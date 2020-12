Une photographie à haute vitesse impressionnante qui ne manquera pas de surprendre

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La photographie à grande vitesse implique lutilisation du bon équipement pour capturer des objets, des personnes et des objets en mouvement rapide dune manière qui serait impossible autrement. Il est souvent utilisé pour la photographie sportive et dautres événements impliquant des moments rapides, mais certains photographes lutilisent également à dautres fins.

Certaines des photographies les plus cool que nous ayons vues impliquent une supercherie de photos à grande vitesse pour capturer des moments qui seraient autrement manqués. Les choses qui explosent de différentes manières semblent être le sujet parfait et nous en avons trouvé un certain nombre de brillantes pour que vous puissiez en profiter.

Fleurs liquides

Comme vous pouvez limaginer, beaucoup de planification et de préparation ont été apportées à ces images. Jack Long a utilisé de leau colorée manipulée de la bonne manière pour créer lillusion des fleurs en fleurs, des feuilles des plantes et même des pots dans lesquels elles poussent. La photographie à haute vitesse donne des images impressionnantes qui rendent hommage à tous les efforts cet artiste doit avoir mis.

Vagues se brisant

Sur des photos similaires à celles que vous pourriez voir de surfeurs plonger dans les vagues, cette collection dimages comprend des images à grande vitesse assez spectaculaires du bord de mer.

Des vagues qui se brisent et se brisent, senroulent et se lavent dans toute leur splendeur. Le photographe Warren Keelan sait capturer locéan au bon moment.

Outils et jouets imbibs de peinture

Une grande partie du travail de Peter Schafrick implique généralement la photographie commerciale et de produits, mais cet artiste est particulièrement polyvalent. Certaines de ses photographies à grande vitesse comprennent des travaux comme celui-ci - où de la peinture de différentes couleurs a été appliquée sur des outils, des jouets et dautres objets avant dêtre centrifugée.

Les résultats sont des tourbillons colorés de peinture qui tournent dans toutes les directions, une vue fantastique et un exemple brillant de ce qui est possible avec ce type de photographie.

Ballons de peinture qui explosent

Certains travaux de photographie plus brillants de Fabian Oefner impliquent que des ballons recouverts de peinture soient explosés avec une épingle. Ces ballons étaient recouverts de plusieurs couches de peinture acrylique conduisant à des résultats colorés une fois quils ont finalement éclaté.

Grâce à des clichés capturés en millisecondes, nous pouvons profiter de toute la gloire colorée de la peinture jaillissant de la surface du ballon. Un autre exemple de photographie ultra-rapide et un point culminant dun artiste talentueux.

Coke Can explosions

Avec lutilisation de matériel de photographie à haute vitesse, une configuration de studio parfaite et quelques canettes de Coca-Cola, le photographe Fabian Oefner a créé cette galerie à grande vitesse.

Les canettes que vous pouvez voir exploser sont capturées au moment même où le plomb dun pistolet à air comprimé perce la surface et se fracasse de lautre côté. Le spray qui en résulte est assez magnifique, tout comme les images.

Figurines explosives

Ces photos sont probablement les plus satisfaisantes de notre liste. Ils sont également capturés de manière intelligente. Les figurines en porcelaine sont lâchées dune hauteur de trois mètres jusquà leur mort prématurée sur la surface en dessous. Le son de la porcelaine brisée déclenche lobturateur pour prendre la photo et voici les résultats.

Cest peut-être un peu destructeur, mais nous sommes de grands fans du travail de Martin Klimas .

Un verre dans un champ

Une photo brillante dun jour dété dun verre dans un champ capturé par Rachel Samanyi . Une image simple avec des résultats brillants.

Lait nuage aux champignons

Le liquide est un thème commun dans ces photos à grande vitesse et souvent avec des résultats formidables. Nous avons rarement loccasion de voir les résultats de quelque chose daussi simple quune gouttelette frappant une surface liquide et ces clichés capturent chaque petit détail du moment qui autrement passerait en un clin dœil. Cette photo de Joe Dyer voit les résultats sous la forme dun nuage de champignon de lait.

Oeuf qui explose

Cest une explosion! Cette image est le résultat dun œuf tiré avec une carabine à air comprimé. Les éclaboussures dœufs liquides de lintérieur donnent presque lapparence dun double jaune.

Ce photographe a expérimenté un peu la photographie à haute vitesse et a créé des images incroyables pour que tous puissent en profiter sur leur page Flickr.

Poivrons et eau

Cette image simple, mais agréable, fait partie dune série de photos à grande vitesse de poivrons brisant la surface de leau. Les bulles de limpact et des éclaboussures qui en résultent sont vus dans toute leur majesté grâce à ce claquement rapide.

Tir de canard

Ce malheureux canard en caoutchouc a apparemment été sacrifié pour capturer ce simple cliché à grande vitesse. Nous sommes de grands fans de cette image pour sa sobriété. Là où la plupart des autres photos de cette liste présentent des résultats gros et audacieux, la destruction du canard est beaucoup moins perceptible, mais vous pouvez voir le voyage de la photo lorsquelle passe dans sa tête.

Ampoules brillantes

Nous sommes fan de la destruction à grande vitesse. Cette simple image dune ampoule cassée par une pastille dair est étrangement satisfaisante et agréable pour les yeux. Bien que nous soyons heureux de ne pas avoir à nettoyer le désordre qui en résulte.

Boules dans un verre

Joe Dyer a travaillé la magie de la photographie à grande vitesse avec cette image de perles deau claire tombées dans un verre à Martini. Les boules semblent défier la gravité tout en captant la lumière de manière brillante. Une image fantastique avec des résultats brillants.

Écrit par Adrian Willings.