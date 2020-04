30 des photographies les plus célèbres daliens et de monstres jamais prises

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Depuis la nuit des temps, la race humaine a vu mystère et intrigue à chaque coin de rue. Des événements mystérieux ont été attribués au surnaturel, au paranormal et même à lextra-terrestre.

Une chose est sûre, il y a eu beaucoup de mystères inexpliqués au cours des siècles et avec la technologie moderne donnant aux gens un plus grand accès à la photographie et aux parties auparavant inexplorées de la galaxie, il y aura forcément beaucoup plus de cultures.

Nous avons retrouvé certaines des photographies dextraterrestres et de monstres les plus célèbres jamais prises pour montrer à quel point le monde peut être étrange et merveilleux.

Nessie est la créature légendaire qui habite le Loch Ness en Écosse. Ce monstre pourrait bien être le plus ancien des mystères inexpliqués de notre liste, car les premiers rapports dobservations remontent à 565 après JC.

Depuis ce temps, de nombreuses personnes ont prétendu voir le monstre du Loch, mais il y a également eu de nombreuses fausses observations, canulars et erreurs didentification qui ont tout compris, des arbres aux gaz naturels.

Cette peinture de Domenico Ghirlandaio de "La Vierge à Saint Giovannino" remonte au 15ème siècle et montre apparemment un objet volant non identifié (OVNI) planant en arrière-plan.

Cela peut être un peu exagéré, mais certains ont émis lhypothèse que ce nest pas une erreur dans la peinture ou un nuage dans le ciel parce que si vous regardez attentivement, vous pouvez voir un homme debout en dessous à regarder lobjet.

En juin 1908, une explosion massive sest produite près de la rivière Stony Tunguska en Russie. Lexplosion a aplati 770 miles carrés de forêt, renversant environ 80 millions darbres et pourtant na entraîné aucune perte de vies humaines.

Il a été théorisé que lévénement de Tunguska, comme il a été désigné, a été causé par un météoroïde qui a éclaté, mais personne ne sait vraiment avec certitude. Il ny avait pas de cratère dimpact, donc la conjecture est simplement quelle sest brisée dans latmosphère quelque part entre trois et six milles au-dessus de la surface de la Terre. Lexplosion aurait été 1 000 fois supérieure à celle de la bombe atomique larguée sur Hiroshima, au Japon.

Lévénement de Tunguska a depuis suscité de nombreuses discussions sur l évitement de limpact des astéroïdes , une peur croissante des événements de niveau d extinction et a contribué à la création dune multitude de films de science-fiction.

Au cours des XIXe et XXe siècles, le spiritisme a pris le contrôle de la société, de nombreuses personnes pensant que les médiums pouvaient aider à communiquer avec les morts. Les fraudeurs ont commencé à manipuler leur public avec une variété dastuces et dillusions visant à les duper de leur argent durement gagné.

Les favoris de lépoque étaient la capacité de produire des ectoplasmes, des apparitions et des manifestations convaincants qui ne pouvaient pas être facilement expliqués par la personne moyenne. Sur cette photo, Marthe Béraud évoque apparemment une lumière inexplicable entre ses mains et un ectoplasme au-dessus de sa tête.

Dans les profondeurs de la Bavière, en Allemagne, en 1922, un horrible massacre a eu lieu où six personnes, dont des femmes et des enfants, ont été assassinées avec un instrument agricole. Plusieurs choses ont transformé cet événement tragique en un mystère inexpliqué et en un crime qui na jamais été résolu.

Aucun suspect na été retrouvé, malgré plus de 100 personnes interrogées. Il y avait plusieurs rumeurs selon lesquelles la ferme était hantée et les attaques se sont également produites peu de temps après larrivée dune nouvelle femme de chambre (qui a également été tuée).

Apparemment, chacune des victimes a été attirée dans la grange où elles ont été tuées une par une. Les événements étaient encore plus sinistres lorsque des preuves ont été dévoilées suggérant que le ou les meurtres étaient restés dans la maison pendant plusieurs jours après avoir commis le crime avant de disparaître. Des décennies plus tard, une multitude denquêtes ont été menées sans autre résultat.

Il y a pas mal dhistoires et de légendes de voyageurs dans le temps à travers lhistoire. La plus populaire à ce jour sest avérée être cette image de 1941 prise lors de la réouverture du pont South Fork, en Colombie-Britannique.

La photo montre apparemment un homme en vêtements modernes et portant des lunettes de soleil à une époque où la plupart des gens portaient des costumes de sport. Bien quil y ait eu de nombreux arguments et explications qui contredisent la théorie, elle est toujours très populaire sur Internet.

Peu de temps après lattaque japonaise sur Pearl Harbor, aux premières heures du matin le 25 février 1942, un avion non identifié a été repéré dans le ciel au-dessus de Los Angeles. Craignant une nouvelle attaque, les forces militaires ont tiré plus de 1 400 obus antiaériens dans le ciel et nont apparemment rien touché.

Les photographies de lévénement semblaient montrer un objet semblable à une soucoupe volante suspendu dans le ciel et pris dans les projecteurs militaires. Bien sûr, le gouvernement a nié lobservation et la mise aux ballons météo.

Cette légende de la haute mer remonte à juin 1947 lorsque deux navires américains ont reçu un appel de détresse du SS Ourgan Medan. Envoyé en code Morse, le message disait "SOS dOurang Medan * * * nous flottons. Tous les officiers, y compris le capitaine, sont morts dans la chambre des cartes et sur le pont. Probablement tout léquipage est mort * * *."

Les navires américains sont allés apporter leur aide, mais lorsquils sont montés à bord du SS Ourgan Medan, ils ont découvert que léquipage était tous morts, étendu sur le dos, la bouche bée sans aucun signe visible de blessure. Un incendie a ensuite éclaté sur le navire en détresse, forçant les sauveteurs à labandonner avant quil nexplose et coule en emportant toutes les preuves avec lui. Ce qui est arrivé au navire et à léquipage reste un mystère.

En mai 1950, une série de photographies a été prise par Paul Trent dans sa ferme près de McMinniville, Oregon aux États-Unis. Ces images semblaient montrer un objet en forme de disque métallique se déplaçant lentement dans le ciel au-dessus de la ferme.

Lévénement a été assisté par Paul Trent et son épouse Evelyn. Malgré de nombreux arguments selon lesquels les photographies étaient fausses , les deux témoins ont maintenu leurs déclarations selon lesquelles les images étaient authentiques jusquà leur mort à la fin des années 1990.

En 1952, plusieurs contrôleurs aériens de plusieurs aéroports et bases de larmée de lair près de Washington DC ont signalé avoir vu des éclairs non identifiés sur leurs écrans radar. Lors de linterrogatoire des pilotes locaux, les contrôleurs ont appris quun certain nombre de "lumières vives" avaient été vues dans le ciel à proximité.

Le week-end suivant, cest arrivé de nouveau, cette fois avec une dizaine de blips apparaissant sur les écrans radar. Des avions de chasse ont été brouillés pour intercepter mais nont pas pu correspondre à la vitesse des objets volants non identifiés. Ces observations ont été ajoutées à la liste faisant lobjet dune enquête par le gouvernement dans le cadre du projet Blue Book, mais rien de plus na été révélé.

En 1959, dans les profondeurs des montagnes de lOural en Russie, un groupe expérimenté de randonneurs est décédé dans des circonstances mystérieuses qui nont jamais été suffisamment expliquées. Les enquêteurs ont découvert que les victimes avaient percé un trou dans leur tente et se sont enfuis de quelque chose tout en portant des vêtements minimes malgré des températures denviron -30 degrés centigrades.

Un certain nombre de victimes sont mortes dhypothermie, mais certaines ont subi des blessures mortelles inexplicables, notamment une fracture du crâne, des fractures thoraciques majeures et une victime a subi des lésions cérébrales malgré aucune blessure visible au crâne. Une autre des victimes a été retrouvée avec des blessures graves ainsi que la langue, les yeux et les lèvres manquants. Plusieurs théories ont été avancées sur ce qui a poussé les randonneurs à courir et ce qui les a finalement tués, mais aucune na été concluante et leur mort reste un mystère.

En 1963, le président John F. Kennedy a été assassiné alors quil conduisait son cortège à Dallas, au Texas. De nombreuses théories du complot et revendications sauvages ont été centrées sur les événements de cette journée. La moins connue est peut-être celle de cette femme surnommée "la femme Babushka" (grâce au foulard quelle porte sur les photos).

Sur la base dimages prises ce jour-là, la femme peut être vue pointant une caméra sur la voiture du président à un angle qui aurait capturé des images essentielles. Malgré cela, la femme ne sest apparemment jamais manifestée et les images de sa caméra nont jamais été vues.

Lors dune excursion dune journée à Burgh Marsh en Cumbria, en Angleterre, Jim Templeton a pris plusieurs photos de sa fille, dont lune, une fois développée, semblait montrer un homme en combinaison blanche debout derrière elle . Jim jure quil ny avait personne dautre sur la photo, mais les critiques affirment que la photo est probablement sa femme surexposée en arrière-plan.

Lors dun voyage en bateau avec sa famille à lété 1964, Robert Le Serrec a vu une créature dans les eaux australiennes qui semblait de taille monstre. Décrite comme mesurant environ 80 pieds de long, avec des traits de serpent et des yeux sur le dessus de sa tête, la créature est rapidement devenue connue comme le monstre de lîle Hook.

De nombreuses théories ont démenti la photographie comme étant soit fausse, soit mise en scène, mais le mythe persiste.

Bigfoot est une légende qui remonte à 1867 avec plusieurs personnes rapportant avoir vu des "hommes sauvages" géants errant dans les forêts et les montagnes du Pacifique Nord-Ouest des États-Unis et du Canada.

En 1967, les cinéastes Roger Patterson et Robert Gimlin ont capturé les images les plus célèbres et les plus connues de Bigfoot qui existent. Son authenticité a été très contestée au cours des décennies qui ont suivi, mais il y a certainement quelque chose de convaincant à ce sujet.

Une autre année, une autre histoire à propos dune observation dOVNI. Cette fois du Manitoba, au Canada, où Stefan Michalak a apparemment vu un engin extraterrestre non identifié atterrir à proximité alors quil cherchait de lor et de largent.

Stefan sest approché de lengin et a apparemment entendu des voix humaines étouffées par les moteurs. Il est allé assez près pour enfoncer sa tête à lintérieur de lengin et a vu "un labyrinthe de lumières" à lintérieur. Il a ensuite été surpris lorsque lengin a décollé et a été blessé par un faisceau de chaleur qui a jailli du navire. La chaleur a mis le feu à ses vêtements et lui a gravement brûlé la poitrine. Les médecins et les autorités nont pas pu expliquer ses blessures et cela a ajouté de la crédibilité à son histoire quil a répétée lors des entretiens jusquà sa mort en 1999.

En 1972, la mission dApollo 17 sur la lune est revenue avec plusieurs photographies prises près de Geophone Rock. Cette photo a été marquée par la NASA comme "vierge" mais lorsquelle est améliorée, elle semble montrer à quoi ressemble une pyramide sur la lune.

Cela a conduit plus tard à de nombreuses théories du complot selon lesquelles la NASA cachait ce qui était vraiment là-haut.

Un autre mystère lié à la NASA, cette fois-ci se concentre sur Mars et vient grâce à une autre photo prise de lespace. Ici, le vaisseau spatial Viking 1 a capturé des photos de la surface de Mars qui semblaient montrer un visage regardant le vaisseau spatial depuis le sol.

Des photographies plus récentes avec des objectifs à plus haute résolution ont donné une image plus claire de la région et maintenant la NASA a conclu quil ne sagissait peut-être que dun Mesa. Cela na pas empêché lopinion populaire de conclure que cest un signe de vie sur Mars.

Lévénement Phoenix Lights était probablement le plus grand rapport connu dobservations dOVNIS de lhistoire. En un seul jour de mars 1997, des milliers de personnes ont déclaré avoir vu des lumières au-dessus deux dans le ciel sur une distance de 300 miles à travers le sud-ouest américain.

Des témoins ont affirmé avoir vu un énorme OVNI en forme de V passer au-dessus de lui et ne faire aucun bruit en se déplaçant. Aucune explication raisonnable na été donnée quant à la cause des observations et de nouveaux rapports dOVNIS sont revenus en 2007 et 2008.

Il y a un mythe parmi les théoriciens et les amateurs de complot dOVNI quun satellite extraterrestre existe et est sur lorbite de la Terre depuis environ 13000 ans.

La théorie du satellite dite "Black Knight" est basée sur une série dhistoires différentes autour dobjets dorigine inconnue en orbite autour de notre planète et de signaux radio extraterrestres captés sur Terre. La NASA et dautres organisations spatiales affirment que les observations et les photographies sont plus susceptibles dêtre des débris spatiaux ou des restes de nos satellites.

Le Myakka Skunk Ape est par la plupart des rapports une relation lointaine avec Bigfoots. Cette grande créature ressemblant à un singe a été repérée à plusieurs reprises au fil des ans avec les premières observations remontant aux années 1960, mais plus récemment, elle a également été prise plusieurs fois en vidéo.

Le singe Skunk habite principalement les régions de Floride et a obtenu son nom en raison de la puanteur qui accompagne souvent ses observations. Les sceptiques des observations disent quil est beaucoup plus probable quil sagisse dune mauvaise identification dautres animaux sauvages, notamment des ours noirs locaux. Tout comme les images de Bigfoot, les enregistrements et les photographies de la Skunk Ape sont souvent tremblants, de mauvaise qualité ou pris à une distance extrême.

En septembre 2007, Rick Jacobs a placé une caméra à détection de mouvement dans un arbre le long des sentiers de jeu de Pennsylvanie. Cette caméra a ensuite capturé plusieurs images qui semblent montrer certains ours chassés par une créature ressemblant à un singe qui ressemblait à un Bigfoot juvénile.

Plusieurs témoins ont affirmé avoir vu Juvenile Bigfoot au fil des ans, les décrivant comme marchant sur quatre pattes (contrairement à Bigfoot qui est généralement vu sur deux pattes), ce qui a conduit à leur rejet comme faux ou susceptible dêtre un autre animal mal identifié.

Au-dessus des vallées de Hessdalen, dans le centre de la Norvège, une série de lumières inexpliquées apparaissent régulièrement le jour et la nuit. Parfois, les lumières apparaissent pendant plus dune heure, parfois elles ne sont là que pendant quelques secondes. Ils se produisent régulièrement et de nombreux théoriciens des ovnis ont déclaré que les lumières étaient dorigine extraterrestre.

Les scientifiques ont cependant attribué les lumières à une réaction chimique et électrique provoquée par les différents métaux et minéraux de la colline locale réagissant avec lenvironnement. Bien que ce ne soit pas aussi excitant, cest certainement joli.

Un autre plan deau qui contiendrait un monstre aquatique est le lac Raystown à Huntingdon, en Pennsylvanie. Ici, une créature pas trop différente du monstre du Loch Ness a été repérée et photographiée plusieurs fois au fil des ans.

Tout comme Nessie, il ny a pas beaucoup de preuves au-delà des photographies prises à distance qui prouvent ou réfutent lexistence de la créature, mais cest certainement une légende locale populaire.

Vers 1999, le télescope Hubble a été pointé sur la lune et a capturé un certain nombre dimages. Lune de ces photographies, jamais officiellement publiée par la NASA, semble montrer une pyramide à la surface.

Il sagit de la deuxième observation dun objet semblable à une pyramide sur la lune, le premier ayant été capturé pendant la mission dApollo 17, mais aucun na été expliqué avec précision ou son authenticité a été confirmée par les autorités. Ainsi, le mystère des pyramides lunaires continue.

En 2011, une équipe de plongée suédoise a découvert une mystérieuse formation au fond de la mer Baltique. Limagerie sonar semblait montrer un étrange objet en forme de disque de 60 mètres de diamètre avec de nombreuses caractéristiques inhabituelles qui incluent une longue piste qui le monte, un escalier sur le côté et une légère couverture de suie.

Les explications pour lobjet ont tout compris, depuis un OVNI écrasé jusquà une formation géologique naturelle. Il a même été comparé au Millennium Falcon de Star Wars. On ne sait pas grand-chose dautre sur lobjet, bien quil soit supposé quil pourrait avoir jusquà 140 000 ans.

En 2013, Elisa Lam séjournait à lhôtel Cecil de Los Angeles. Elle a disparu pendant son séjour et a ensuite été découverte dans le réservoir deau sur le toit de lhôtel. Il y avait plusieurs faits inhabituels au sujet de laffaire qui le rendaient mystérieux, y compris une vidéo publiée par le LAPD delle montant dans un ascenseur, appuyant sur plusieurs boutons et essayant apparemment de se cacher de quelquun.

Laccès au toit de lhôtel était bloqué au moment de sa mort et les rapports de toxicologie et de coroner nont montré aucun traumatisme visible ni raison de son décès. Bien que sa mort ait été officiellement qualifiée de "noyade accidentelle", il existe de nombreuses autres théories selon lesquelles elle serait victime dun tueur en série.

La légende du Chupacabra trouve ses racines dans les Amériques, où une créature se promènerait sur les terres attaquant et tuant du bétail et buvant le sang de leurs restes. Depuis, des informations sur Chupacabra sont venues du monde entier et en 2016, une vidéo a été capturée dans le désert portugais.

La vidéo semble montrer une bête semblable à un homme marchant dans le désert puis disparaissant derrière un buisson. Comme toutes les vidéos de Bigfoot, les séquences sont de longue distance et de faible qualité, nous vous laissons donc le soin de juger de leur validité.

Il y a quelques images de Mars qui ont soulevé la question de savoir sil y avait une fois une vie sur Mars ou si elle existe toujours.

En 2017, le Mars Curiosity Rover a capturé une image qui semble montrer un objet non identifié à la surface de Mars. Les sceptiques ont suggéré que ce ne sont que des débris du Mars Rover lui-même, mais les théoriciens du complot prennent cette image comme une preuve de lexistence dune vie extraterrestre.

Cette scène floue provenait apparemment dune caméra filmée sur un lit dhôpital. Cest un peu difficile à voir, mais semble montrer une petite créature démoniaque qui marche à travers le lit. Terrifiant.