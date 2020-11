Les photographies de fantômes les plus célèbres jamais prises

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les fantômes, le paranormal et le surnaturel ont toujours été débattus. Existent-ils?

De nombreuses personnes ont déjà rapporté des observations, mais sans aucune preuve réelle, elles sont généralement ignorées comme de simples histoires. Pouvoir prendre des photos desprits aide évidemment la cause, mais sont-ils tous réels ou certains ont-ils été trafiqués?

Voici un tour dhorizon des photos "fantômes" les plus célèbres de tous les temps. Certains ont été truqués sans aucun doute, mais ils semblent si bons à la première inspection quils pourraient certainement convertir certains non-croyants.

Un invit inattendu - 1950

Cette image, prise à un moment donné dans les années 1950, montre une petite famille assise à une table. Deux garçons sont assis joyeusement sur les genoux de leur mère, mais un invité assez terrifiant et inattendu est également arrivé. Suspendu de façon inquiétante aux chevrons.

Le pilote fantme - 1987

En 1987, Mme Sayer visitait un aérodrome en Angleterre avec son amie. Elle a pensé que ce serait amusant de la prendre en photo assise dans le cockpit.

Lorsque limage a été développée, il y avait un homme assis dans le siège du pilote qui nétait pas là lorsque la photo a été prise. Un pilote perdu depuis longtemps? Personne nest sûr.

Fantme de Boot Hill - 1996

Seul lami dIke Canton a été vu lorsque cette photo a été prise, le mystérieux homme coiffé dun chapeau derrière lui ne létait pas. Canton a ensuite regardé de plus près la photo et a décidé que le personnage tenait en fait un couteau, la pointe se terminant juste au-dessus de son col.

Escadron de Goddard - Freddy Jackson - 1919

Cette image a été prise par Sir Victor Goddard, de son escadron en 1919. Limage fantomatique derrière le quatrième marin en partant de la gauche, en haut, serait celle de Freddy Jackson. Jackson est mort quelques jours avant que la photo ne soit prise en marchant dans une hélice en mouvement.

Fantme dAmityville - 1976

Cette photo, prise par Ed et Lorraine Warren, prétend montrer le fantôme de John DeFeo, 9 ans. DeFeo, ainsi que son autre frère, deux sœurs et parents, ont été tués par son frère aîné Ronald dans leur maison à Amityville. Ed et Lorraine Warren étaient des experts du paranormal qui sont entrés dans la maison et ont capturé cette image à laide dun appareil photo qui prenait systématiquement des photos infrarouges pendant la nuit.

Les meurtres de DeFeo ont inspiré les livres et films The Amityville Horror.

Coventry Spectre - 1985

À première vue, vous pensez quil ny a rien de mal avec cette photo. Mais regardez à nouveau, et vous verrez une grande silhouette sombre portant ce qui pourrait être une robe de moine, avec une capuche, en haut à gauche. Ceci est une photo de la société Coventry Freeman montrant tout le monde à lévénement, y compris le personnage mystérieux, inclinant la tête. Personne à lévénement na été vu porter ce style de vêtements.

Grandpas Ghost - Aot 1997

Denise Russell a pris cette photo de sa grand-mère, qui vivait seule à lépoque, le 17 août 1997. Même si la photo avait été développée, copiée et remise à dautres membres de la famille, personne na remarqué la silhouette masculine debout au-dessus delle jusquau jour de Noël 2000. La famille Russell dit que cest une image crachée de leur grand-père décédé en 1984.

Service dincendie de Pawling - 1988

On pense que la silhouette blanche sur cette photo est une sorte dange, surplombant Rose Benvenuto, impliquée dans laccident de voiture. Elle a dit que cela naurait pu prendre quun miracle pour quelle survienne à laccident, et voilà, il y a une figure ressemblant à un ange en assistant à la photo du pompier Sharon Boo.

Le fantme de la banquette arrire - Mars 1959

Cette photo a été prise par Mabel Chinnery en 1959. Elle montre son mari dans sa voiture, mais qui serait sa belle-mère décédée sur la banquette arrière. Alors que les paranormalistes le croient réel, dautres lont démystifié comme étant un cas de double exposition.

Mme Andrews bb - 1947

Cette photo dun enfant apparaissant sur une tombe a été prise par Mme Andrews en 1947. Elle a remarqué le fantôme quand elle a fait développer le film, mais a dit que ce nétait pas sa fille sur la photo. Bien quil y ait des tombes denfants à proximité, lenfant sur la photo na jamais été identifié.

Le SS Watertown - 1924

Cette image prise du SS Watertown montre les visages de deux membres déquipage, James Courtney et Michael Meehan dans leau. Les deux hommes sont morts à bord du navire et ont été enterrés en mer. Dautres membres déquipage du navire ont vu les visages dans leau mais nont pas pris de photos au départ, ils sont retournés à un endroit similaire et les ont revus. Cinq des six photos ne montraient rien, mais cétait la sixième et montre clairement les visages de deux hommes.

glise Newby - 1963

Certains analystes pensent que cette photo prise à Newby Church dans le North Yorkshire, en Angleterre, est une fausse car le personnage a lair de trop poser. Cependant, le révérend KF Lord insiste sur le fait quil ny avait rien de visible à lœil nu lorsquil a pris la photo, et les experts en photo disent quelle na pas été exposée deux fois.

Toys R Us - 1978

Le magasin Toys R Us de Sunnyvale, en Californie, serait hanté par le fantôme de Johnny Johnson, et cette image montre une silhouette appuyée contre les étagères. Le même chiffre nétait pas là lorsque la photo a été prise. Lhistoire raconte que Johnny avait un faible pour une fille nommée Elizabeth, la fille dun propriétaire de plantation - la plantation se trouvait autrefois sur le site de Toys R Us - Johnny a saigné à mort après sêtre coupé en coupant du bois, et parcourt maintenant les allées. du magasin à sa recherche.

glise St Botolph - 1982

Si vous regardez attentivement dans le coin supérieur droit de cette photo, vous pouvez simplement distinguer une figure translucide. Elle a été prise à léglise St. Boltoph en 1982, et à lépoque, il ny avait que trois personnes dans le bâtiment. Un constructeur a ensuite contacté Chris Brackley, qui a pris la photo, pour lui dire quil reconnaissait le visage comme étant le même que quelquun quil avait déjà vu dans un cercueil dans léglise.

glise Worstead - 1975

Peter Berthelot a pris cette photo de sa femme, Diane, assise sur un banc à léglise de Worstead à Norfolk, en Angleterre en 1975. Quand ils ont développé le film, ils ont remarqué un fantôme assis sur le banc derrière Diane. Un homme serait resté dans léglise toute la nuit en 1830 pour essayer de réfuter la théorie des fantômes, mais il a affirmé le lendemain matin quil avait en fait vu la dame blanche vue sur cette photo.

Lord Combermere - 1891

Cette image prise de la bibliothèque de labbaye de Combermere dans le Cheshire, en Angleterre, par Sybell Corbett montre clairement un personnage assis sur la chaise à gauche. On pense quil sagit du fantôme de Lord Combermere, un commandant de cavalerie britannique dans les années 1800.

La Dame brune - 1936

Cette photo de «La Dame brune» est considérée par beaucoup comme une véritable preuve photographique de fantômes. Elle a été prise à Raynham Hall à Norfolk, en Angleterre en 1936. Il y aurait eu de nombreuses observations du personnage avant cette photo et on dit quil sagit du fantôme de Lady Townshend. Elle a été enfermée dans une pièce du couloir par son mari quand il a découvert son infidélité et la laissé mourir.

Roche de Corroboree - 1959

Personne ne sait qui est la figure fantomatique de cette photo, mais elle a été prise à Alice Springs, dans le Territoire du Nord, en Australie en 1959. Certaines personnes pensent que cest juste un cas de double exposition, tandis que dautres pensent que cela pourrait être un esprit qui nous regarde, ou autre chose, car on dirait quils tiennent des jumelles.

Fantme descalier de tulipe - 1966

Cette photo prise à lintérieur du National Maritime Museum de Greenwich, en Angleterre, montre clairement une figure fantomatique tenant la main courante de lescalier de la tulipe. Les experts en photo ont tous convenu quil na pas été falsifié, il est donc considéré comme un véritable exemple de lexistence de fantômes.

Robert A Ferguson - novembre 1968

Parce que cette photo a été prise sur un Polaroid, elle a été considérée par beaucoup comme légitime. Il montre Robert A. Ferguson en train de prononcer un discours et le fantôme de son frère décédé Walter le scrutant.

Vierge de Bachelor Grove - 1991

La Ghost Research Society of America a pris cette photo au cimetière Bachelor de lIllinois, après avoir remarqué détranges lectures sur leur équipement. Ils nont rien vu à lépoque, mais lorsque cette image a été exposée, elle montrait une femme en vêtements blancs assise sur lune des tombes.

Le fantme de lhtel de ville de Wem - novembre 1995

Bien que la photo de Tony ORahilly semble montrer le fantôme dune jeune fille à la porte dun hôtel de ville de Wem en feu, elle a ensuite été considérée comme un faux. La fille en question apparaît apparemment sur une carte postale parue dans le journal local.

glise Sefton - 1999

Cette photo de léglise Sefton à Liverpool, en Angleterre, montre clairement un homme vêtu dun uniforme noir, que lon pense être lancien ministre de léglise. Il ny aurait eu que deux photographes dans léglise le jour où elle a été prise, et aucun dentre eux ne se souvient davoir vu un être physique se tenant là lorsque la photo a été prise.

William Mumbler - annes 1860

William Mumbler est crédité de la création de la première photo montrant un fantôme dans les années 1860. Mais ce nétait pas du tout un fantôme, cétait simplement un cas accidentel de double exposition dun négatif tout en se photographiant.

Lentrepreneur en lui a transformé cela en une entreprise, où les membres du public auraient leur portrait exposé avec limage dun parent décédé.

Filles Manille - Annes 2000

Les deux filles sur cette photo, prise à Manille, aux Philippines, nont déclaré avoir vu personne ou avoir ressenti une quelconque présence lorsque cette photo a été prise. Elle a également été prise sur un appareil photo numérique, elle ne peut donc pas avoir été le résultat dune double exposition.

Sanatorium de Waverly Hills - 2006

Cette image a été prise dans un hôpital de tuberculose abandonné à Louisville, Kentucky en 2006. Comme vous pouvez limaginer, à son apogée, lhôpital a vu une quantité incroyable de maladies et de décès - ce qui a amené beaucoup à croire en la possibilité quil pourrait être hanté.

Ces dernières années, il est devenu lune des destinations les plus populaires dAmérique pour les chasseurs de fantômes.

Cette image étrange représente apparemment Mary Lee, une infirmière qui sest pendue à lhôpital. Lhistoire raconte que cette pauvre femme a été imprégnée par un médecin qui travaillait à lhôpital mais qui plus tard ne voulait plus rien avoir à faire avec elle.

Tewin Bury Farm Ghost - 2008

Neil Sandwich a pris cette photo dune ferme où ses amis se mariaient. Lorsquil a mis la photo dans Photoshop et ajusté lexposition, il a remarqué une mystérieuse silhouette blanche sur le côté droit, semblant regarder par une porte. Les nettoyeurs de la ferme avaient apparemment déjà vu le fantôme dun jeune garçon vêtu de vêtements blancs.

San Antonio traversant les fantmes

Il y a des années, dans les années 1930, on raconte quun autobus scolaire rempli denfants est tombé en panne près dun passage à niveau à San Antonio, au Texas. Tragiquement, un train à grande vitesse a heurté le bus, tuant plusieurs enfants et le chauffeur du bus.

Cette photo prise par Andy et Debi Chesney semble montrer des apparitions fantomatiques dont les gens ont suggéré quelles ressemblent aux fantômes des enfants. Comme nimporte laquelle de ces images, il y a un débat pour savoir si elles sont réelles et même si lhistoire elle-même est vraie, mais elles sont toujours effrayantes.

Un chien fantomatique

Cette photo montre lhistoire de deux amis à quatre pattes. Le chien sur la gauche avait un copain beaucoup plus grand (photo de droite). Quand le petit est mort, il a ensuite été photographié apparemment avec son ami au-delà du monde des esprits.

Un esprit dmoniaque sur un lit dhpital

Cette vision étrange montre une caméra CCTV dans un hôpital. Un esprit démoniaque semble piétiner le lit. Apparemment, la personne dans le lit est décédée peu de temps après. Cette image pourrait facilement apparaître dans notre liste des photographies de monstres les plus célèbres à la place .

La Dame rose

Cette image de Greencastle, Indiana a été prise par Guy Winters et des copains qui enquêtaient sur des rapports paranormaux sur une maison abandonnée dans la région.

Cette photo montre apparemment une femme fantomatique baignée de rose et comprend une dernière photo où limage a été améliorée numériquement montrant un visage incroyablement humain sur lapparition.

Écrit par Max Langridge et Adrian Willings.