Hier et aujourdhui: une vision photographique du passé

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Au fil des années, les lieux et les paysages changent, parfois pour le mieux, parfois pour le pire. Au fil des décennies, dinnombrables photos ont été prises de partout dans le monde. Une petite collection de passionnés dhistoire et de photographie a passé au crible ces images pour jumeler des lieux - prenant des photos du présent pour les comparer avec le passé.

Les merveilleux résultats de ce travail minutieux peuvent être vus dans toute leur splendeur, avec quelques images comparatives remontant à plus de cent ans. Nous avons passé au crible les archives de re-photos pour en extraire une petite sélection pour que vous puissiez en profiter.

Venez avec nous pour une promenade à travers lhistoire.

Cette photo originale a été prise par un capitaine de lunité de film et de photographie de larmée et montre un canon automoteur Priest à lextérieur de la cathédrale Notre-Dame. Cette armure faisait partie de la 2e division blindée française qui avait été impliquée dans la libération de la ville à la fin du mois daoût 1944 - quelques jours seulement après le soulèvement déclenché par la Résistance française.

La deuxième vue, plus moderne, prise en 2017 montre une vue beaucoup plus paisible du même endroit. Les visiteurs et les touristes peuvent désormais profiter de la paix, de la tranquillité et de lémerveillement du bâtiment grâce au courage héroïque de larmée de libération toutes ces années auparavant.

Cette photo originale, prise en 1932, montre une vue sur la ville de New York lors de la construction du Rockefeller Center. Cette image montre un cauchemar en matière de santé et de sécurité qui comprend des travailleurs qui boivent de lalcool tout en se reposant au-dessus du sol.

Une récréation moderne prise plus de 70 ans plus tard et à lautre bout du monde montre une vue légèrement plus sûre de Londres avec des travailleurs portant des casques de sécurité portant des harnais pour éviter dhorribles accidents.

Cette photo de 1900 montre le célèbre théâtre de variétés du Moulin Rouge, ouvert un an auparavant. Ce bâtiment est rapidement devenu lun des théâtres les plus célèbres au monde. Il accueillera non seulement une variété de spectacles et dinterprètes spectaculaires, mais attirerait également des gens du monde entier.

La deuxième image de la région de 2016 montre le théâtre dans toute sa splendeur avec un moulin à vent rouge incomparable toujours fermement intact. La zone environnante nest pas aussi populaire quelle létait autrefois, mais le théâtre lui-même attire toujours une foule.

Cette photo de 1908 montre une autre vue de France, cette fois du Mont-Saint-Michel. Cette île a inclus des fortifications pendant des siècles et au 8ème siècle après JC, elle a également été modifiée pour inclure un monastère.

Plus de 100 ans plus tard, la vue sest légèrement modernisée mais respire toujours lhistoire sous tous les angles. Un nouveau pont, une chaussée et un barrage hydraulique conçus pour protéger la baie sont les changements les plus importants de ces dernières années.

Cette première photo date de 1900 et montre une vue de Pennsylvania Avenue à Washington DC Le bâtiment du Capitole américain est visible au loin, avec une rue pleine de gens qui attendent le service de tramway et vaquent à leurs occupations quotidiennes.

La deuxième photo montre une vue beaucoup plus moderne de la même zone - prise en 2016. Les lignes de tramway sont désormais remplacées par des pistes cyclables et de multiples voies réservées aux véhicules.

Une vieille image de 1889 montre les effets du changement climatique sur le glacier Engabreen dans le Holandsfjorden en Norvège. La photo originale montre un paysage presque stérile et sans vie de glace, de roche, deau et de gravier glaciaire.

Le même endroit capturé à nouveau en 2010 montre une vue très différente avec de la verdure et de la végétation dans le paysage environnant et beaucoup moins de glace et de neige en arrière-plan.

Une vue impressionnante de la rivière prise lors de l "Exposition Universelle" en 1900 - la foire mondiale qui sest tenue à Paris, en France, au cours de cette année pour laquelle ces bâtiments ont été spécialement construits:

"Souvenir dune splendeur passée: pour lExposition universelle de 1900, qui a attiré plus de 48 millions de visiteurs et a été lune des expositions les plus réussies du genre, ont été érigés des monuments impressionnants à cette seule fin. Sur le" Quai des Nations "( aujourdhui Quai dOrsay) ont été trouvés des bâtiments représentant les différentes nations, qui ont été financés par eux. De gauche à droite, les États-Unis, lEmpire ottoman, la Bosnie-Herzégovine, la Belgique, lAllemagne, lEspagne et Monaco sont représentés sur cette section en limage. Ils ont tous été démolis après lexposition. "

La vue moderne de 2010 montre une image entièrement différente du paysage. Difficile de croire que les bâtiments dorigine nétaient que temporairement en place. Désormais, la Tour Eiffel est presque la seule chose qui attire lattention sur le paysage.

Prise en 1901, cette image originale montre une vue des rues de Philadelphie, aux États-Unis. Les ouvriers sont représentés en train de poser des lignes sur la route avec le magnifique hôtel de ville en arrière-plan.

En 2018, dimmenses gratte-ciel bordent la même rue, avec les couleurs de la vie moderne qui défilent. Lhôtel de ville se dresse toujours magnifiquement au centre, mais il est fermement éclipsé par les grands immeubles qui ont depuis surgi dans les rues environnantes.

En 1910, de fortes pluies ont obligé les eaux de la Seine à éclater leurs berges alors que les niveaux montaient de huit mètres au-dessus de la normale. Linondation qui en a résulté est devenue connue sous le nom de grande inondation de Paris et a rendu de nombreuses routes environnantes impraticables sauf en bateau.

Les inondations ont également entraîné des dommages de plus de 1,5 milliard de dollars en argent daujourdhui, mais étonnamment, il ny a eu aucun rapport indiquant que quiconque aurait perdu la vie pendant cette période. Il faudrait plus dune semaine pour que les inondations se dissipent.

Une vue beaucoup plus normale de la même route montre une scène calme et sèche que les gens auraient sans doute saluée. Plus de 100 ans se sont écoulés et aucun batelier nest visible rue de lUniversité.

Cette photo originale date de 1931 et montre une vue beaucoup moins encombrée du Palazzo Esposizioni Mobili.

La photographie de suivi montre beaucoup moins de lignes électriques, mais un certain nombre de nouveaux bâtiments qui sont apparus sur la ligne dhorizon environnante.

Dans certains endroits, il faut beaucoup moins de temps pour quune ligne dhorizon change. Cette image originale a été prise dune fenêtre de chambre à Londres en 2012.

À peine six ans plus tard, un certain nombre de nouveaux bâtiments peuvent être vus à la fois sur la ligne dhorizon et à proximité - un bâtiment comprend même un jardin sur le toit. Un petit coin de verdure dans une jungle urbaine par ailleurs tentaculaire.

En 1976, le Strand Arcade de Sydney a été frappé par un incendie dévastateur. Malgré les dégâts, les travaux de restauration ont commencé et le centre commercial a été rouvert en 1977. Il prospère à nouveau et limage plus récente de 2018 montre le Strand Arcade dans toute sa splendeur moderne.

Un autre de la Seine lors de lExposition Universelle de 1900. Encore une fois montrant une sélection de bâtiments temporaires érigés spécialement pour loccasion. Cette vue avait pour but de montrer aux visiteurs de la foire à quoi pouvait ressembler la voie navigable de Paris des centaines dannées auparavant.

La même vue vue 100 ans plus tard montre une scène beaucoup plus verte, avec des autocars, des bateaux et des arbres à la place des magnifiques bâtiments qui ornaient autrefois la rive.

La vue originale de la rue de Paris à Viarmes remonte à 1912. Des enfants en bas âge et une charrette tirée par un cheval remplissent la rue - un spectacle courant pour lépoque. Un magasin agricole peut être vu de lautre côté de la route. Cette image a à lorigine fait son chemin sur une carte postale et peut être vue avec le timbre et tout.

Plus de 100 ans plus tard, le point de vue na pas beaucoup changé. Le cheval et la charrette ont été remplacés par des voitures et le magasin a troqué pour une banque, mais cest certainement un spectacle facilement familier.

Une vue aérienne de lhôtel Beverly Hills montre un paysage relativement apprivoisé avec très peu dautres bâtiments. Cette photo a été prise en 1918 et la vue moderne est assez différente.

Limage de suivi prise en 2018 montre non seulement plus de bâtiments, mais une multitude darbres qui ont poussé au fil des ans. Les jardins et les bâtiments de lhôtel sont encore plus impressionnants quauparavant.

Sur cette photo en noir et blanc des années 1940, on peut voir une foule de soldats de larmée allemande dans la ville occupée de Schagen, en Hollande. Un mélange de civils se promène également dans les rues, sans doute méfiants et inquiets pour leur environnement.

De nombreuses années plus tard, en 2018, ces mêmes rues sont occupées par des voitures et des acheteurs vaquant à leurs occupations quotidiennes sans la menace dune force doccupation pour les déranger.

Une autre vue des Pays-Bas en temps de guerre montre une partie tranquille de la Hollande préparée pour une attaque avec des pièges à chars et sans doute dautres emplacements défensifs à proximité.

Le même point de vue des années plus récentes fait quil est difficile de croire ce qui aurait pu se passer dans ces mêmes rues toutes ces années auparavant. La plupart des mêmes bâtiments subsistent, mais les monstruosités métalliques ont disparu depuis longtemps.

Un immeuble résidentiel bombardé dans les rues de Pologne capturé sur une photo de 1950 montrant une époque de misère et de tragédie.

Des décennies plus tard, les réparations couvrent les trous, les imperfections et les dommages du passé. On se demande si les habitants actuels connaissent lhistoire de leur immeuble et tout ce qui sest passé dans les années précédentes.

Vue de la Place de la Bourse prise en 1900. Sur cette photo originale, les piétons et les calèches dominaient les rues. Les premières lignes de tramway commençaient à apparaître à cette époque et dans les années qui suivirent, de nombreuses autres apparaîtront également - avec un total de 32 lignes présentes dans la région en 1957.

Le bâtiment photographié ici constituait la bourse de lépoque et le centre de modernisation du quartier.

La vue moderne, prise plus de 117 ans plus tard, montre toujours une rue animée, mais maintenant le bâtiment est utilisé pour des expositions et des expositions dart. La région est également un endroit populaire pour les rassemblements et les manifestations.

Une autre photographie de plus dun siècle auparavant. Cette image montre la "Place du Grand Sablon" - dans le centre historique de Bruxelles. À cette époque, la région abritait des étals de marché où la viande était vendue le vendredi et le lait et le fromage le samedi.

La vue actuelle ressemble plus à un parking avec beaucoup moins de caractère, mais les environs sont en fait extrêmement populaires parmi les membres les plus riches de la société. Avec les vieux bars et magasins remplacés par des chocolateries, des antiquaires et des hôtels.

Les horreurs de la Grande Guerre ont frappé la gare dYpres en Belgique en 1915. Cette photo raconte les dégâts et le chaos qui pleuvent tout autour de la région à cette époque.

Plus de 100 ans plus tard, le même point de vue est très différent avec le bâtiment entièrement réparé et restauré et les routes modernes ayant remplacé les pistes de terre dautrefois. La vie est sans aucun doute beaucoup plus paisible aussi.

Lune des images les plus anciennes de notre liste remonte à 1860 et montre une rue pleine de badauds, sans doute hypnotisés par la caméra. Un aqueduc intéressant et accrocheur traverse la rue et attire le regard comme point central de la photo.

La même vue plus de 158 ans plus tard montre le même aqueduc debout et les mêmes arbres centenaires qui bordent toujours les rues. Les gens sont maintenant remplacés par des voitures en stationnement, mais sinon, la vue est remarquablement similaire.

En 1945, cet ancien bunker de guerre est photographié avec des civils se tenant nonchalamment à proximité. Un moulin à vent est également visible en arrière-plan.

Des années plus tard, ce même bunker est utilisé de manière intéressante lorsquil est transformé en fleuriste. Le moulin a disparu et les environs sont plus paisibles, même sils sont toujours aussi pleins de béton et de goudron.

En Russie, lors de linvasion allemande, le palais de Peterhof a été incendié et endommagé par des explosifs. De nombreuses fontaines du parc ont également été détruites.

La restauration a commencé après la guerre et sest poursuivie pendant les années qui ont suivi. La vue actuelle du Peterhof montre le bâtiment dorigine dans toute sa splendeur magnifique.

Une autre photo française dil y a un siècle. Cette image montre des hommes magnifiquement bien habillés - M. Merceron, M. Maisonville et M. Chabrand. Ces hommes ont fondé les bases du Syndicat dInitiative de Grenoble et de la Dauphine: Premier Syndicat dInitiative de France, et les futurs Offices de Tourisme.

Le même point de vue 100 ans plus tard na pas du tout changé mais loffice de tourisme a apparemment été remplacé par un agent immobilier.

Une photo beaucoup plus rurale remonte à 1887 et montre lun des nombreux itinéraires routiers qui étaient considérés comme un exploit majeur de lingénierie à lépoque - une route traversant la colline.

116 ans plus tard, la route est désormais goudronnée mais sinon la même. Aucune tentative na été faite pour élargir la route, malgré le passage des voitures. La vue est tout aussi merveilleuse aujourdhui quelle létait toutes ces années auparavant.

Cette première photo du pont San Francisco-Oakland Bay a été prise en 1980 et montre une ligne dhorizon bien éclairée ainsi quune photo à longue exposition de la circulation qui passe.

Près de trois décennies plus tard, le même point de vue semble remarquablement similaire. La ligne dhorizon a légèrement changé, avec lajout de nouveaux bâtiments et la croissance des arbres, mais elle est aussi indéniablement familière.

Cette photo originale de la Tour Eiffel la montre en construction au milieu de 1888. On peut également voir des bâtiments environnants surgir dans la région.

En 2017, le même angle montre une vision du monde tout aussi chargée. La tour entièrement construite a été visitée par des millions de personnes depuis sa construction et la tour elle-même a également survécu à des décennies dusure, notamment deux guerres mondiales et plus.

Un autre instantané de la destruction et du carnage de la première partie des années 1900. Cette image montre lépave dune église en France frappée par un énorme " Paris Gun" . Cétaient des canons dartillerie super lourds à longue portée utilisés par les Allemands pour bombarder Paris pendant la guerre. Bien que considérés comme des superguns en raison de la distance à laquelle ils pouvaient tirer, ces canons dartillerie nont pas eu beaucoup de succès car la charge utile tirée était souvent relativement petite.

Ici, le toit de léglise avait été touché, provoquant son effondrement vers lintérieur et cette fois le pistolet a laissé sa marque - tuant 88 personnes et en blessant presque autant.

99 ans plus tard, léglise est un site très différent. Entièrement reconstruit et en bon usage, le St-Gervais-et-St-Protais est maintenant un lieu de culte beaucoup plus sécuritaire.

Cette photo originale en noir et blanc des années 1940 montre les événements de lAnzac Day Parade. Un événement spécial organisé pour commémorer tous les Australiens et les Néo-Zélandais "qui ont servi et sont morts dans toutes les guerres, conflits et opérations de maintien de la paix".

La même vue montre le magnifique bâtiment du Sultan Abdul Samad caché derrière des bus touristiques au lieu des participants au défilé. Lhorizon a énormément changé au cours des 75 années qui se sont écoulées depuis quil a enlevé une partie de la beauté.

Beaucoup de photos de cette collection montrent un historique des dommages causés par les Allemands pendant les guerres, mais cette photo montre les résultats de leurs actions. Larmée russe a causé des destructions massives alors quelle balayait lAllemagne et se dirigeait vers Berlin. Les bâtiments de la capitale nétaient pas non plus sûrs.

Le bâtiment du Reichstag lui-même nétait cependant pas un monument nazi. Il a en fait été conçu et érigé entre 1884 et 1894.

Le bâtiment a été fortement ravagé par les dégâts, mais ce nest que dans les années 1960 que la restauration a commencé pour de bon. Le bâtiment moderne vu ici a beaucoup changé car il a été à nouveau vidé et reconstruit dans les années 19. Cest aujourdhui lune des attractions les plus visitées dAllemagne.

Dresde, en Allemagne, a fait lobjet de nombreuses campagnes de bombardement alliées pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette image comparative montre les dommages causés par les Alliés à la ville allemande pendant ces années. Dune manière ou dune autre, les bâtiments environnants ont été détruits, mais la statue est restée debout.

La Frauenkirche de Dresde, léglise luthérienne peut être vue reconstruite et reconstruite dans toute sa majesté. Il a cependant été laissé pendant plus de 50 ans comme monument aux morts et ce nest quà la réunification de lAllemagne en 1994 que le bâtiment a été reconstruit.

La photo de 1900 montre le Pont des Arts - un pont piétonnier sur la Seine, France. Ce pont mène de lInstitut de France au Louvre. En tant que tel, le pont a toujours été une destination touristique extrêmement populaire et offre une vue magnifique sur les environs.

On peut voir ici des couples marchant sur le pont avec désinvolture, on a même une épée attachée à sa taille.

Avec une vue romantique sur la ville de lamour, le pont a toujours été un lieu de prédilection pour les couples et à ce titre, les balustrades du pont étaient souvent ornées de cadenas, un geste damour romantique. En 2015 cependant, le poids des serrures a provoqué leffondrement dune partie de la balustrade et le reste des serrures a donc dû être retiré de force.

La porte de Brandebourg est lun des monuments les plus connus de toute lAllemagne. Il a été construit à lorigine en 1791 et construit comme monument pendant la révolution batave.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont utilisé la porte comme symbole de leur parti. Il a réussi à survivre à la guerre, mais a été gravement endommagé par les balles et les explosions lorsque larmée russe sest déplacée dans la ville. Ici, un soldat russe peut être vu avec une caméra debout devant le monument.

La porte reconstruite a été utilisée pour de nombreux services commémoratifs dans les années qui ont suivi, y compris la cérémonie officielle pour marquer la réunification de lAllemagne. En tant que site régulier dévénements historiques majeurs, la porte de Brandebourg est devenue un haut lieu touristique et est maintenant considérée par beaucoup comme un symbole de la paix et de lunité européennes.

"LOpéra Garnier décoré de croix gammées pour un festival de musique allemande pendant lOccupation de Paris. Les Allemands ont organisé une série de concerts dans la ville occupée, y compris par lOrchestre philharmonique de Berlin, dirigé par Herbert von Karajan."

LOpéra Garnier photographié en 2016 offre une vue beaucoup plus paisible de Paris. Le bâtiment est connu comme "probablement lopéra le plus célèbre du monde ..." principalement parce quil a servi de décor au roman de 1910 Le fantôme de lopéra. Il est également apparu comme une pièce maîtresse pour les adaptations ultérieures du roman dans les films et les comédies musicales.

Notre-Dame (Libration de Paris)

Cette photo originale a été prise par un capitaine de lunité de film et de photographie de larmée et montre un canon automoteur Priest à lextérieur de la cathédrale Notre-Dame. Cette armure faisait partie de la 2e division blindée française qui avait été impliquée dans la libération de la ville à la fin du mois daoût 1944 - quelques jours seulement après le soulèvement déclenché par la Résistance française.

Notre-Dame (Libration de Paris)

La deuxième vue, plus moderne, prise en 2017 montre une vue beaucoup plus paisible du même endroit. Les visiteurs et les touristes peuvent désormais profiter de la paix, de la tranquillité et de lémerveillement du bâtiment grâce au courage héroïque de larmée de libération toutes ces années auparavant.

Moulin Rouge

Cette photo de 1900 montre le célèbre théâtre de variétés du Moulin Rouge, ouvert un an auparavant. Ce bâtiment est rapidement devenu lun des théâtres les plus célèbres au monde. Il accueillera non seulement une variété de spectacles et dinterprètes spectaculaires, mais attirerait également des gens du monde entier.

Moulin Rouge

La deuxième image de la région de 2016 montre le théâtre dans toute sa splendeur avec un moulin à vent rouge incomparable toujours fermement intact. La zone environnante nest pas aussi populaire quelle létait autrefois, mais le théâtre lui-même attire toujours une foule.

Djeuner au sommet dun gratte-ciel

Cette photo originale, prise en 1932, montre une vue sur la ville de New York lors de la construction du Rockefeller Center. Cette image montre un cauchemar en matière de santé et de sécurité qui comprend des travailleurs qui boivent de lalcool tout en se reposant au-dessus du sol.

Djeuner au sommet dun gratte-ciel

Une récréation moderne prise plus de 70 ans plus tard et à lautre bout du monde montre une vue légèrement plus sûre de Londres avec des travailleurs portant des casques de sécurité portant des harnais pour éviter dhorribles accidents.

Rue de lUniversit (grande inondation 1910)

En 1910, de fortes pluies ont obligé les eaux de la Seine à éclater leurs berges alors que les niveaux montaient de huit mètres au-dessus de la normale. Linondation qui en a résulté est devenue connue sous le nom de grande inondation de Paris et a rendu de nombreuses routes environnantes impraticables sauf en bateau.

Les inondations ont également entraîné des dommages de plus de 1,5 milliard de dollars en argent daujourdhui, mais étonnamment, il ny a eu aucun rapport indiquant que quiconque aurait perdu la vie pendant cette période. Il faudrait plus dune semaine pour que les inondations se dissipent.

Rue de lUniversit (grande inondation 1910)

Une vue beaucoup plus normale de la même route montre une scène calme et sèche que les gens auraient sans doute saluée. Plus de 100 ans se sont écoulés et aucun batelier nest visible rue de lUniversité.

Vue sur Seine depuis le Pont de lAlma

Un autre de la Seine lors de lExposition Universelle de 1900. Encore une fois montrant une sélection de bâtiments temporaires érigés spécialement pour loccasion. Cette vue avait pour but de montrer aux visiteurs de la foire à quoi pouvait ressembler la voie navigable de Paris des centaines dannées auparavant.

Vue sur Seine depuis le Pont de lAlma

La même vue vue 100 ans plus tard montre une scène beaucoup plus verte, avec des autocars, des bateaux et des arbres à la place des magnifiques bâtiments qui ornaient autrefois la rive.

Mont-Saint-Michel

Cette photo de 1908 montre une autre vue de France, cette fois du Mont-Saint-Michel. Cette île a inclus des fortifications pendant des siècles et au 8ème siècle après JC, elle a également été modifiée pour inclure un monastère.

Mont-Saint-Michel

Plus de 100 ans plus tard, la vue sest légèrement modernisée mais respire toujours lhistoire sous tous les angles. Un nouveau pont, une chaussée et un barrage hydraulique conçus pour protéger la baie sont les changements les plus importants de ces dernières années.

Pennsylvania Avenue, Washington DC (tats-Unis)

Cette première photo date de 1900 et montre une vue de Pennsylvania Avenue à Washington DC Le bâtiment du Capitole américain est visible au loin, avec une rue pleine de gens qui attendent le service de tramway et vaquent à leurs occupations quotidiennes.

Pennsylvania Avenue, Washington DC (tats-Unis)

La deuxième photo montre une vue beaucoup plus moderne de la même zone - prise en 2016. Les lignes de tramway sont désormais remplacées par des pistes cyclables et de multiples voies réservées aux véhicules.

Quai des Nations

Une vue impressionnante de la rivière prise lors de l "Exposition Universelle" en 1900 - la foire mondiale qui sest tenue à Paris, en France, au cours de cette année pour laquelle ces bâtiments ont été spécialement construits:

"Souvenir dune splendeur passée: pour lExposition universelle de 1900, qui a attiré plus de 48 millions de visiteurs et a été lune des expositions les plus réussies du genre, ont été érigés des monuments impressionnants à cette seule fin. Sur le" Quai des Nations "( aujourdhui Quai dOrsay) ont été trouvés des bâtiments représentant les différentes nations, qui ont été financés par eux. De gauche à droite, les États-Unis, lEmpire ottoman, la Bosnie-Herzégovine, la Belgique, lAllemagne, lEspagne et Monaco sont représentés sur cette section en limage. Ils ont tous été démolis après lexposition. "

Quai des Nations

La vue moderne de 2010 montre une image entièrement différente du paysage. Difficile de croire que les bâtiments dorigine nétaient que temporairement en place. Désormais, la Tour Eiffel est presque la seule chose qui attire lattention sur le paysage.

Htel de ville de Philadelphie

Prise en 1901, cette image originale montre une vue des rues de Philadelphie, aux États-Unis. Les ouvriers sont représentés en train de poser des lignes sur la route avec le magnifique hôtel de ville en arrière-plan.

Htel de ville de Philadelphie

En 2018, dimmenses gratte-ciel bordent la même rue, avec les couleurs de la vie moderne qui défilent. Lhôtel de ville se dresse toujours magnifiquement au centre, mais il est fermement éclipsé par les grands immeubles qui ont depuis surgi dans les rues environnantes.

Glacier Engabreen

Une vieille image de 1889 montre les effets du changement climatique sur le glacier Engabreen dans le Holandsfjorden en Norvège. La photo originale montre un paysage presque stérile et sans vie de glace, de roche, deau et de gravier glaciaire.

Glacier Engabreen

Le même endroit capturé à nouveau en 2010 montre une vue très différente avec de la verdure et de la végétation dans le paysage environnant et beaucoup moins de glace et de neige en arrière-plan.

Palazzo Esposizioni Mobili, Mariano Comense, Italie

Cette photo originale date de 1931 et montre une vue beaucoup moins encombrée du Palazzo Esposizioni Mobili.

Palazzo Esposizioni Mobili, Mariano Comense, Italie

La photographie de suivi montre beaucoup moins de lignes électriques, mais un certain nombre de nouveaux bâtiments qui sont apparus sur la ligne dhorizon environnante.

Une chambre avec vue, Londres

Dans certains endroits, il faut beaucoup moins de temps pour quune ligne dhorizon change. Cette image originale a été prise dune fenêtre de chambre à Londres en 2012.

Une chambre avec vue, Londres

À peine six ans plus tard, un certain nombre de nouveaux bâtiments peuvent être vus à la fois sur la ligne dhorizon et à proximité - un bâtiment comprend même un jardin sur le toit. Un petit coin de verdure dans une jungle urbaine par ailleurs tentaculaire.

Ulica Krakowska, Pologne

Un immeuble résidentiel bombardé dans les rues de Pologne capturé sur une photo de 1950 montrant une époque de misère et de tragédie.

Ulica Krakowska, Pologne

Des décennies plus tard, les réparations couvrent les trous, les imperfections et les dommages du passé. On se demande si les habitants actuels connaissent lhistoire de leur immeuble et tout ce qui sest passé dans les années précédentes.

Place de la Bourse, Bruxelles

Vue de la Place de la Bourse prise en 1900. Sur cette photo originale, les piétons et les calèches dominaient les rues. Les premières lignes de tramway commençaient à apparaître à cette époque et dans les années qui suivirent, de nombreuses autres apparaîtront également - avec un total de 32 lignes présentes dans la région en 1957.

Le bâtiment photographié ici constituait la bourse de lépoque et le centre de modernisation du quartier.

Place de la Bourse, Bruxelles

La vue moderne, prise plus de 117 ans plus tard, montre toujours une rue animée, mais maintenant le bâtiment est utilisé pour des expositions et des expositions dart. La région est également un endroit populaire pour les rassemblements et les manifestations.

Viarmes Rue de Paris, France

La vue originale de la rue de Paris à Viarmes remonte à 1912. Des enfants en bas âge et une charrette tirée par un cheval remplissent la rue - un spectacle courant pour lépoque. Un magasin agricole peut être vu de lautre côté de la route. Cette image a à lorigine fait son chemin sur une carte postale et peut être vue avec le timbre et tout.

Viarmes Rue de Paris, France

Plus de 100 ans plus tard, le point de vue na pas beaucoup changé. Le cheval et la charrette ont été remplacés par des voitures et le magasin a troqué pour une banque, mais cest certainement un spectacle facilement familier.

Gare dYpres, Belgique

Les horreurs de la Grande Guerre ont frappé la gare dYpres en Belgique en 1915. Cette photo raconte les dégâts et le chaos qui pleuvent tout autour de la région à cette époque.

Gare dYpres, Belgique

Plus de 100 ans plus tard, le même point de vue est très différent avec le bâtiment entièrement réparé et restauré et les routes modernes ayant remplacé les pistes de terre dautrefois. La vie est sans aucun doute beaucoup plus paisible aussi.

Tour Eiffel, Paris, France

Cette photo originale de la Tour Eiffel la montre en construction au milieu de 1888. On peut également voir des bâtiments environnants surgir dans la région.

Tour Eiffel, Paris, France

En 2017, le même angle montre une vision du monde tout aussi chargée. La tour entièrement construite a été visitée par des millions de personnes depuis sa construction et la tour elle-même a également survécu à des décennies dusure, notamment deux guerres mondiales et plus.

Horloge Saint-Chamas France

Lune des images les plus anciennes de notre liste remonte à 1860 et montre une rue pleine de badauds, sans doute hypnotisés par la caméra. Un aqueduc intéressant et accrocheur traverse la rue et attire le regard comme point central de la photo.

Horloge Saint-Chamas France

La même vue plus de 158 ans plus tard montre le même aqueduc debout et les mêmes arbres centenaires qui bordent toujours les rues. Les gens sont maintenant remplacés par des voitures en stationnement, mais sinon, la vue est remarquablement similaire.

The Strand Arcade, Sydney, Australie

En 1976, le Strand Arcade de Sydney a été frappé par un incendie dévastateur. Malgré les dégâts, les travaux de restauration ont commencé et le centre commercial a été rouvert en 1977. Il prospère à nouveau et limage plus récente de 2018 montre le Strand Arcade dans toute sa splendeur moderne.

Beverly Hills Hotel, Californie, tats-Unis

Une vue aérienne de lhôtel Beverly Hills montre un paysage relativement apprivoisé avec très peu dautres bâtiments. Cette photo a été prise en 1918 et la vue moderne est assez différente.

Beverly Hills Hotel, Californie, tats-Unis

Limage de suivi prise en 2018 montre non seulement plus de bâtiments, mais une multitude darbres qui ont poussé au fil des ans. Les jardins et les bâtiments de lhôtel sont encore plus impressionnants quauparavant.

Soldats et acheteurs en temps de guerre

Sur cette photo en noir et blanc des années 1940, on peut voir une foule de soldats de larmée allemande dans la ville occupée de Schagen, en Hollande. Un mélange de civils se promène également dans les rues, sans doute méfiants et inquiets pour leur environnement.

Soldats et acheteurs en temps de guerre

De nombreuses années plus tard, en 2018, ces mêmes rues sont occupées par des voitures et des acheteurs vaquant à leurs occupations quotidiennes sans la menace dune force doccupation pour les déranger.

Emmabrug Alkmaar Pays-Bas

Une autre vue des Pays-Bas en temps de guerre montre une partie tranquille de la Hollande préparée pour une attaque avec des pièges à chars et sans doute dautres emplacements défensifs à proximité.

Emmabrug Alkmaar Pays-Bas

Le même point de vue des années plus récentes fait quil est difficile de croire ce qui aurait pu se passer dans ces mêmes rues toutes ces années auparavant. La plupart des mêmes bâtiments subsistent, mais les monstruosités métalliques ont disparu depuis longtemps.

Place du Grand Sablon Bruxelles

Une autre photographie de plus dun siècle auparavant. Cette image montre la "Place du Grand Sablon" - dans le centre historique de Bruxelles. À cette époque, la région abritait des étals de marché où la viande était vendue le vendredi et le lait et le fromage le samedi.

Place du Grand Sablon Bruxelles

La vue actuelle ressemble plus à un parking avec beaucoup moins de caractère, mais les environs sont en fait extrêmement populaires parmi les membres les plus riches de la société. Avec les vieux bars et magasins remplacés par des chocolateries, des antiquaires et des hôtels.

Ancien bunker Alkmaar Flower Shop Pays-Bas

En 1945, cet ancien bunker de guerre est photographié avec des civils se tenant nonchalamment à proximité. Un moulin à vent est également visible en arrière-plan.

Ancien bunker Alkmaar Flower Shop Pays-Bas

Des années plus tard, ce même bunker est utilisé de manière intéressante lorsquil est transformé en fleuriste. Le moulin a disparu et les environs sont plus paisibles, même sils sont toujours aussi pleins de béton et de goudron.

Burning Peterhof, Saint-Ptersbourg, Russie

En Russie, lors de linvasion allemande, le palais de Peterhof a été incendié et endommagé par des explosifs. De nombreuses fontaines du parc ont également été détruites.

Burning Peterhof, Saint-Ptersbourg, Russie

La restauration a commencé après la guerre et sest poursuivie pendant les années qui ont suivi. La vue actuelle du Peterhof montre le bâtiment dorigine dans toute sa splendeur magnifique.

Grenoble Rue Montorge, France

Une autre photo française dil y a un siècle. Cette image montre des hommes magnifiquement bien habillés - M. Merceron, M. Maisonville et M. Chabrand. Ces hommes ont fondé les bases du Syndicat dInitiative de Grenoble et de la Dauphine: Premier Syndicat dInitiative de France, et les futurs Offices de Tourisme.

Le même point de vue 100 ans plus tard na pas du tout changé mais loffice de tourisme a apparemment été remplacé par un agent immobilier.

Seljestadjuvet Norvge

Une photo beaucoup plus rurale remonte à 1887 et montre lun des nombreux itinéraires routiers qui étaient considérés comme un exploit majeur de lingénierie à lépoque - une route traversant la colline.

Seljestadjuvet Norvge

116 ans plus tard, la route est désormais goudronnée mais sinon la même. Aucune tentative na été faite pour élargir la route, malgré le passage des voitures. La vue est tout aussi merveilleuse aujourdhui quelle létait toutes ces années auparavant.

The San Francisco-Oakland Bay Bridge, tats-Unis

Cette première photo du pont San Francisco-Oakland Bay a été prise en 1980 et montre une ligne dhorizon bien éclairée ainsi quune photo à longue exposition de la circulation qui passe.

The San Francisco-Oakland Bay Bridge, tats-Unis

Près de trois décennies plus tard, le même point de vue semble remarquablement similaire. La ligne dhorizon a légèrement changé, avec lajout de nouveaux bâtiments et la croissance des arbres, mais elle est aussi indéniablement familière.

St-Gervais-et-St-Protais, France

Un autre instantané de la destruction et du carnage de la première partie des années 1900. Cette image montre lépave dune église en France frappée par un énorme " Paris Gun" . Cétaient des canons dartillerie super lourds à longue portée utilisés par les Allemands pour bombarder Paris pendant la guerre. Bien que considérés comme des superguns en raison de la distance à laquelle ils pouvaient tirer, ces canons dartillerie nont pas eu beaucoup de succès car la charge utile tirée était souvent relativement petite.

Ici, le toit de léglise avait été touché, provoquant son effondrement vers lintérieur et cette fois le pistolet a laissé sa marque - tuant 88 personnes et en blessant presque autant.

St-Gervais-et-St-Protais, France

99 ans plus tard, léglise est un site très différent. Entièrement reconstruit et en bon usage, le St-Gervais-et-St-Protais est maintenant un lieu de culte beaucoup plus sécuritaire.

Journe australienne de lAnzac

Cette photo originale en noir et blanc des années 1940 montre les événements de lAnzac Day Parade. Un événement spécial organisé pour commémorer tous les Australiens et les Néo-Zélandais "qui ont servi et sont morts dans toutes les guerres, conflits et opérations de maintien de la paix".

Journe australienne de lAnzac

La même vue montre le magnifique bâtiment du Sultan Abdul Samad caché derrière des bus touristiques au lieu des participants au défilé. Lhorizon a énormément changé au cours des 75 années qui se sont écoulées depuis quil a enlevé une partie de la beauté.

Reichstag, Berlin, Allemagne

Beaucoup de photos de cette collection montrent un historique des dommages causés par les Allemands pendant les guerres, mais cette photo montre les résultats de leurs actions. Larmée russe a causé des destructions massives alors quelle balayait lAllemagne et se dirigeait vers Berlin. Les bâtiments de la capitale nétaient pas non plus sûrs.

Le bâtiment du Reichstag lui-même nétait cependant pas un monument nazi. Il a en fait été conçu et érigé entre 1884 et 1894.

Reichstag, Berlin, Allemagne

Le bâtiment a été fortement ravagé par les dégâts, mais ce nest que dans les années 1960 que la restauration a commencé pour de bon. Le bâtiment moderne vu ici a beaucoup changé car il a été à nouveau vidé et reconstruit dans les années 19. Cest aujourdhui lune des attractions les plus visitées dAllemagne.

Martin-Luther-Denkmal vor Frauenkirche, Dresde, Allemagne

Dresde, en Allemagne, a fait lobjet de nombreuses campagnes de bombardement alliées pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette image comparative montre les dommages causés par les Alliés à la ville allemande pendant ces années. Dune manière ou dune autre, les bâtiments environnants ont été détruits, mais la statue est restée debout.

La Frauenkirche de Dresde, léglise luthérienne peut être vue reconstruite et reconstruite dans toute sa majesté. Il a cependant été laissé pendant plus de 50 ans comme monument aux morts et ce nest quà la réunification de lAllemagne en 1994 que le bâtiment a été reconstruit.

Pont des Arts, Paris, France

La photo de 1900 montre le Pont des Arts - un pont piétonnier sur la Seine, France. Ce pont mène de lInstitut de France au Louvre. En tant que tel, le pont a toujours été une destination touristique extrêmement populaire et offre une vue magnifique sur les environs.

On peut voir ici des couples marchant sur le pont avec désinvolture, on a même une épée attachée à sa taille.

Pont des Arts, Paris, France

Avec une vue romantique sur la ville de lamour, le pont a toujours été un lieu de prédilection pour les couples et à ce titre, les balustrades du pont étaient souvent ornées de cadenas, un geste damour romantique. En 2015 cependant, le poids des serrures a provoqué leffondrement dune partie de la balustrade et le reste des serrures a donc dû être retiré de force.

Porte de Brandebourg, Berlin, Allemagne

La porte de Brandebourg est lun des monuments les plus connus de toute lAllemagne. Il a été construit à lorigine en 1791 et construit comme monument pendant la révolution batave.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont utilisé la porte comme symbole de leur parti. Il a réussi à survivre à la guerre, mais a été gravement endommagé par les balles et les explosions lorsque larmée russe sest déplacée dans la ville. Ici, un soldat russe peut être vu avec une caméra debout devant le monument.

Porte de Brandebourg, Berlin, Allemagne

La porte reconstruite a été utilisée pour de nombreux services commémoratifs dans les années qui ont suivi, y compris la cérémonie officielle pour marquer la réunification de lAllemagne. En tant que site régulier dévénements historiques majeurs, la porte de Brandebourg est devenue un haut lieu touristique et est maintenant considérée par beaucoup comme un symbole de la paix et de lunité européennes.

LOpra du Palais Garnier, Paris, France

"LOpéra Garnier décoré de croix gammées pour un festival de musique allemande pendant lOccupation de Paris. Les Allemands ont organisé une série de concerts dans la ville occupée, y compris par lOrchestre philharmonique de Berlin, dirigé par Herbert von Karajan."

LOpra du Palais Garnier, Paris, France

LOpéra Garnier photographié en 2016 offre une vue beaucoup plus paisible de Paris. Le bâtiment est connu comme "probablement lopéra le plus célèbre du monde ..." principalement parce quil a servi de décor au roman de 1910 Le fantôme de lopéra. Il est également apparu comme une pièce maîtresse pour les adaptations ultérieures du roman dans les films et les comédies musicales.

glise de Sainte-lisabeth de Hongrie (1870)

Léglise de Sainte-Élisabeth de Hongrie a été construite à lorigine en 1877 et peut être vue ici à ces débuts dans sa nouvelle gloire. Construit dans un style néo-gothique, il a été utilisé comme lieu de culte pour les fidèles catholiques depuis la fin de la construction. Il a également une histoire riche, notamment en faisant partie du film Grandfather Automobile dans les années 1950.

glise Sainte-lisabeth de Hongrie (2019)

149 ans plus tard, lutilisateur de rephotos Bix a pris cette photo de léglise dans sa vue moderne. Une vue très différente entourée darbres, de béton et de vie moderne.

LOude Gracht Bakkerbrug, Utrecht, Hollande (1890)

La photo avant de cet ensemble est apparue en 1890 et montrait une rue raisonnablement calme avec une voie navigable magnifique et des gens errant dans les rues.

The Oude Gracht Bakkerbrug, Utrecht, Hollande (2018)

127 ans plus tard, le point de vue est très différent. Non seulement perceptible en raison de la présence dun McDonalds local, mais des légers changements apportés aux bâtiments locaux. Celui de gauche par exemple, na plus de tour. Que sest-il passé là-bas? Il pourrait bien avoir été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale.

Universit nationale de Tchernivtsi (1880)

LUniversité nationale de Tchernivtsi a été créée à 1875 en tant quuniversité publique dans louest de lUkraine. Ce bâtiment a une histoire riche et variée qui vaut la peine dêtre examinée, mais même cette image en dit long sur limpressionnant parc.

Universit nationale de Tchernivtsi (2010)

130 ans plus tard, lUniversité nationale de Tchernivtsi est encore plus magnifique. Le terrain bien entretenu est maintenant beaucoup plus vert avec de grandes haies, des buissons et plus encore.

Saint-Ptersbourg, Place du Palais (1840)

Celui-ci est particulièrement intéressant, non seulement en raison de lemplacement, mais aussi en raison de la façon dont il est présenté. Limage originale remonte à 1840 et est une peinture à lhuile de la place du Palais par Vasily Sadovnikov.

Cet endroit a également une histoire riche qui comprend le massacre du dimanche sanglant ainsi que des parties de la Révolution doctobre 1917.

Saint-Ptersbourg, Place du Palais (2014)

174 ans plus tard, la place peut sembler un peu différente, mais ce que la nouvelle image montre, cest que la peinture à lhuile originale a fait un travail fantastique pour capturer les détails de la zone.

Écrit par Adrian Willings.