47 images à couper le souffle de la Station spatiale internationale

(Pocket-lint) - Lespace est un endroit incroyable, non seulement pour les vues à couper le souffle sous de nouveaux angles , mais sans aucun doute pour le sentiment dinsignifiance que les visions de notre univers doivent donner aux astronautes assez chanceux pour décoller et sortir de latmosphère.

La Station spatiale internationale est en orbite régulière autour de la Terre. Non seulement servir de foyer aux astronautes et cosmonautes, mais aussi fonctionner comme un laboratoire scientifique unique.

En faisant le tour de la Terre à environ 250 miles de haut, en voyageant à 17 500 mi / h et en orbite autour de la planète toutes les 90 minutes, les stations spatiales témoignent de vues assez incroyables. Nous avons rassemblé quelques-uns des plus impressionnants à voir.

Selfie au soleil

Un gros plan de laction montre lun des ingénieurs de la station spatiale effectuant des réparations sur la station lors dune sortie dans lespace. Cette image a été prise en 2017 et montre une vue brillante avec le soleil éblouissant au loin.

<< Lingénieur de vol de lexpédition 32 Suni Williams semble toucher le soleil éclatant lors de la troisième sortie dans lespace de la mission. Au cours de la sortie dans lespace de six heures et 28 minutes, lastronaute Aki Hoshide de Williams et de lAgence japonaise dexploration aérospatiale (visible dans les reflets de la visière du casque de Williams) , ingénieur de vol, a terminé linstallation dune unité de commutation de bus principal (MBSU) qui a été entravée la semaine dernière par un possible désalignement et des filetages endommagés où un boulon doit être placé. "

Sierra Nevada de Santa Marta, nord de la Colombie

Les chaînes de montagnes constituent une image régulièrement populaire de notre monde telle quelle est capturée par ceux qui gravitent au-dessus. Dune manière ou dune autre, ces masses continentales géantes semblent insignifiantes lorsquelles sont vues de cette vue et pourtant elles font partie des sites les plus hauts et les plus impressionnants que notre Terre ait à offrir.

Cette photo de la Sierra Nevada de Santa Marta a été prise à 215 miles au-dessus:

"Cette image matinale, prise par des astronautes à la recherche de la Station spatiale internationale, montre une vue spectaculaire des nombreux sommets du massif colombien de Santa Marta.

Le plus haut dentre eux (environ 5700 m, 18700 pieds), nommé daprès Christophe Colomb, est si haut quil supporte une petite mais permanente calotte de neige (image à lextrême gauche), même sil ne se trouve quà dix degrés au nord de léquateur.

Les sommets sont si hauts que les arbres ne peuvent pas pousser - les paysages semblent gris car seuls lherbe et les petits arbustes peuvent survivre au froid. Fait intéressant, des caractéristiques dérosion glaciaire peuvent être observées dans toute la zone de la zone grise du sommet - ce qui montre quune calotte glaciaire des centaines de fois plus grande que la calotte neigeuse existait pendant les périodes glaciaires géologiquement récentes.

La majeure partie de limage montre les pentes inférieures couvertes de la teinte verte des forêts. Un feu de forêt dégage de la fumée dans une grande vallée.

La calotte de neige de Santa Marta est le seul endroit où la neige peut être vue depuis les plages tropicales de la côte caraïbe, distantes de 45 km (en dehors du haut de limage). La région est une attraction touristique car les visiteurs font lexpérience des changements de climat, de paysages, de végétation et de faune lors de leur ascension dans les montagnes. Le massif contient des dizaines despèces endémiques. Une grande partie du massif est maintenant protégée en tant que parc national, maintenant désigné comme réserve de biosphère par lUNESCO en 1979. Un rapport de 2013 identifie la réserve comme le parc le plus irremplaçable au monde pour les espèces menacées. "

Scandinavie la nuit

Rparations ISS

Bien sûr, en orbite autour de la planète, la Station spatiale internationale a besoin de réparations régulières et celles-ci font partie des tâches de léquipage. Les points forts de leur travail incluent des vues assez magnifiques:

<< Dans le fond dune Terre colorée, y compris une masse terrestre qui couvre certaines parties de la Nouvelle-Zélande, lastronaute Robert L. Curbeam Jr. (à gauche) et lastronaute de lAgence spatiale européenne (ESA) Christer Fuglesang, tous deux spécialistes de la mission STS-116, participent à la première mission de trois sessions dactivité extravéhiculaire (EVA) prévues alors que la construction reprend sur la Station spatiale internationale. "

Le Nil la nuit

Une autre vue incroyable de la station spatiale capturée par lastronaute de la NASA Scott Kelly ( @StationCDRKelly ) montre la vue sur le Nil pendant la nuit. Les lampadaires et les lumières des villes et villages ci-dessous ressemblent presque à des incendies qui brûlent à la surface de la Terre.

Les dserts dIran

Les vues sur les déserts de lIran depuis lespace montrent des motifs fascinants dans la surface ci-dessous. Presque fluides, ces sites sont en fait des formations rocheuses et les résultats de lérosion aussi:

«Alors que la Station spatiale internationale passait au-dessus des déserts du centre de lIran, y compris de Kavir, lun des membres de léquipage de lExpédition 38 a utilisé un appareil photo numérique équipé dun objectif de 200 mm pour enregistrer cette image présentant un motif inhabituel de nombreuses lignes parallèles et de courbes de balayage.

Le manque de sol et de végétation permet à la structure géologique des roches dapparaître assez clairement. Selon les géologues, les motifs résultent du léger pliage de nombreuses couches minces, claires et sombres de roche. Lérosion ultérieure par le vent et leau, disent les scientifiques, a coupé une surface plane à travers les plis, non seulement exposant des centaines de couches, mais montrant également les formes des plis.

Leau sombre dun lac (au centre de limage) occupe une dépression dans une couche de roche en forme de S plus facilement érodée. La tache irrégulière aux tons clairs juste à gauche du lac est une nappe de sable suffisamment mince pour permettre la détection des couches rocheuses sous-jacentes. Une petite rivière serpente au bas de limage. Dans ce paysage désertique, il ny a ni champs ni routes pour donner une impression déchelle. En fait, la largeur de limage représente une distance de 65 kilomètres. "

La lune 16 fois par jour

La Station spatiale internationale nécessite également des ajustements. Lorbite autour de la Terre se produit à une telle fréquence que les astronautes ont une vue intrigante - y compris voir la lune se lever 16 fois par jour.

«Le dimanche 31 juillet 2011, lorsque lastronaute de lexpédition 28 Ron Garan à bord de la Station spatiale internationale a regardé par la fenêtre, voici ce quil a vu: la lune. Et il la vue 16 fois. Garan a déclaré:« Nous avons eu des couchers de soleil simultanés "Pour Garan et le reste de léquipe de la station, cet événement extraordinaire est un événement quotidien. Puisque la station tourne autour de la Terre toutes les 90 minutes, chaque jour léquipage en fait lexpérience environ 16 fois par jour."

Rivires et neige dans lHimalaya

La chaîne de montagnes himalayenne offre des vues incroyables partout où vous avez la chance de les voir. Depuis la Station spatiale internationale, la vue est encore plus intrigante. Les veines à la surface montrent où les rivières et les eaux ont traversé le paysage.

La photo de 2015 montre une image fantastique des chaînes de montagnes incrustées de neige ci-dessous:

"Cette image oblique a été prise depuis la Station spatiale internationale alors que les astronautes survolaient la chaîne de lHimalaya en Chine, près de la frontière indienne. La vue montre lune des chaînes principales des montagnes de lHimalaya au bas de limage, où les pics projettent de fortes ombres en soirée. contre la neige Les sommets atteignent de grandes altitudes (5 200 m, 17 000 pieds), ceux juste à lextérieur de la marge inférieure atteignant suffisamment haut (6 500 m, 21 325 pieds) pour accueillir des glaciers.

Les rivières ont érodé la roche de ces hautes montagnes et déposé les sédiments sous forme de larges surfaces de cônes alluviales (au milieu de limage). La couverture de neige montre ces surfaces étonnamment lisses. Un treillis de ravines entaille ces surfaces et projette des ombres sinueuses. La plus grande rivière dans la vue a creusé un canyon de 500 m de profondeur (1650 pieds) à travers les ventilateurs (image de gauche).

Bien que les rivières dans la vue sécoulent vers le nord de lHimalaya, elles refluent finalement vers le sud à travers les chaînes de montagnes comme la rivière Sutlej (en dehors de limage) - dans lun des plus grands canyons du monde - avant dentrer dans les basses terres du Pakistan et atteignant enfin la mer dOman. "

Lil de la tempte

En 2003, lastronaute Ed Lu a capturé cette vue densemble de louragan Isabel depuis la Station spatiale internationale. Cette image montre bien lœil de la tempête et la majesté de la nature.

Lil de louragan Isabel

Prise en septembre 2003, cette image montre une vue sur locéan Atlantique et lœil de louragan Isabel alors quil passait au-dessus de cette zone.

Ces vues des formations nuageuses et des conditions météorologiques difficiles semblent beaucoup moins menaçantes den haut. Certainement une belle vue sur la merveille de mère nature.

Mt Cleveland

Cette photo, prise en 2006, montre une vue aérienne du mont Cleveland alors quil éclate - un nuage de cendres jaillissant dans latmosphère. Une vue tout à fait impressionnante de la nature dans sa plus dangereuse:

«Léruption du volcan Cleveland, îles Aléoutiennes, Alaska est présentée dans cette image photographiée par un membre déquipage de lExpédition 13 sur la Station spatiale internationale.

Cette éruption la plus récente a été signalée pour la première fois à lobservatoire du volcan de lAlaska par lastronaute Jeffrey N. Williams, officier scientifique de la station spatiale de la NASA et ingénieur de vol, à 15h00, heure avancée de lAlaska (23h00 GMT).

Cette image, acquise peu de temps après le début de léruption, capture le panache de cendres se déplaçant ouest-sud-ouest depuis lévent du sommet. Léruption a été de courte durée; le panache sétait complètement détaché du sommet du volcan deux heures plus tard. Les panaches de cendres du volcan Cleveland ont atteint des hauteurs de 12 kilomètres et peuvent présenter un danger pour les vols transpacifiques à réaction.

Le banc de brouillard visible au centre supérieur de limage est une caractéristique commune des volcans Aléoutiens. Le volcan Cleveland, situé sur la moitié ouest de lîle Chuginadak, est lun des volcans les plus actifs de la chaîne des îles Aléoutiennes sétendant à louest-sud-ouest du continent de lAlaska. À une altitude de 1730 mètres, ce stratovolcan est le plus haut du groupe des îles des Quatre Montagnes. Lîle Carlisle au nord-nord-ouest, un autre stratovolcan, fait également partie de ce groupe. Le magma qui alimente les éruptions de cendres et de lave du volcan est généré par la subduction de la plaque du Pacifique se déplaçant vers le nord-ouest sous la plaque nord-américaine. Lorsquune plaque tectonique se subduit sous une autre, la fusion des matériaux au-dessus et à lintérieur de la plaque de sous-conduction produit du magma qui peut éventuellement se déplacer vers la surface et faire éruption à travers un évent (tel quun volcan). Le volcan Cleveland a revendiqué le seul décès lié à une éruption connu dans les îles Aléoutiennes en 1944. "

Volcan Momotombo, lac Managua

Fin 2018, un astronaute à bord de la Station spatiale internationale a pris cette photo du volcan Momotombo dans louest du Nicaragua. Difficile de croire que ce domaine était autrefois qualifié de "terreur fumante".

Sous cet angle, vous pouvez voir toute la magnificence du volcan et son sommet souillé de soufre. Des panaches de vapeur réguliers peuvent être vus provenant de ce volcan et il est entré en éruption aussi récemment quen 2015.

Cape Cod, Massachusetts

Une vue aérienne de Cape Cod comme vous ne pourrez probablement pas la voir ailleurs. On pense que cette île-barrière est lune des plus jeunes du genre - probablement formée il y a 20 000 ans par les glaciers.

"Les astronautes à bord de la Station spatiale internationale ont utilisé une lentille très longue pour prendre cette image détaillée de la pointe nord de Cape Cod - montrant 8,5 miles (14 km) de sa longueur de 65 miles (105 km). Cape Cod est lun des les plus grandes îles barrières du monde, et il protège des villes comme Provincetown et ses installations portuaires (au centre de limage) des vagues de tempête venant de locéan Atlantique. Il protège ainsi une grande partie du littoral du Massachusetts. Les caractéristiques de couleur crème sont des dunes de forme symétrique construit principalement par les vents hivernaux du nord-ouest (image en haut au centre) soufflant le sable de la plage à lintérieur des terres. "

Lever du soleil au milieu de lt, golfe du Saint-Laurent

Un autre cliché brillant montre une image sunglint parfaitement synchronisée. Le reflet du soleil sur les provinces canadiennes de Terre-Neuve-et-Labrador a été photographié vers 4 heures du matin par un astronaute à bord de la station spatiale. Pour les gens au sol, le soleil ne se lèverait pas pendant près dune heure - juste un autre point culminant des différentes expériences des équipes de la station par rapport à nous, les humbles gens en bas.

le Adele, nord-ouest de lAustralie

«Les astronautes à bord de la Station spatiale internationale ont pris cette image détaillée dune petite île entourée de nombreuses zones concentriques.

Lîle Adele, au large de la côte nord de lAustralie, ne mesure que 2,9 km (2 mi) de long, mais toute la zone de marée avec toutes les zones concentriques mesure 24,5 km (15,2 mi) de long, entourée de vastes bancs de sable dans la zone exposée aux marées ...

Les eaux peu profondes entourant lîle sont bleu clair, comparées à locéan ouvert plus profond (en haut à gauche, en bas à droite). Pendant les périodes de bas niveau de la mer (à plusieurs reprises pendant les étapes glaciaires des 1,7 million dannées passées), la plate-forme entière et les zones environnantes auraient été un sol sec - de sorte que les astronautes auraient vu une île beaucoup plus grande occuper toute limage. . "

Lever de lune sur les aurores

En 2016, lastronaute Kate Rubins a partagé cette image dun lever de lune depuis la Station spatiale internationale. Un cliché dune beauté éclatante montre la majestueuse lueur atmosphérique de laurore ci-dessous. Une toile de fond de milliards détoiles est vraiment humiliante sous cet angle.

Laguna Colorada, Bolivie

Cette image incroyable de Laguna Colorada montre une vue sur le lac ci-dessous. Les couleurs des eaux changent avec le temps grâce aux algues qui font partie de lécosystème.

«Les astronautes à bord de la Station spatiale internationale ont pris cette image détaillée de la Laguna Colorada aux couleurs vives, unique dans cette partie des Andes boliviennes et une caractéristique bien connue des astronautes.

Le manque de brume atmosphérique à grande altitude - le lac se trouve à 4300 m au-dessus du niveau de la mer (14100 pieds) - contribue à rendre les images de la région particulièrement claires. La forte couleur rouge-brun de ce lac peu profond de 10 km de long est dérivée dalgues qui prospèrent dans son eau salée. Mais le lac a parfois des phases vertes car différentes algues affichent des couleurs différentes, le type étant déterminé par le changement de salinité et de température de leau. Lorsque leau du lac sévapore dans le climat désertique, elle devient saline. Les volcans enneigés apparaissent en haut au centre et en bas à gauche. Les rives anciennes montrent que le lac a été plus grand dans le passé.

Laguna Colorada est le centre dune réserve faunique (classée en 1990 comme «zone humide Ramsar dimportance internationale») et abrite un grand nombre de flamants roses. Les routes daccès sur trois côtés du lac sont utilisées par les touristes qui visitent ces paysages dun autre monde. "

Manipulateur Dextre Usage Spcial

Bien que ce ne soit peut-être pas limage la plus époustouflante de cette liste, cette photo nen est pas moins une vue puissante du travail effectué sur la station. En mai 2019, des travaux ont été menés dans cette section de lISS pour réparer les composants endommagés. Ce type de travail essentiel permet à la station de continuer à fonctionner pleinement.

La NASA explique: «La Station spatiale internationale continue dêtre un banc dessai critique où la NASA est pionnière de nouvelles méthodes dexploration de lespace, du travail robotique complexe au ravitaillement en vol de vaisseaux spatiaux et au développement de nouveaux systèmes robotiques pour aider les astronautes à la frontière de lespace. Des technologies comme celles-ci sera vitale car la NASA cherche à renvoyer les astronautes sur la Lune dici 2024. "

Le volcan Kiska enneig sur lle de Kiska

Ce ne sont pas seulement des vues impressionnantes de lespace et des bords de notre monde qui sont visibles depuis lISS. La station donne également des visions fantastiques de zones de notre planète dorigine qui seraient autrement difficiles à visiter, sans parler de cet angle.

Cette vue de mai 2019 montre une île de Kiska couverte de neige, qui fait partie des îles Aléoutiennes dans lAlaska Maritime National Wildlife Refuge.

Le Dniepr sauvage gel

Une autre vue incroyable dune toundra gelée capturée par un astronaute de lAgence spatiale européenne à bord de lISS.

«Les dérives de neige de curling sont amplifiées par le terrain autour du fleuve Dniepr de 1 400 milles, qui coule de la Russie à la mer Noire.

Lastronaute de lAgence spatiale européenne Thomas Pesquet, membre de léquipage de lExpédition 50, a capturé cette image de la Station spatiale internationale le "9 février 2017, en disant:" Les paysages dhiver sont également magiques depuis la Station spatiale internationale: ce fleuve au nord de Kiev me rappelle une peinture de Hokusai. "

Chaque jour, la Station spatiale internationale complète 16 orbites de notre planète natale alors que léquipage mène dimportantes activités scientifiques et de recherche. Leur travail profitera non seulement à la vie ici sur Terre, mais nous aidera à nous aventurer plus profondément que jamais dans lespace. Les membres déquipage de la station spatiale photographient la Terre de leur point de vue unique, planant à 200 miles au-dessus de nous, documentant la Terre depuis lespace. Ce bilan est crucial pour la façon dont nous voyons la planète changer au fil du temps, des changements causés par lhomme comme la croissance urbaine aux événements dynamiques naturels tels que les ouragans et les éruptions volcaniques. "

Buenos Aires, River Plate, Argentine

Une vue boueuse de Buenos Aires à 350 km:

"Cette image a été prise alors que des astronautes à bord de la Station spatiale internationale survolaient le delta et les marécages verdoyants du fleuve Parana (image de droite) sur la côte atlantique de lArgentine. Le fleuve Parana, le deuxième plus grand dAmérique du Sud après le fleuve Amazone, verse de leau boueuse brune dans un large estuaire connu sous le nom de River Plate (au centre de limage et à gauche). La masse grise de la capitale argentine, Buenos Aires (population du métro de 12,74 millions en 2010), est moins importante vue de lespace (en haut à gauche), bien que les astronautes saccordent rapidement à la signature subtile de ces paysages urbains, de nombreuses petites parcelles agricoles sur des sols rouges entourent le delta et la ville.

Les sédiments de la rivière boueuse proviennent finalement de lérosion des roches des Andes loin en amont - reflétant la couleur du fleuve Amazone qui est également trouble et sélève également dans les Andes. Dans cette image, les remous de marée transportent leau boueuse sur une courte distance en amont dans le plus petit fleuve Uruguay (image en bas à droite). "

tangs de sel, appartements ctiers, Australie occidentale

Les images de côtes sont courantes dans le catalogue arrière de photos prises depuis la Station spatiale internationale. Ces photos représentent également une vue commune pour les astronautes qui regardent notre planète, car ce sont les meilleurs indicateurs de la partie du monde quils regardent. Les lignes familières des côtes sont faciles à identifier par rapport aux autres masses continentales.

Hawa den haut

Un autre cliché capturé depuis la station, cette fois par lastronaute de lAgence spatiale européenne Samantha Cristoforetti ( @AstroSamantha ) montre lîle dHawaï. Un examen attentif de cette photo montre également les sommets des volcans.

Lagune de Venise

Une autre vue incroyable de notre planète prise depuis lespace en 2014. Cette photo montre létroite île-barrière qui protège la lagune de Venise des fortes vagues du nord de la mer Adriatique. Les couleurs des eaux ci-dessous sont le résultat de nombreux bateaux et autres motomarines passant à la surface. Lusure sur les terres environnantes causée par le sillage de ces bateaux est préoccupante. A tel point quune étude a été mise en place pour suivre létat de santé du lagon .

Grande barrire de corail prs des les Whitsunday

La Grande Barrière de Corail est une vue impressionnante sous tous les angles. Bien que la plupart des gens le voient à partir de photographies touristiques, les astronautes le voient à 200 miles de haut - avec tout le récif visible. Cette photo montre à seulement 10 miles du récif de 1700 miles. Les récifs sont facilement visibles depuis la station grâce au changement de couleur - les bleus irisés des lagons peu profonds contrastent avec les bleus sombres des eaux environnantes plus profondes.

Sprites rouges au-dessus des tats-Unis et de lAmrique centrale

Ce cliché de la station spatiale capture une vue sur le Mexique quand un sprite rouge peut être vu sur la lumière blanche dun orage actif. Ces sprites ne sont pas causés par la foudre au sens habituel du terme, mais sont des décharges électriques majeures, un phénomène de plasma froid similaire à la décharge dun tube fluorescent. Les gros orages entraînent parfois une explosion dénergie de sprite, mais ils sont rarement capturés sur film.

Mer des Carabes vue de la Station spatiale internationale

Une photo panoramique de la mer des Caraïbes qui comprend des parties de Cuba, des Bahamas et de la Floride. Cette image brillante capture également la lueur de latmosphère qui résonne sur notre planète natale.

Inondations dans la plaine inondable du Mkong, en Thalande et au Laos

Le Mékong se trouve à la frontière entre la Thaïlande et le Laos. Cette photo de la station spatiale prise en 2015 montre des preuves dinondations dans la région. Les inondations ci-dessous ont été causées par de fortes pluies de mousson qui sont tombées vers juillet de cette année-là et ont affecté tout le monde dans la région.

Léquipage de la Station spatiale internationale a souvent été chargé de documenter ce type dinondations. Ce type dimages aide les autorités à soutenir les efforts de secours sur le terrain et à sauver des vies.

Une vue depuis une visire

Lastronaute de la NASA Ricky Arnold ( @astro_ricky ) a pris ce selfie lors de la sortie dans lespace du 16 mai 2018 pour effectuer des mises à niveau sur la Station spatiale internationale. Il a partagé limage incroyable sur son compte Twitter pour que tout le monde puisse la voir. Certainement une vue intéressante.

Le port de Sfax, Tunisie

Cette image montre Sfax, en Tunisie, telle quelle apparaît depuis la Station spatiale internationale et met en évidence le motif rayonnant des rues de la deuxième ville de Tunisie. Ces rues rayonnent de lancienne ville fortifiée et créent une image distincte et belle den haut. Les minuscules bâtiments ci-dessous, à peine des points de cette distance, abritent une population de plus de 900 000 habitants.

Bassins de pisciculture, nord-est de la Chine

Les astronautes ont pris cette image à contraste élevé des fermes piscicoles à motifs en grille sur la côte chinoise. La vue comprend des bassins piscicoles construits en bois et des fonds marins peu profonds, des vasières et des baies. Les écoulements deau des navires peuvent également être vus sur la surface ci-dessous.

Observation des toiles

Une autre vue incroyable den haut, mieux décrite par la NASA:

"Connaissant lheure exacte et lemplacement de lISS, les scientifiques ont pu faire correspondre le champ détoiles sur la photo à des graphiques décrivant quelles étoiles auraient dû être visibles à ce moment-là. Ils ont identifié le motif des étoiles sur la photo comme étant notre galaxie de la Voie lactée. (regardant vers son centre.) Les taches sombres sont des nuages de poussière denses dans un bras spiral intérieur de notre galaxie; de tels nuages peuvent bloquer notre vue des étoiles vers le centre.

La courbure de la Terre traverse le centre de limage et est éclairée par une variété de couches de lumière dans lair en orange, vert et rouge. Les étoiles qui se fixent sont visibles même à travers la lueur dense de lair orange-vert.

La lumière la plus brillante de limage est un éclair qui a éclairé une grande masse de nuages. Le flash se reflétait sur les panneaux solaires brillants de lISS et retournait vers la caméra. La couche nuageuse équatoriale faible est si étendue quelle couvre la majeure partie de la surface de la mer dans cette vue.

Connaissant lheure exacte et lemplacement de lISS, les scientifiques ont pu faire correspondre le champ détoiles sur la photo à des graphiques décrivant quelles étoiles auraient dû être visibles à ce moment-là. Ils ont identifié le motif des étoiles sur la photo comme étant notre galaxie de la Voie lactée (regardant vers son centre). Les taches sombres sont des nuages de poussière denses dans un bras spiral intérieur de notre galaxie; ces nuages peuvent bloquer notre vision des étoiles vers le centre.

La courbure de la Terre traverse le centre de limage et est éclairée par une variété de couches de lumière dans lair en orange, vert et rouge. Les étoiles qui se fixent sont visibles même à travers la lueur dense de lair orange-vert.

La lumière la plus brillante de limage est un éclair qui a éclairé une grande masse de nuages. Le flash se reflétait sur les panneaux solaires brillants de lISS et retournait vers la caméra. La faible nappe nuageuse équatoriale est si étendue quelle couvre la majeure partie de la surface de la mer dans cette vue. "

Londres la nuit

Un survol nocturne de Londres montre les lumières de la ville qui brillent et les rebondissements de la Tamise qui traversent le milieu.

Coucher de soleil sur la Mditerrane

Une vue incroyable sur un coucher de soleil sur la Méditerranée avec les Alpes, la mer Adriatique et lItalie à peu près visibles ci-dessous. Le soleil se reflète sur la surface de la planète, montrant la beauté de notre maison den haut.

Vue dun astronaute depuis lespace

Lastronaute de la NASA Reid Wiseman a capturé cette magnifique vue de la Terre avec un lever de soleil sur locéan. Un brillant reflet de la beauté de notre monde

Pninsule ibrique de nuit

Une photo de début de soirée de toute la péninsule ibérique (qui comprend à la fois lEspagne et le Portugal) prise depuis la Station spatiale internationale en 2014. La lueur brillante des villes ci-dessous peut être facilement vue, même à 200 miles de haut.

Voler travers une aurore

Lastronaute de lAgence spatiale européenne Alexander Gerst a pris cette photo en 2014 alors que la station spatiale traversait une aurore. Ces vues impressionnantes sont causées par de petites particules dénergie du soleil qui interagissent avec les lignes de champ magnétique dans latmosphère terrestre. Ces interactions provoquent une réaction avec latmosphère alors que loxygène déclenche un bel affichage de lumière verte et rouge dans le ciel.

Les perspectives changeantes de la Terre

Cette image a été prise en 2015 et montre les vues vues par lastronaute de la NASA Terry Virts, commandant de lexpédition 43, lastronaute Samantha Cristoforetti et le cosmonaute russe Mikhail Kornienko à lépoque. Ces vues sont clairement visibles depuis les fenêtres spéciales de la station spatiale qui permettent une observation à 360 degrés de notre monde ci-dessous.

Ouragan Gonzalo

Une autre photo dun ouragan qui fait que ces événements naturels dangereux ressemblent à des tourbillons inoffensifs de nuages den haut. Cette image de 2014 montre louragan Gonzalo au-dessus de locéan Atlantique.

Aurore du matin depuis la station spatiale

Cette photo de 2015, a été prise par lastronaute de la NASA Scott Kelly ( @StationCDRKelly ) et montre la vue magnifique sur les lumières vertes de laurore vue depuis la station spatiale.

Panorama du ciel nocturne et de la voie lacte

Des visions impressionnantes de la station spatiale montrent non seulement une vue imprenable sur la Terre, mais aussi les étoiles et les constellations qui nous entourent. Ce panorama accrocheur du ciel nocturne et de la Voie lactée a été capturé par lastronaute de la NASA Reid Wiseman en 2014. La majesté des étoiles dominant le ciel au-dessus de notre planète. En dessous, les sables du désert du Sahara font briller la Terre dune teinte orange.

Une longue exposition colore

Prise en juillet 2020, cette photo montre une photo à longue exposition de lISS montrant une lueur colorée de latmosphère terrestre.

Sun Glint en Angola

Le soleil attrape la lumière de la rivière en contrebas alors que la station spatiale passe au-dessus du continent africain. Cette vue incroyable donne à leau un aspect presque doré.

Rapprovisionnement russe au-dessus du ciel nocturne

Ici, un navire de ravitaillement russe est amarré à lISS tandis que sous les lumières de lEurope peuvent être vus à la surface avec des millions de personnes vaquant à leurs occupations alors que la station orbite au-dessus.

Le bras robotique Canadarm2

Une vue assez magnifique de la merveilleuse technologie utilisée à bord de la Station spatiale internationale.

«Le cargo spatial Cygnus de Northrop Grumman, avec ses puissants panneaux solaires UltraFlex en forme de cymbale, est photographié quelques instants après sa sortie du bras robotique Canadarm2, mettant fin à son séjour de 83 jours à la Station spatiale internationale.

Nuages au-dessus de la mer des Philippines

Les vues de la Station spatiale internationale sont vraiment stupéfiantes. Ce cliché montre de longs chuchotements de nuages au-dessus de la surface de la mer des Philippines.

