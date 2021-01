25 photographies aériennes étonnantes avec une nouvelle perspective du monde

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Dans une série de photographies intitulée "Flatland", lartiste et manipulateur photo turc Aydın Büyüktaş utilise une collection de photographies aériennes pour créer ces images qui donnent une nouvelle perspective au monde.

Aydın Büyüktaş dit avoir eu linspiration initiale pour ce style de photographie dans le livre " Flatland: A Romance of Many Dimensions " dEdwin Abbott qui explore linterconnexion des dimensions et la transition entre elles dun point de vue géométrique.

Prenant les idées stimulantes du livre, Büyüktaş a commencé à créer une série de photographies pour représenter visuellement ces concepts.

En 2017, Büyüktaş a commencé le processus minutieux de planification de son voyage. Il a fallu deux mois pour trouver les endroits parfaits pour créer les images quil envisageait. À laide de Google Earth, il a parcouru les États-Unis en choisissant une variété de spots qui, à la fin, couvriraient 45 lieux de tournage et un nombre incroyable de 10000 miles.

Le tournage des photos a pris environ un mois et beaucoup de voyages à travers lArizona, le Texas, la Californie et le Nouveau-Mexique. Chacune des images que vous voyez dans cette collection est en fait une combinaison denviron 18 à 20 photographies de drones soigneusement cousues ensemble pour créer un collage incurvé du paysage.

Wanderland

Cette image provient de Tucson Arizona et a été produite à laide de Google Earth Studio . Utiliser les images de Google pour créer ce type dart à partir dun aérodrome davions abandonnés est certainement un cas dutilisation intéressant et qui donne également des résultats assez sympas.

Collines rouges sur la route

Bordure

Temps de rcolte

uvres abandonnes

Malheureusement, toutes les images dAydin nont pas fait partie de la série Flatland 2. Même ceux qui ne lont pas été sont impressionnants et évoquent des images dun autre monde. Dans celui-ci, un train semble défier la gravité alors quil sétire au loin, plus de wagons que vous ne pouvez facilement compter, se déplaçant dans lespace.

Intertatique

Parking vide

Ferme dans le dsert

Ferme et inter-tats

Ferme avec balles

Cour de triage

Chemin de fer du dsert

Route rouge

Terrain de football amricain

Serre abandonne

Pont

Ferme de vache

Cimetire

Terrain de baseball

Ppinire

Carrire

Voies navigables

Ce ne sont pas seulement les voitures, les trains et les machines qui défient la gravité sur ces photos, cest aussi leau et les bateaux. Cette image merveilleusement surréaliste joue des tours aux yeux comme les autres et se traduit par une vue magnifique sur la région.

Imaginer des paysages urbains Vitra

Outre la courbe inhabituelle de la perspective, ces images offrent, une autre chose quelles ont pour elles est la grande variété des paysages photographiés. Un instant une route, une rivière, puis une voie ferrée. Ici, certaines structures humaines anciennes semblent seffondrer sous nos yeux.

Boulonn

Nous aimons celui-ci, non seulement parce quil a lair fantastique comme tout le reste, mais parce quil semble aussi que la terre soit maintenue en place et défie la force de gravité avec un boulon papillon vissé en place au premier plan.

Univers parallles

Une rupture avec Flatland se présente sous la forme dune autre série de photos dAydın Büyüktaş. Connues sous le nom de Parallel Universes 2, ces images créent une merveilleuse vision de notre monde, semblable à une création. Ici, on dirait quun grand gratte-ciel tient le ciel et il y a un monde là-haut, juste hors de portée.

Écrit par Adrian Willings.