29 premières photographiques fantastiques

Les photos servent un but important dans la vie. Ils capturent des moments précieux, des moments drôles, des moments une fois dans une vie et bien d'autres. Avec l'essor des médias sociaux, nous prenons et partageons plus de photos que jamais. Selon un récent sondage, plus de 2,5 billions de photos ont été partagées en ligne pour la seule année 2016, soit plus de 30 fois le nombre de photos que nous avons prises dans les années 1990.

Parmi les plusieurs billions de photos prises au fil des ans, il y a eu de nombreuses premières photos et nous avons fait nos recherches pour en trouver le meilleur. Alors rejoignez-nous alors que nous faisons un voyage sur une voie de mémoire visuelle des jalons photographiques des 190 dernières années.

La photographie la plus ancienne survivante est la vue de la fenêtre au Gras, prise en 1826 ou 1827 par Nicéphore Niépce. Il a été pris sur une caméra obscura qui projette l'image prise à travers un trou d'épingle dans un écran, où elle est ensuite affichée comme une image inversée et inversée.

L' image sur la plaque d'origine est assez difficile à distinguer, mais grâce à la technologie moderne, elle a été rehaussée manuellement pour montrer les bâtiments et les champs environnants du domaine Le Gras. Elle a été votée comme l'une des 100 photographies les plus importantes au monde.

Louis Daguerre était ami de Niépce, et après la mort de Niépce en 1833, Daguerre continua à expérimenter divers et finit par créer le processus du Daguerréotype. Il est également responsable de prendre la première photo pour mettre en vedette les gens.

Pris en 1838 sur le boulevard du Temple, dans le 3ème arrondissement de Paris, la longue exposition signifie que tout le trafic dans la rue a disparu, mais deux hommes sont clairement visibles en bas à gauche, qui, grâce à l'un ayant ses bottes polies par l'autre, sont restés statiques assez longtemps pour être visibles sur le négatif.

Avant de les appeler « selfies » et de nous balader avec des smartphones, il y avait une race un photographe comme l'Américain Robert Cornelius, qui faisait les choses à la dure.

Homme d'une patience infinie, on lui attribue le tout premier autoportrait photographique de 1839, exploit qui l'obligeait à s'asseoir immobile devant sa caméra d'une exposition de 15 minutes.

L' accolade de la première photo mise en scène va à un Hippolyte Bayard. Bayard est considéré comme le rival de Daguerre, car il a inventé sa propre méthode de photographie appelée le processus direct positif. Bayard voulait être considéré comme lepionnier de la photographie, mais Daguerre l'a battu. En réaction, Bayard a pris une photo de lui-même noyant dans l'eau, prétendant qu'il s'était tué, alors qu'en fait tout était mis en scène.

Il a même écrit un paragraphe complet au verso, disant : « Le gouvernement, qui n'a été que trop généreux envers M. Daguerre, a dit qu'il ne pouvait rien faire pour M. Bayard, et le pauvre misérable s'est noyé ».

Bien que le nom du photographe qui a pris cette image de 1847 soit perdu au fil du temps, cette image daguerréotype d'un homme arrêté en France par des soldats est largement considérée comme la première photographie d'un événement d'information.

La première photo aérienne enregistrée est une vue de Boston en 1860 à une hauteur de 2 000 pieds. À l'époque, le photographe n'avait pas de drones, donc cette photo a été prise à partir d'une montgolfière. Il s'intitule « Boston, as the Eagle and Wild Goose See it ».

Cependant, le photographe français Nadar (vrai nom Gaspard-Félix Tournachon) est reconnu comme l'exposant de la photographie aérienne en 1858, mais malheureusement, aucun de ses travaux n'a résisté à l'épreuve du temps.

Comme c'est souvent le cas avec les images des premières années de la photographie — ce n'est pas parce qu'une image est la première qu'elle survit. C'est donc avec les premières photos des présidents américains. Le 8 mars 1841, William Henry Harrison devint le premier président en exercice à être photographié, mais malheureusement l'image prise le jour de son discours d'investiture a été perdue.

C' est donc cette image de 1843 de John Quincy Adams, le sixième président, qui est devenue l'image la plus ancienne d'un commandant en chef, bien qu'elle ait été prise plus de dix ans après son départ.

Les images couleur ont commencé à apparaître à la fin des années 1840, mais les techniques de l'époque étaient si laborieuses et les résultats étaient si fragiles que ce n'était qu'en 1861 que la première image couleur durable fut produite.

L' image, appelée ruban tartan, a été créée en photographiant trois fois le même sujet, en utilisant des filtres rouges, verts et bleus au-dessus de l'objectif de l'appareil photo. Lorsque les images ont été développées, elles ont été imprimées sur des feuilles de verre puis brillées sur un mur via trois projecteurs différents — chacun équipé d'une lentille colorée correspondant au filtre utilisé pour prendre l'image originale.

demi-ton fait référence à la technique de production d'une image en utilisant plusieurs petits points noirs de taille et d'espacements variables. C'est une illusion d'optique, comme l'œil humain voit les points comme un gradient.

La première impression d'une photographie en demi-tons a été faite dans le numéro du 4 mars 1880 du Daily Graphic, journal américain. L'image en question était « A Scene in Shantytown, New York ».

Ayant survécu de près à une chute de 200 pieds d'un dirigeable captif, le photographe aérien américain George R. Lawrence a lancé une technique plus sûre pour amener ses caméras de 22 kg à des points de vue élevés.

Grâce à l'utilisation de cerfs-volants, Lawrence a pu capturer des images étonnantes comme celle-ci l'une des ruines de San Francisco après le tremblement de terre de 1906. L'image s'est vendue comme un filet de feu de forêt pour le photographe 15 000$— près de 400 000$selon les normes actuelles.

Comme c'est souvent le cas tout au long de son histoire, la photographie a souvent servi à documenter le meilleur et le pire des réalisations de l'humanité.

Le

16 juillet 1945, la première bombe atomique a explosé sur le site de la Trinité au Nouveau-Mexique. De toutes les nombreuses images prises de l'explosion, Jack Aeby est la seule photo couleur de l'explosion à avoir émergé suffisamment bien exposée pour montrer la boule de feu dans toute sa gloire terrifiante.

Le 24 octobre 1946, The White Sands Rocket, officiellement appelé V-2 No.13, a pris la première photographie de la Terre depuis l'espace.

Capturé à l'aide d'un appareil photo DeVry 35mm, la photo a été prise à une altitude de 104,6Km (65 miles), 5 fois plus élevée que toute autre photo prise auparavant.

Jamais le showman, quand Hugh Heffner a lancé le magazine Playboy en décembre 1953, il savait qu'il avait besoin de quelque chose de grand pour séduire ses lecteurs potentiels, et ils ne venaient pas beaucoup plus grand que Marilyn.

Grâce à une partie de la puissance star de Marilyn, avec très peu de concurrence directe pour le magazine startup, Heffner a rapidement vendu les 53 000 exemplaires imprimés et l'icône de l'édition est née.

Le World Press Photo of the Year est considéré comme l'un des concours de photographie de presse les plus prestigieux au monde.

C' est cette image de 1955 d'un pilote tombant de sa moto lors du Championnat du Monde de Motocross sur le parcours Volk Mølle qui a valu le titre inaugural au photographe danois Mogens von Haven.

Russell A. Kirsch est crédité comme l'homme qui a produit la première image numérique. En travaillant au Bureau national des normes, Kirsch et son équipe ont développé un scanner d'images numériques.

La première image scannée était celle d'une photo du fils de Kirsch, âgé de trois mois, capturée à un bit par pixel. Il est considéré comme l'une des 100 photographies qui ont changé le monde.

La première photo de la Terre, prise de la lune, a été prise le 23 août 1966. La photo a été prise par le vaisseau spatial Lunar Orbiter 1 sans pilote et transmise à la Terre, où elle a été reçue à une station de suivi de la NASA près de Robledo De Chavela près de Madrid, en Espagne.

La première image couleur prise de notre planète a été prise par l'astronaute William Anders dans le cadre de la mission Apollo 8 en 1968. Anders a utilisé une caméra Hasselblad 500 EL très modifiée avec un entraînement électrique et un film couleur 70mm.

Le magazine Life considère depuis Earthrise comme « la photographie environnementale la plus influente jamais prise ».

Quatre ans après la prise de la première image couleur de la Terre, l'équipage d'Apollo 17 a capturé une image de la planète entière. La photo a été prise le 7 décembre 1972 et est maintenant connue sous le nom de « marbre bleu ».

En 1975, alors qu'il était en mission sans pilote à Vénus, le vaisseau spatial soviétique Venera 9 a capturé ces images de la surface de Vénus. Ils sont devenus les premières photos à nous montrer la surface d'une autre planète dans notre système solaire.

En juillet 1992, Tim Berners-Lee, inventeur du World Wide Web, s'est adressé à Silvio de Gennaro, son collègue du CERN, et lui a demandé s'il avait quelques photos que Berners-Lee pourrait télécharger sur le web pour tester le nouveau support pour le format de fichier Gif.

De Gennaro a dû remettre une série de photos qu'il avait prises du groupe de parodies Les Horrible Cernettes du CERN. En tant que fan du groupe, Berners-Lee a décidé qu'ils feraient une image de test idéale et a sélectionné ce cadre des filles posant à télécharger.

Avoir un appareil photo sur nos téléphones est maintenant considéré comme essentiel, mais il y avait un tel moment où vous deviez utiliser un appareil photo séparé et dédié si vous voulez prendre des photos, car en avoir un sur votre téléphone semblait farfelu.

Tout a changé en 1997 quand Philippe Kahn a créé le premier appareil photo, qui a été fait en combinant littéralement un appareil photo numérique et un téléphone portable, et a pris la première photo de sa fille nouveau-née. Il a ensuite envoyé la photo sans fil à 2 000 personnes par téléphone.

Bien qu'il n'ait pas littéralement « brisé Internet », il a subi beaucoup de stress lorsque Paper Magazine a publié des photos nues de Kim Kardashian dans l'édition Hiver 2014.

Les photos ont été prises par le photographe de mode français Jean-Paul Goude, et le site Web de Paper Magazine a reçu 50 millions de visites en une journée, soit 1 % du trafic Internet américain ce jour-là.

La toute première photo à être téléchargée sur Instagram était cette photo d'un chien sur un stand de tacos. Il a été pris par le co-fondateur d'Instagram Kevin Systrom et mis en ligne le 16 juillet 2010.

Depuis sa création, Instagram est devenu le site social le plus utilisé de tous les temps. En avril 2017, le service comptait 700 millions d'utilisateurs actifs et plus d'un milliard de photos ont été téléchargées.

L' un des selfies les plus célèbres jamais été pris aux Oscars 2014. Ellen DeGeneres a obtenu autant de célébrités que possible pour entrer dans le cadre, dont Jennifer Lawrence, Brad Pitt, Glenn Close, Julia Roberts et Kevin Spacey. C'est Bradley Cooper qui a appuyé sur le déclencheur.

Depuis lors, la photo est devenue l'image retweetée la plus rapide à ce jour, avec plus de 3,4 millions de retweets

Non, on se moque de toi. Dans un monde où la photographie s'est longtemps battu pour être traitée également à l'art, il n'est pas surprenant que les photographies commencent à se vendre pour une somme folle d'argent.

Il y a eu plusieurs histoires au cours des dernières années de photographies individuelles changeant de mains pour de grandes sommes d'argent, mais pour une élégance pure et sobre, vous ne pouvez pas aller au-delà d'une pomme de terre photographiée par Kevin Absoch.

Pour les non-initiés, le photographe américain Abosch est spécialisé dans les portraits de célébrités et a développé un culte. C'est lors d'un dîner à la maison de l'artiste à Paris en 2015, où un homme d'affaires européen a vu « Potato #345 » accroché au mur et a dû l'avoir, quel que soit le coût, qui était un million de dollars frais.

Avec plus de 700 millions d'utilisateurs, ce n'était qu'une question de temps avant qu'une photo téléchargée sur Instagram puisse obtenir plus de 10 millions de likes. C'est arrivé en février 2017 quand Beyonce a téléchargé une photo annonçant qu'elle et son partenaire Jay-Z attendaient des jumeaux.

L' image a maintenant gagné plus de 11 millions de likes et plus de 500 000 commentaires.

En 1998, le photographe sous-marin Jim Hellemn a commencé à photographier le mur de Bloody Bay au large des îles Caïmanes. Tournant pendant 10 jours consécutifs sur 23 plongées, Hellemn a soigneusement capturé une zone de 20 pieds sur 68 pieds du mur dans 280 cadres qui se chevauchent.

Le post-traitement des photos a pris 6 mois avec Hallemn à l'aide d'un scanner à tambour pour importer chaque image dans un Mac G4 à 4000ppi. Toutes les 18 Go de données RAW ont été combinés pour créer une superbe image finale de 1,77 Gigapixel. Lorsque le projet a été achevé en 1999, on croyait que Hallemn avait fait la plus grande image jamais créée en dehors de la communauté scientifique.

En janvier 2019, la sonde lunaire Chang'e 4 de la Chine a effectué un toucher doux de l'autre côté de la lune. À ce moment-là, la sonde a capturé la première photo de cette région. L'image représentait un certain nombre de premières différentes, car c'était aussi la première fois que la zone de la lune avait été explorée.

En avril 2019, un autre exploit historique a été réalisé avec l'aide d'un réseau international de radiotélescopes appelé Event Horizon Telescope. Ce système a été utilisé pour capturer la première image d'un trou noir.

Bien que peut-être pas la photo la plus impressionnante (beaucoup se plaignent qu'elle soit « floue »), l'image elle-même est en fait incroyable quand vous jetez un oeil aux faits qui l'entourent. Le premier est le fait que ce trou noir, connu sous le nom de M87, est situé à 53 millions d'années-lumière de la Terre. C'est aussi un spectacle terrifiant car il est 6,5 milliards de fois la masse du Soleil. C'est énorme, puissant et absolument dangereux. L'effort qui a permis de capturer cette image est également impressionnant. Vous pouvez en savoir plus sur la façon dont ils l'ont fait ici.