés à cette incroyable participation au concours:

"Les manchots royaux se rassemblent sur la plage de la plaine de Salisbury, dans lîle de Géorgie du Sud, pour une baignade matinale. Atterrir au lever du soleil en Géorgie du Sud nécessite un peu de planification car il est vraiment environ 3 heures du matin. La Géorgie du Sud est un paradis naturel."

Srnit

De la férocité de la nature à lincroyable beauté à couper le souffle. Cette image de Jeremy Stevens montre la beauté paisible de lIslande.

"Cascade dAldeyjarfoss en Islande, janvier 2018. Les endroits les plus difficiles daccès sont souvent les meilleurs et les plus paisibles."

nergie pure et feu

Cette photo montre la pure force destructrice cachée sous la surface de notre humble planète. Un ciel nocturne incroyablement clair constitue une magnifique toile de fond pour le volcan Colima au Mexique.

"Le volcan Colima en éruption pendant la nuit montrant sa force, a été pris dans la Yerbabuena, Comala, Colima. Les éruptions volcaniques en petites quantités aident à réduire le réchauffement climatique."

Canne Cosmic Cany

Les plaines pliantes de la nature, les courbes incroyables du paysage et une vue imprégnée de couleurs et démerveillement. Cette brillante photographie de Dustin Gregory montre la majesté de notre monde, avec une nature intacte exposée sous un ciel nocturne incroyable.

"Des merveilles géologiques se déroulent sous le ciel étoilé du parc dÉtat de Valley of Fire en mai 2017. Limmense pollution lumineuse émanant de Las Vegas illumine le paysage en le faisant presque passer le jour en pleine nuit. Cet endroit avait une aura effrayante cette nuit-là. et je me sentais comme si jétais surveillé, ce qui en faisait lune de mes nuits les plus difficiles et les plus mémorables à photographier le ciel nocturne. "

La fin est proche - deuxime place

Ce seul éclat diceberg semble en dire long sur le réchauffement climatique. Cette photographie, parfaitement intitulée «la fin est proche», a été prise en Islande par le photographe André Mercier et choisie comme la deuxième place du concours.

"Cette glace pourrait être vieille de plusieurs milliers dannées et ne sest détachée que récemment du glacier Vatnajokull à Jokulsarlon Bay en Islande, et va bientôt fondre dans la mer ..."

talons en jeu - gagnant du grand prix

Cette incroyable image de Camille Briottet a été sélectionnée comme lauréate du grand prix cette année. Le photographe décrit la scène qui se déroule sous nos yeux:

"Deux jeunes étalons jouent sur le Delta du Rhône dans la région du Camarguais en France. Ils sentraînent pour de futurs combats contre dautres étalons pour les droits de reproduction au sein du troupeau. Cette image minspire car elle montre à la fois la force et la liberté de la nature. Ma photo est racontant que la vie est un combat! La nature est magnifique, bien que dure et parfois cruelle; mais en même temps, la nature est entière et vraie. "

Rencontre des alligators

Ces alligators assis avec désinvolture dans les eaux les font aussi paraître dociles et beaux. Une autre photographie de nature simple qui montre à quel point notre monde peut être différent.

"Lagune avec de nombreux alligators dans le nord du Pantanal, région de Poconé. La fin de laprès-midi a laissé la scène dune couleur bleuâtre."

Rflexion glaciale

Parfois, dans la nature, la beauté intacte signifie également une symétrie parfaite. Cette image incroyable vient dIslande et montre une fois de plus lattrait de cette partie du monde. Le photographe Stephen Dean explique:

"Parc national de Vatnajokull, Islande - Un iceberg dans la lagune glaciaire de Jokulsarlon qui a vêlé du glacier Vatnajokull. Liceberg se reflète parfaitement dans leau calme de la lagune - Jai particulièrement aimé la symétrie de cet iceberg particulier"

Sa Majest

Cette photo dAristo Risi montre les forces destructrices de lhomme en collision avec les profondeurs de la nature. Étrangement beau.

"Un sac en plastique dans son habitat naturel, locéan. Tourné à Shellharbour en 2017. Le plastique était autrefois vénéré, maintenant il détruit tout ce que nous aimons. La nature nous relie tous, nous avons le devoir de la protéger."

Flottant dans la mer morte

Cette image semble montrer à quel point la nature peut être paisible et, peut-être, à quel point lhumanité peut être insignifiante dans le grand schéma des choses. Les eaux de la mer Morte ne sont que légèrement perturbées par un nageur seul au bord.

La photographe Aline Fortuna décrit la scène:

"Une des expériences les plus uniques du monde dans le point le plus bas de la terre. Nous appartenons à la nature et non linverse. Sans la nature, nous ne vivons pas, mais sans nous, elle vit."

Frog hug - Troisime place

Le lauréat de la troisième place montre une jeune fille découvrant les joies de la nature. La fille du photographe a pris la caméra en train de faire un doux câlin à un petit ouaouaron, comme une princesse essayant de libérer son prince.

La photographe Terra Fondriest a déclaré:

«En bas des flaques de boue sur notre route, nous avons trouvé plusieurs jeunes ouaouarons sautillant. Sur notre colline, les endroits humides sont rares, donc nos flaques de boue abritent un flux constant de têtards, de grenouilles et de crapauds. Ma fille aime toutes les créatures, son objectif est de créer un jour un centre de désintoxication de la faune . Elle minspire constamment avec son attention envers chaque être vivant. "

Rclamation

Les sables du désert ont repris les terres précédemment revendiquées par lhomme alors que les dunes de sable remplissent les maisons abandonnées aux Émirats arabes unis. Cette photographie ressemble à quelque chose dun film post-apocalyptique, mais est une photo du monde réel de la nature de Jesse Yang qui a déclaré:

"Létrangeté dexplorer cette ville fantôme des Émirats arabes unis sest dissipée après une heure ou deux dexploration. Mais je me sentais toujours mal à laise dentrer dans certaines de ces« maisons ». Javais limpression dintrusion, alors jai essayé dêtre étrangement respectueux. Le désert dArabie ne ressentait manifestement pas la même chose, me rappelant que la nature reprendra toujours ce que nous abandonnons. "

Kingfisher

Cette photographie parfaitement synchronisée montre le moment où un martin-pêcheur plonge dans leau pour capturer une collation légère. Une autre image étonnante de la nature et de la merveille de notre monde.

Petar Sabol décrit sa photo plus en profondeur:

"Le martin-pêcheur commun (Alcedo atthis) chassant les petits poissons sur létang à poissons. Il a été pris le 2 novembre 2014. en Croatie, près du village de Palovec, étang local. Il est très important que nous gardions la nature propre dans tous ses aspects, mais surtout leau. Leau est lessence de notre vie sur Terre et elle nous donne tant à découvrir. "

Sanctuaire de squoia

La lumière du soleil pénètre dans les profondeurs de cette imposante forêt de séquoias massifs du nord de la Californie. Ces énormes arbres ont connu des années et des années de croissance, évitant dune manière ou dune autre dêtre abattus par lhomme pendant tout ce temps.

Le photographe Patrick McDonald a commenté:

"Un arbre de myrtille est perché sous les séquoias imposants dans le nord de la Californie. Seulement 5% des forêts de séquoias anciennes dorigine subsistent, et ils sont inestimables."

Flocon de neige parfait

La nature est incroyable, jusque dans les moindres détails les plus infimes. Nous nous sommes souvent émerveillés de la façon dont les flocons de neige peuvent être incroyables - chacun différent du précédent, chacun étant un cadeau parfait et complexe de Dame Nature.

La photographie de Kathleen Greeson était lune de celles mises en avant par les juges et il est facile de comprendre pourquoi. Un moment parfait capturé en une seconde.

"Un flocon de neige parfait repose dans les cheveux de ma fille pendant une averse de neige chez nous à Signal Mountain, TN. Cest vraiment fascinant de voir tous les différents flocons individuels tomber dans notre cour."

Flamants roses Celestun

Une image beaucoup plus chaude du Mexique montre des flamants roses jusquaux genoux dans les eaux, ignorant parfaitement que le photographe a pris cette image brillante.

Le chasseur

En dehors des gagnants, il existe de nombreux autres clichés incroyables qui valent la peine dêtre émerveillés. Cette image montre à quel point la nature peut être féroce. Un banc de poissons se précipite vers la liberté alors quun grand requin blanc frappe dans les eaux de lîle de Guadalupe, au Mexique.

Lune de sang super bleue

Au cours des montées de la vallée de Yosemite, une super lune est suspendue dans le ciel à la vue de tous. Nous aimons la façon dont les sommets des montagnes semblent atteindre la lune sur cette photo. Encore un bel exemple de toutes les brillantes photos soumises au concours.

Le club du petit-djeuner

En 2017, Dene Miles a pris cette photo aux petites heures du matin au parc national olympique. Il note quil y a eu une pause momentanée pour le petit-déjeuner car la faune voisine était parfaitement entourée par les sommets des montagnes et une superbe couverture nuageuse brumeuse.

Canard colvert en vol

En 2019, Jessica Kirste a pris cette image dune femelle colvert en vol sur la rivière Rahway dans le New Jersey. La photo est presque trop parfaite avec un magnifique cadrage de hêtres flous en arrière-plan. Ces arbres avaient également des feuilles doranger à lépoque, complimentant parfaitement loiseau et donnant cette image impressionnante.

Premiers pas

Vues incroyables de la côte de la ville mexicaine de Tuxpan, Veracruz, petite tortue nouvellement émergée, fait ses premiers pas sur le sable intact.

Monde de glace

Une vue froide de certaines formations de glace intrigantes. La façon dont cette glace a gelé semble presque fausse ou générée par ordinateur. Pourtant, cétait une image prise par Erik Ruiz en 2019.

Ours polaire en promenade

Une vue magnifique sur une créature tout aussi magnifique en balade en Alaska. David Glatz a pris cette photo en 2019, alors que le coucher de soleil sur Kaktovik et un ours polaire passaient.

Voie lacte

Cest lune des vues les plus intéressantes que nous ayons vues sur la Voie lactée. Lattention est attirée à la fois par les étoiles et par la lumière éclatante de la grange abandonnée. Structure artificielle et nature capturées ensemble dune manière brillante.

Une parfaite paire de chouettes

Mitch Walters a frappé lor de la photographie en prenant des photos dans le monument national de Carrizo Plain, car ces oiseaux ont brièvement semblé fournir limage de la nature parfaitement cadrée.

"Parfois, les dieux de la photographie doiseaux vous sourient. En photographiant Painted Rock, situé dans le Carrizo Plain National Monument, Californie, États-Unis, une paire dEffraies des clochers a atterri miraculeusement lune à côté de lautre à la manière dun miroir. Jai pris quelques photos avant quils ne décollent rapidement, lune des rencontres les plus étonnantes que jai eues en photographiant. "

Famille

Une autre vue saisissante de la faune capturée au sommet dune chaîne de montagnes. Cette fois en Ethiopie:

"La photo montre un singe Gelada et son fils, au bord dune falaise des montagnes du Semien, en Ethiopie. Cette photo représente linstinct maternel typique de la nature, parmi toutes les espèces; et le comportement protecteur de chaque être vivant envers son Pour prendre cette photo, je suis allé dans les montagnes du Semien, en Ethiopie, un endroit magnifique caractérisé par ces hauts sommets et la nature préservée. "

Traverse de la girafe

Il sagit de lune des plus anciennes photos de notre liste, datant de 2012. Elle a été prise dans la réserve de gibier de Selous, en Tanzanie et montre une ligne de girafes traversant la rivière Rufiji. Ce que nous aimons cependant, cest la façon dont ils le font ensemble, de manière ordonnée, en marchant prudemment sur les eaux.

Mon grand repas

Parfois, la nature peut être une maîtresse dure, mais tout le monde doit manger. Y compris ce type écailleux qui mange son déjeuner.

Prendre lavion

On adore la photo de Claire Ryser dun dauphin en vol. Ce mammifère ne devrait pas être dans le ciel, mais le voici, défiant brièvement la gravité de la manière la plus majestueuse.

Le photographe note que le dauphin tente en fait denlever un Remora. Ceux-ci sont également connus sous le nom de poisson-suceur, un type de créature marine qui passe sa vie attachée à dautres mammifères marins. Ils sont connus pour sattaquer aux baleines, aux tortues, aux requins et même aux plongeurs. Ils se nourrissent des excréments de lhôte et bénéficient de voyages gratuits, mais rien dautre.

Le loup

Une vue fraîche de la maison pour ce loup nordique qui est apparu majestueusement dans le cadre:

"Un loup nordique, capturé alors quil se rapproche dun appât dans la partie orientale de la Finlande. Ces animaux étonnants sont fortement décimés par la chasse."

50 nuances dautomne

En avril 2019, Leah Horstman était en Patagonie, en Amérique du Sud, capturant cette magnifique vue dun coucher de soleil sur un fond incroyable.

Monte Fitz Roy peut être vu en arrière-plan avec un mélange de nuages incroyables, darbres colorés et des merveilleuses lumières du coucher de soleil.

Joyaux verts

Une belle photo verte dune créature dangereuse et une menace pour ceux qui visitent la région. Ces serpents sont connus pour mordre quiconque a la malchance dêtre à proximité. Les résultats dune morsure sont également désagréables - entraînant des saignements spontanés de la bouche, du nez et des yeux ainsi que des problèmes de coagulation du sang. Misérable mais toujours une photo stupéfiante.

<< Vipère de palmier amazonienne (Bothrops bilineatus) du parc national de Yasuni, Équateur. Malheureusement, ces magnifiques serpents sont responsables de nombreuses morsures de serpents dans tout le bassin amazonien. Ils sont normalement assis sur des branches basses. Par la suite, la plupart des morsures se produisent sur les bras, le visage et les mains. ! "

Prince des pines

Jannicko Kelk a pris cette photo début 2019 en Australie occidentale. Une fantastique image en gros plan dun lézard originaire dAustralie et dont le nom correspond:

"Diable épineux (Moloch horridus) de Laverton, Australie-Occidentale prise le 20/01/2019. Ces animaux étranges se trouvent dans les déserts sableux du centre de lAustralie. Ils peuvent recueillir leau de la rosée du matin. Lorsque lhumidité touche les épines, ils sont redirigés vers la bouche. "

Je lai

Cet ours grizzly a lair davoir été pris en flagrant délit, faisant quelque chose de méchant.

Pêche au bord de Brooks Falls, dans le parc national de Katmai, ce type était assez gentil pour (accidentellement) poser pour la caméra et dune manière merveilleuse aussi. Une excellente photo et une merveilleuse soumission au concours 2019.

Le dme

Nous doutons que beaucoup de gens puissent réaliser un selfie aussi grand. À moins que vous ne soyez un astronaute ou un fou absolu, vos autoportraits sont probablement assez moyens. Ils ne sont certainement pas comme ça:

"Il sagit dun autoportrait pris depuis le sommet emblématique de 640 m de haut Segla. Nous avons commencé la randonnée avec des nuages bas et une visibilité nulle, mais nous avons fini par voir le soleil de minuit depuis lun des plus grands endroits du nord de la Norvège. Il sagit dun panorama massif de 8 images verticales - et limage est 100% réelle. "

Rose et demoiselle bleue

Bruce Moffat a pris cette image brillante dune demoiselle bleue en action en 2019. Le résultat est une belle image en gros plan de la nature en action.

«Ce printemps, en dérivant dans un canot sur le lac Maple, en Colombie-Britannique, je me suis retrouvé à côté dune bûche flottante qui soutenait une colonie de plantes de rossolis à feuilles rondes. Ce sont des plantes particulièrement intéressantes compte tenu de leur comportement carnivore. les gouttes transparentes collantes sont un élément clé du piège et du système digestif. "

The Reef Wanderer

Quelques-unes des photos des concours mondiaux de photos de Nature Conservancy incluent des images despèces menacées. Des animaux qui sont les derniers de leur espèce et qui risquent dêtre anéantis. Généralement à cause de notre propre influence destructrice sur le monde qui nous entoure.

Ici, Jordan Robins a capturé une telle image, une photo dune tortue de mer verte nageant sans soucis dans les eaux de la Grande Barrière de Corail en 2018.

Coucher de soleil mduse tachete blanche

Cette photo a été prise à Jervis Bay en Australie début 2019 et montre une méduse à points blancs, alias Phyllorhiza ponctuée. Ces méduses à laspect étrange ne sont pas réellement dangereuses pour les humains, contrairement aux autres méduses au large des côtes australiennes. Ils se nourrissent de plancton tout en dérivant apparemment sans effort avec le courant.

Doom imminent

Une vue magnifique de la nature avec un parent essayant dapprendre à son jeune poussin à shabituer à leau tout en le nourrissant en même temps. Aussi une magnifique image prise juste avant que les pauvres créatures à plumes ne soient renversées par les vagues.

«Nous étions sur la plage des Malouines en 2019, en attendant que les manchots papous débarquent. Cet adulte était poursuivi par son poussin pour se nourrir. Le parent a continué à courir dans leau, pour shabituer au poussin. Enfin il a nourri le poussin - juste sur le chemin dune grosse vague. Le poussin a eu de la nourriture, mais il est aussi allé nager sous la vague. "

Rtroclairage de crocodile amricain

Il y a beaucoup de dents sur cette image de 2017 alors quun crocodile américain est vu juste sous la surface des eaux des jardins de la reine, à Cuba.

Dune certaine manière, il semble être heureux dêtre photographié, mais nous ne pensons pas que nous ne serions pas à proximité.

Petite maison

Cette image simple mais belle est lune des plus intéressantes de la liste grâce à son humble création. Alors que beaucoup de photos proviennent dendroits stupéfiants à travers le monde, celle-ci a été prise dans un jardin.

Signe Fogelqvist prouve que des images étonnantes de la nature peuvent être prises nimporte où:

"Jai appris que vous navez pas besoin des endroits les plus extravagants pour trouver linspiration pour la photographie, sortez simplement dans votre jardin et cherchez votre petite vie locale."

Lion de mer australien

Cette photo a été prise à Jurien Bay, en Australie-Occidentale en 2019. À première vue, elle pourrait facilement être confondue avec un chien en train de plonger, mais cest en fait un lion de mer australien.

Presque l!

Cette photo de Jeffrey Munoz montre une tortue de mer Olive Ridley sortant des eaux prête à construire un nid sur la côte du Costa Rica. Ils nen ont pas lair très heureux.

Silence dans le marais

Presque camouflée par lobscurité à la surface de leau, cette grenouille profite dun peu de lumière sur les marais du comté de Dauphin, en Pennsylvanie.

La chasseresse

Une autre photo de nature qui démontre la survie du plus apte avec un petit lapin qui nétait pas assez rapide pour séloigner de ce renard roux.

Une fois la chasse réussie terminée, la mère renard revient dans sa tanière avec le prix.

Coucher de soleil africain

Prise au milieu dun safari, cette magnifique photo de Mary Hulett montre un majestueux roi de la jungle posé sur une termitière. Une vue calme et sereine.

Nuit assoiffe

Un autre spectacle que beaucoup dentre nous nauront jamais loccasion de voir dans la chair. Une chauve-souris longue langue capturée se nourrissant dune fleur de bois de balsa dans la forêt tropicale du Costa Rica.

Secouer

Le temps froid ne peut pas être très amusant à vivre, mais il en résulte certainement des photographies intéressantes, curieuses et belles. Ici, un hibou rayé secoue la neige coincée dans ses plumes.

Repos de laprs-midi

À Landa Park, à New Braunfels, au Texas, deux canards colorés ont été filmés par Jorgen Hog posé sur une bûche. Créatures paisibles mais curieuses avec un œil sur la caméra.

Une tempte menaante

Une chose que montrent les photos des concours mondiaux de photos de Nature Conservancy, cest que les lézards sont extrêmement photogéniques.

Ici, un dragon en filet (Ctenophorus nuchalis) regarde la caméra tandis quune tempête en colère se rassemble dans le ciel au-dessus.

Bioluminescence

Sur les rives de la Tasmanie, Stanley Aryanto a pris cette photo dune incroyable bioluminescence - la vie marine dégageant une merveilleuse lueur tout en se lavant à la surface.

Merlebleu des neiges

Nous aimons voir ces images de magnifiques créatures en arrière-plan par les merveilles de la nature. Cette image et plusieurs autres similaires sur cette liste sont la preuve que même la plus petite créature peut être fantastique.

"Cest une photo dun merle bleu de lEst que jai prise lautomne dernier. Nous avons eu une tempête de neige précoce un jour et je suis tombé sur un petit groupe doiseaux bleus et jai pu prendre cette photo"

Poisson clown et anmone

Nemo? Est-ce vous?

«Nous étions en train de photographier aux Maldives en mai 2019, lorsque nous sommes tombés sur cette toute petite anémone, de seulement 4 pouces de diamètre. Lors de la préparation du tir, un très petit poisson clown a soudainement sorti la tête de lanémone. "

