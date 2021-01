Les 24 photos les plus chères qui se sont vendues pour des millions

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La plupart dentre nous seront conscients que les peintures peuvent rapporter des dizaines, voire des centaines de millions de dollars, mais les photos numériques peuvent tout aussi bien être collectionnées et exiger des prix similaires aux enchères.

Les collectionneurs paieront même beaucoup dargent pour posséder un morceau de photographie: en février 2018, un groupe de 10 investisseurs a payé 1 million de dollars entre eux pour une photo dart cryptographique appelée The Forever Rose, prise par Kevin Abosch. La Forever Rose nest pas une photo physique, mais chaque investisseur a reçu un "jeton" quil peut conserver ou vendre.

Mais 1 million de dollars est une monnaie de poche par rapport aux sommes versées pour les photographies de cette liste. Alors laissez-nous vous présenter les 24 photographies les plus chères jamais vendues.

Photographe: Kevin Abosch

Prix de vente: 1 million de dollars

Le crypto-art est une forme doeuvre virtuelle qui est considérée comme rare et à collectionner. Lœuvre dart est achetée sur la blockchain; un grand livre numérique qui traite des transactions effectuées par Bitcoin ou dautres formes de monnaie virtuelle. Forever Rose de Kevin Abosch est lœuvre dart virtuelle la plus chère jamais vendue.

Photographe: Peter Lik

Prix de vente: 6,5 M $ (non vérifié)

Date de vente: décembre 2014

Le photographe australien Peter Lik prétend détenir le record de la photographie la plus chère jamais vendue: 6,5 millions de dollars pour sa photo Phantom. Cependant, le prix na jamais été officiellement vérifié, car lacheteur est "privé et anonyme".

On prétend également que les prix de Lik ne sont pas légitimes, car il augmente les prix de son travail (quil ne vend que dans ses propres galeries) alors que le nombre limité de 995 diminue. Son travail est souvent considéré comme nétant pas véritablement à collectionner par les critiques dart, mais il utilise la méthode du battage médiatique pour attirer les novices en art avec de gros revenus disponibles.

Photographe: Andreas Gursky

Prix de vente: 4338500 $ (vente vérifiée)

Date de vente: 8 novembre 2011

La vente vérifiée la plus chère pour une photographie appartient à Andreas Gursky, qui a vendu son image, intitulée Rhin II, en 2011 pour un peu plus de 4,3 millions de dollars. Limage est numéro un dune série de six et représente une section du Rhin, juste à lextérieur de Düsseldorf. Gursky a supprimé numériquement les bâtiments environnants pour laisser limage finale, la rendant vraiment unique, car vous ne pourrez pas obtenir la même vue si vous visitez la rivière vous-même.

Photographe: Richard Prince

Prix de vente: 3973000 $

Date de vente: 12 mai 2014

La photo Spritual America, par Richard Prince, représente une Brooke Shields de dix ans, nue debout dans un bain, donc nous nallons pas la publier ici. Prince na pas pris la photo originale lui-même, mais a plutôt pris une photo dune photo. Loriginal est apparu dans le magazine porno softcore Sugar n Spice, et a été commandé par la mère de Shields dans le but de booster sa carrière dès son jeune âge.

Le titre Spiritual America a également été emprunté à une autre œuvre: une photographie dun cheval de bataille prise par Alfred Stieglitz en 1923. Limage et le titre contrastent lun contre lautre, comparant un travail dur et honnête à ce que les gens de nos jours pour atteindre la célébrité et Succès.

Photographe: Cindy Sherman

Prix de vente: 3890500 $

Date de vente: mai 2011

Cindy Sherman a pris cette image delle-même en 1981 et la finalement vendue à un concessionnaire new-yorkais pour 3 890 500 $. La photo fait partie de la série Centerfolds de Sherman de la même année. La série de photos représente Sherman dans plusieurs poses stéréotypées de lépoque, toujours en regardant loin de lobjectif et hors cadre.

Sherman était responsable de tous les aspects des photos, y compris le maquillage, les cheveux, léclairage, la réalisation, la modélisation et la photographie. Limage a été revendue en mai 2012 pour 2,89 millions de dollars, ce qui en fait simultanément la 12e photo la plus chère jamais vendue.

Photographe: Gilbert & George

Prix: 3765276 $

Date de vente: 30 juin 2008

Gilbert & George sont Gilbert Prousch de San Martin de Tor, Italie et George Passmore de Plymouth, Royaume-Uni. Ils sont rarement vus en public sans lautre et portent presque toujours des costumes qui sont devenus un "uniforme" à la suite de leur série Singing Sculptures. To Her Majesty, fait partie de la série Drinking Sculptures du couple et comprend 37 images individuelles deux en train de se saouler, ou sur le point de commencer à boire.

Photographe: Jeff Wall

Prix de vente: 3666500 $

Date de vente: 8 mai 2012

À première vue, limage de Jeff Wall semble être une véritable scène de guerre, mais elle a en fait été mise en scène dans un studio avec des acteurs. Il représente les troupes soviétiques qui reviennent à la vie après avoir été prises en embuscade, dont certaines trouvent lhumour dans la mort, comme on peut les voir jouer avec leurs blessures. Lidée derrière limage est de combiner des images de films de guerre et dhorreur avec celles de peintures dhistoire des époques précédentes.

Wall était fasciné par les peintures anciennes lorsquil étudiait lart, mais il sest tourné vers la photographie pour son travail car il pensait quil nétait pas possible pour "des artistes modernes de peindre comme les grands maîtres".

Photographe: Andreas Gursky

Prix: 3346456 $

Date de vente: février 2007

Andreas Gursky apparaît de nouveau sur la liste, cette fois pour sa photo de 2001 Cent Cent Diptychon. Limage est un diptyque, qui se réfère à nimporte quelle image ou objet en deux parties, attaché par une charnière et a été pris dans un magasin 99 Cents Only en Amérique et représente plusieurs allées commerçantes, mais Gursky a manipulé la couleur pour donner les explosions de rouge et orange. Les images sont immenses, mesurant 6,8 pieds x 11,1 pieds, et six ensembles ont été réalisés.

Photographe: MAN RAY

Prix de vente: 2688750 € (3313347 $)

Date de vente: 9 novembre 2017

Man Ray, né Emmanuel Radnitzky, a pris cette image de Kiki de Montparnasse, sa muse et amante, en 1926. Elle a été publiée dans la version parisienne du magazine Vogue à lépoque et dépeint Kiki tenant un masque tribal africain.

Le titre, qui se traduit littéralement par «noir et blanc», fait référence non seulement au support sur lequel limage a été prise, mais à la comparaison entre le visage du modèle et le masque. Cette image faisait partie dune série entière, dans laquelle Kiki est photographiée dans diverses poses.

Photographe: Andreas Gursky

Prix de vente: 3298755 $

Date de vente: 26 juin 2013

Andreas Gursky était responsable dune autre des photographies les plus chères au monde en 2013, avec cette image - prise en 2000 - de la salle des marchés de la Chambre de commerce de Chicago. Alors que les travailleurs se déplacent déjà frénétiquement, donnant à limage un certain flou de mouvement, Gursky a double exposé certaines zones pour améliorer encore limpression de mouvement. Comme avec ses autres images trouvées dans cette liste, Gursky a également manipulé les couleurs pour les rendre plus vives.

Photographe: Richard Prince

Prix de vente: 3077000 $

Date de vente: 14 mai 2014

Richard Prince a produit la série de photographies Cowboy en 2000. Comme pour ses autres œuvres, cette image dun cowboy à cheval est une photo, une photo. Limage originale a été utilisée dans une annonce de cigarettes de Marlboro que Prince a vue dans un magazine alors quil travaillait à Time Life.

Il a immédiatement su quil pouvait changer les connotations de limage en supprimant le texte et toute association avec Marlboro. Limage résultante est celle dun cow-boy robuste et robuste qui était un symbole de la culture américaine.

Photographe: Cindy Sherman

Prix de vente: 2965000 $

Date de vente: 13 mai 2015

La série Untitled Film Stills de Cindy Sherman a été réalisée entre 1977 et 1980, et cette image Untitled # 48 est la plus chère à en être vendue. La série a été créée pour montrer des personnages féminins fictifs dans des images qui pourraient être prises directement à partir de films.

Comme dans ses autres œuvres, Sherman pose elle-même dans limage et est responsable de toute la mise en scène. Untitled Film Still # 48 a déjà été vendu en 2014 pour 2 225 000 $, ce qui en fait la 18e photographie la plus chère de tous les temps.

Photographe: Edward Steichen

Prix de vente: 2928000 $

Date de vente: février 2006

Limage de The Pond - Moonlight vendue aux enchères nest que lune des trois, les deux autres étant conservées dans des musées. Chacun est unique car il a été pris en 1904 en utilisant une méthode manuelle dapplication de gommes sensibles à la lumière pour obtenir plus dune couleur. Parce que les gencives ont été appliquées à la main, chaque image est légèrement différente des autres.

Photographe: Andreas Gursky

Prix de vente: 2900000 $

Date de vente: 27 février 2008

Une autre image dAndreas Gursky maintenant, cette fois, sa photographie dune vue nocturne de Los Angeles prise en 1998. Limage originale mesure plus de trois mètres et demi de large et montre clairement la courbure de la terre à lhorizon. De nombreux critiques trouvent la composition dune vue calme et sereine dune ville animée particulièrement efficace.

Photographe: Cindy Sherman

Prix de vente: 2770500 $

Date de vente: 8 novembre 2010

Un autre des autoportraits visuellement époustouflants de Cindy Sherman figure sur la liste des photos les plus chères de tous les temps. Cette fois, Untitled # 153, qui représente une femme blonde allongée dans de lherbe, couverte de boue. Ce nest pas confirmé ni totalement clair, mais on suppose quelle est morte. Limage sinspire du personnage de femme fatale du film noir classique.

Photographe: Andreas Gursky

Prix de vente: 2507755 $

Date de vente: 23 juin 2013

Andreas Gursky a pris des photos du Chicago Board of Trade de divers points de vue et a publié chacun deux sous forme dimages individuelles. Alors que le troisième de la série sest vendu à près de 3,3 millions de dollars, le premier a atteint un peu plus de 2,5 millions de dollars en même temps. T

Limage est incroyablement similaire aux autres, mais prise sous un angle plus direct. Bien quil ne montre pas tout à fait létendue de la salle des marchés par rapport à Board of Trade III, il illustre toujours la nature effrénée des opérations sur actions.

Photographe: Andreas Gursky

Prix de vente: 2416475 $

Date de vente: 17 octobre 2013

Gursky a pris cette image dun immeuble de grande hauteur à Paris, Montparnasse en 1993. Comme beaucoup de ses autres œuvres, lestampe originale est assez grande, mesurant 2,1 x 4 mètres. Le point focal de limage est celui de limmeuble, et en ne montrant pas où il se termine sur les côtés du cadre, le spectateur pense quil peut sétendre sur des kilomètres et des kilomètres.

Photographe: inconnu

Prix de vente: 2300000 $

Date de vente: juin 2011

La seule photographie connue et authentifiée du célèbre flingueur Billy the Kid a été vendue aux enchères en 2011 pour 2,3 millions de dollars, ce qui en fait la 17e photo la plus chère jamais vendue. On ne sait toujours pas qui a pris limage, mais elle aurait été donnée à Dan Dedrick par Billy the Kid lui-même, uniquement pour que les descendants de Dedrick en héritent.

Limage montre Billy the Kid, de son vrai nom Henry McCarty et plus tard William H. Bonney, tenant un fusil à carabine Winchester et avec un pistolet Colt 45 sur sa hanche et a probablement été prise en 1879 ou 1880. Bonney est décédée en 1881 des suites dune blessure par balle à lâge de 21 ans.

Photographe: Man Ray

Prix de vente: 2167500 $

Date de vente: mai 2017

On ne sait pas qui est limage de Tearful Woman in Man Ray en 1936, mais elle montre son talent non seulement en tant que photographe, mais aussi en tant que peintre. Limage de la femme a été prise sur un appareil photo, mais Man Ray a utilisé de lencre sur certaines zones: les lèvres et les yeux, pour les mettre en valeur et les faire ressembler davantage à des dessins.

Photographe: Cindy Sherman

Prix de vente: 2045000 $

Date de vente: 12 novembre 2013

Une autre des images de Cindy Sherman, Untitled # 92 de la série Centrefolds, figure dans la liste des 24 photos les plus chères de tous les temps. Cette fois, Sherman sest maquillée pour ressembler à une écolière stéréotypée, avec une jupe à carreaux et un chemisier blanc. Il pourrait facilement être confondu avec une image dun film, en particulier quelque chose dAlfred Hitchcock, en raison de sa pose naturelle et de son attention aux détails, comme la saleté sous ses ongles.

Photographe: Andreas Gursky

Prix de vente: 1925000 $

Date de vente: 16 mai 2013

Gursky a publié pour la première fois une image du Rhein en 1996, qui a été vendue 1,9 million de dollars en 2013. Cette version a des couleurs moins vives que le Rhein II et a été photographiée en utilisant un champ de vision plus étroit. Cependant, il utilise des techniques similaires à la deuxième version record de Gursky, à savoir le manque de cadre latéral, ce qui donne limpression quil pourrait durer éternellement.

Photographe: Thomas Struth

Prix de vente: 1810000 $

Date de vente: 15 mai 2016

Au début des années 90, Thomas Struth a publié une série dimages représentant des personnages parmi des œuvres dart célèbres, appelées Museum Photographs. Limage la plus célèbre de la série est celle-ci, celle du Panthéon de Rome. Dans celui-ci, un groupe de visiteurs peut être vu debout dans le faisceau de lumière venant à travers loculus en haut du Panthéon, mais Struth la délibérément omis de limage.

Cette photo a cependant été mise en scène, Struth obtenant une autorisation spéciale pour tourner après les heures, car prendre cette image pendant la journée avec des centaines de touristes passant constamment par les portes, aurait été impossible.

Photographe: Gilbert & George

Prix de vente: 1805000 $

Date de vente: 12 novembre 2013

Red Morning (Hate) fait partie de la série Red Morning de Gilbert & George, réalisée en réponse au mouvement socialiste en Grande-Bretagne en 1976 et 1977: pensez au punk rock, à la police et aux pompiers. Cest la seule série de photos produites par la paire qui les voit abandonner leurs vestes en tweed de marque, exposant leurs chemises. Lutilisation du rouge est pour désigner lagression et la colère et une image globale plus puissante que le simple noir et blanc.

Photographe: Dmitry Medvedev

Prix de vente: 1750000 $

Date de vente: janvier 2010

Lactuel Premier ministre et ancien président de la Russie, Dmitri Medvedev, revendique la dernière place dans cette liste des photos les plus chères jamais vendues. Sa photo en noir et blanc dune vue aérienne du Kremlin de Tobolsk en Sibérie a coûté 1,75 million de dollars aux enchères, cependant, certains experts disent que le prix élevé a été payé plus pour la charité que pour le véritable mérite artistique. Il a été vendu lors dune vente aux enchères qui faisait partie de la quatrième foire caritative annuelle Rozhdestvenskaya Azbuka (Alphabet de Noël), à Mikhail Zingarevich.

Kremlin de Tobolsk (2009)

Matin rouge (haine) 1977

Panthon, Rome (1990-1992)

Sans titre #96 (1981)

Sa Majest (1973)

Discussion sur les troupes mortes (Une vision aprs une embuscade d'une patrouille de l'Arme rouge, prs de Moqor, Afghanistan, hiver 1986) (1992)

Sans titre (Cowboy) (2000)

Sanstitled Film Still #48 (1979)

L'tang clair de lune (1904)

Toujours Rose (2018)

Rhin II (1999)

Fantme (2014)

Sans titre #153 (1985)

Chicago Board of Trade (1997)

Los Angeles (1998)

Paris, Montparnasse (1993)

Billy le Kid

Portrait d une femme larmes (1936)

Diptychon 99 Cent II (2001)

Noire et Blanche (1926)

Chicago Board of Trade III (1999-2000)

Sans titre #92 (1981)

Rhein (1996)

Écrit par Max Langridge. Édité par Adrian Willings.