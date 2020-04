Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Du surf et du parachutisme aux gros plans d'animaux et aux paysages époustouflants, cette galerie a des images à couper le souffle que nous ne pouvons voir que grâce à la GoPro.

photos rares de la faune ne sont plus réservées aux pros qui passent des années à attendre le tournage parfait. Maintenant, des milliers de GoPros scannent le monde en même temps, constamment. On aura plus de photos incroyables pour nous éblouir.

Grâce à la caméra et aux photos vidéo, Internet est inondé d'images étonnantes de GoPros dans le monde entier. Les trouver tous est un peu un travail, donc nous l'avons fait pour vous.

Cette image a été prise par Marcos Trotta qui fait partie de l'armée de l'air brésilienne et sans doute un magnifique pilote. La photo a été prise à la fin d'une boucle lors d'un exercice de formation et il ne faut pas nier que les résultats sont impressionnants. Peu d'entre nous pourraient prendre un selfie aussi cool tout en faisant notre travail de jour.

Cette vue incroyablement calme sur le lac de Bled, en Slovénie, montre un lever de soleil de 4 heures sur un lac paisible aux eaux calmes décalées. Une image incroyable avec des vues à couper le souffle capturé avec une GoPro Hero 4 Black.

Ce fantastique coup de nuit montre une vue imprenable sur le paradis avec l'utilisation d'un GoPro Hero 7 Black. Pris en Inde, l'image montre de superbes stries de lumière dans le ciel créées par les étoiles. GoPro a quelques conseils sur la façon de prendre de superbes photos nocturnes comme celle-ci sur son site.

C' est à cela que les bâtonnets de selfie devraient être utilisés. Cet utilisateur GoPro a vraiment mis une barre haute pour les photos sous-marines avec les dauphins locaux. Une vue fantastique sur la nature grâce à la caméra d'action compacte.

Une superbe vue hivernale du monde capturée parKyle Wicks avec une GoPro Hero 7 Black. Une scène de coucher de soleil colorée avec une vue glacée sur le paysage et une personne solitaire au milieu de tout cela.

À l'extrémité opposée du spectre sous-marin, cette photo GoPro est légèrement moins refroidie. Un requin massif montre ses dents tranchantes au rasoir pour que tous puissent en profiter - ou au moins plus lâche dans la peur. Espérons que cet utilisateur de GoPro était en sécurité dans une cage.

Mitchell Pettigrew est un photographe amateur avec un œil pour la photographie de paysage et un talent indéniable. Il est capable de capturer quelques vues astucieux avec sa GoPro, comme le montre ce coup tout simplement génial. Son flux Instagram vaut également la peine de vérifier.

Les caméras GoPro permettent certainement une gamme intéressante de photographies sous-marines. Celui-ci montre des eaux brillamment bleues et une baignade décontractée avec les poissons locaux.

Un autre coup dont nous sommes jaloux. Ces eaux sont chaudes, paisibles et accueillantes. Nous aimerions être là aussi !

Les chiens profitent aussi d'une baignade ou peut-être d'un surf rapide ? La caméra d'action polyvalente n'est pas seulement pour les prises de vue sous-marines et les sports à haut indice d'octane, mais elle est aussi brillante pour capturer des photos d'animaux de compagnie dans la nature.

Cette incroyable photo a été postée sur Instagram avec quelques conseils d'experts pour obtenir les mêmes résultats avec un GoPro Hero 7 :

« J'ai toujours voulu photographier les étoiles, alors je me suis dirigé vers le phare de Fingal Head pour l'essayer. Pendant un #LongExposure, votre #GoPro doit être très immobile, donc je l'ai monté sur le Shorty Mount. J'ai réglé la GoPro en Mode Photo Nuit et utilisé les paramètres ProTune suivants : Vitesse d'obturation 30s, ISO 800, Sharpness Low, Auto WB. #ProTip : Activez le format RAW pour un contrôle maximal de votre image lors de l'édition. »

Cet utilisateur de GoPro a eu une visite inattendue sous la forme d'un cochon à la recherche d'un plongeon de refroidissement dans l'eau. Les eaux cristallines sont invitantes, donc on ne peut pas le blâmer. Le résultat de la rencontre fait aussi une photo assez impressionnante.

Maintenant, tu es juste en train de te montrer. Ce type est à coup sûr à quelques manigances sous-marines. Nous aimons la vue submergée des nuages cependant. Une autre photo fantastique GoPro de l'eau invitante.

Cette photo est certainement plus le style que nous attendons des utilisateurs de GoPro. Un tir d'action d'un surfeur attrapant quelques vagues.

Un autre plan de surf, mais celui-ci est calme et coloré. Ces types d'images montrent à quel point les caméras GoPro peuvent être polyvalentes. Ils ne sont pas seulement idéaux pour la vidéo, mais aussi pour les photos de paysage et de portrait.

Sur l'aile d'un planeur ou d'un avion léger, l'humble GoPro nous donne une vision brillante du monde depuis le haut au-dessus de la terre. Cette image nous montre les beaux sites environnants comme un utilisateur de GoPro réalise des acrobaties acrobatiques incroyables.

Quelques vues spectaculaires sur les sommets des montagnes. Plus de preuve qu'un bon support de caméra peut créer des vues incroyables capturées avec votre caméra d'action préférée.

La GoPro compacte capte aussi des vues assez cool sur les environs. Un objectif grand angle offre des vues intéressantes, surtout lorsqu'il est combiné avec le paysage de forme inhabituelle.

Ici, un utilisateur de GoPro prend un coup brillant sur la route à venir comme vu à travers le reflet dans leur visière. Les caméras GoPro sont un choix populaire des motards de toute façon, mais nous sommes particulièrement fans de ce snap.

Le GoPro est un outil incroyable pour les photos en plein air, où que vous soyez. Ce cliché des bois au lever du soleil capture parfaitement la beauté de la nature.

Une photo parfaitement chronométrée d'une vague qui se brise avec une clarté éclatante. Cette image montre les pouvoirs photographiques étonnants et surprenants de la GoPro. Ce n'est pas seulement pour la vidéo.

Un autre plan d'aile d'avion montre une vue fantastique au-dessus d'une ville. Les rues inférieures semblent presque tranquilles et vides.

n'y a rien de tel qu'un tir à grande vitesse d'une voiture de sport. Cette image montre comment les caméras GoPro peuvent être utilisées pour créer des astuces brillantes avec la lumière aussi. Le résultat est une photo colorée qui donne presque l'impression que la voiture se déplace à une vitesse légère.

Ce n'est pas seulement des photos aériennes dont la GoPro fait un travail léger. Ces caméras sont également des favoris parmi les amateurs de parkour. Vous verrez souvent ce genre de boutons-pression induisant des vertiges en haut au-dessus des toits.

Sparklers, feux d'artifice et plus encore peuvent être combinés avec les réglages intelligents de la caméra GoPro pour créer des œuvres d'art comme celle-ci où les formes et les motifs sont créés à partir de la lumière. Nous aimons les couleurs de celui-ci aussi - la lueur de la lumière qui se reflète brillamment sur l'environnement sous le ciel nocturne.

Nous espérons que ces gars ont fait une sorte d'exercice, plutôt que d'être bloqués en mer en attendant le sauvetage. Il est certainement intéressant de voir la variété des situations où les caméras GoPro ont été utilisées si rien d'autre.

Une autre vue que vous n'êtes pas susceptible de voir tous les jours et une autre utilisation intéressante d'un bâton de selfie aussi. Cette image montre deux camarades aéroportés trouvant un nouvel ami haut dans le ciel. Nous ne sommes pas sûrs que le type à plumes soit aussi heureux de les voir qu'ils le sont cependant.

Une vue magnifique sur le monde avec des ballons de toutes formes et tailles qui se libèrent dans le ciel. Des foules de spectateurs qui s'étendent aussi loin que l'œil peut voir admirer la vue.

Cet utilisateur de GoPro a réussi à capturer une photo impressionnante de deux hélicoptères survolant les nuages près de Mokra Gora, en Serbie. Cette vue à couper le souffle n'est qu'un des nombreux clichés fantastiques que le photographe a publiés sur son compte Instagram.

Le monde est plein de beauté cachée et d'émerveillement. Certains sites sont très inhabituels. Nous aimons ces vues à couper le souffle sur le monde ci-dessous.

Une autre vue précaire depuis les sommets des montagnes. Cette vue en hauteur du monde montre quelques vues spectaculaires du monde ci-dessous, si avec une petite goutte dangereuse sur le côté. Pas pour ceux qui ont peur des hauteurs, mais brillant à observer de loin.

On ne sait pas ce qui se passe ici. Des acrobaties aériennes impressionnantes sans aucun doute. Les photos chronométrées impressionnantes sont presque certainement les meilleures.

L' océan permet souvent de craquer des photos GoPro d'un genre ou d'un autre. Cette image d'un arc-en-ciel est particulièrement impressionnante - il n'est pas souvent vous obtenez de voir les deux extrémités de l'arc-en-ciel en même temps. Mais où est le pot d'or ? Peut-être qu'il y a un trésor enfoncé.

Un homme monte pour une meilleure vue de la foule, une mer de visages s'étendant au loin. Un autre exemple d'une photo inhabituelle qui montre à quel point les appareils GoPro polyvalents peuvent être.

En mettant au maximum le boîtier étanche de la GoPro, Marcus Rodrigues capte une vue sous-marine magnifique. La surface de l'eau semble être rugueuse et en colère, mais il y a un calme agréable en dessous duquel ce nageur profite brièvement sur le chemin jusqu'à la surface.

En mettant leur GoPro à une utilisation spectaculaire, Niqolas Ruud nous montre ce que c'est de grimper sur une montagne raide, en soutenant ses coéquipiers et ses collègues grimpeurs tout au long du chemin. La merveille de notre planète s'étend devant eux alors que ces trois grimpeurs solistes font leur chemin en avant et en haut. Comme ils apparaissent petits et insignifiants devant le puissant paysage en dessous d'eux.

Nous regardons avec envie cette vue de paradis prise par Mark Baechtold. Pas le coup d'action habituel que nous attendions d'une GoPro, mais certainement une vue magnifique sur un beau coucher de soleil.

Il y a quelque chose de complètement humiliant dans cette vue capturée par Marc Ruffini. Il est assis au bord de sa tente, sirotant d'une fiole et se prélassant dans la gloire des montagnes magnifiques qui s'étendaient devant lui. Nous imaginons qu'il y avait beaucoup d'efforts pour agrandissant cette montagne pour atteindre ce point de vue en premier lieu, alors j'espère que la récompense en valait la peine.

Last but not least sur notre liste est une soumission de l'an dernier par Alex Robert. Cette photographie fantastique capture le visage joyeux d'un magnifique mammifère marin nageant dans les eaux de Laguna Beach, Californie.

Quelques images assez spectaculaires, nous sommes sûrs que vous serez d'accord et nous nous attendons à voir plus de photos GoPro comme celle-ci à l'avenir.

À l'extrémité opposée du spectre vient ce cliché des plaines occidentales de la Mongolie. Ici, le photographe de GoPro Lauren McGough capture des vues spectaculaires enneigées sur les montagnes balançantes lors d'une chasse avec un groupe de Kazakhs nomades.

Les aigles royaux qui l'accompagnent sont marquant pour aider à la chasse, sans se rendre compte de la majesté qu'ils ajoutent à la photographie.

Dangé des sommets de Yangshuo, en Chine, Chuang Liu offre une vue à couper le souffle lors d'une ascension palpitante. Un exploit impressionnant d'endurance et de photographie magistrale en un seul coup.

Un autre clin d'œil d'un merveilleux nageur sous-marin capture ce qui ressemble à quelqu'un plongeant pour un trésor enfoui pendant que le capitaine du bateau garde la garde.

Action est le nom du jeu. Merlino Nicolas peut être vu ici déchirer les chemins de terre avec un toboggan parfaitement chronométré.

Parfois, une simple photo peut être à la fois belle et nous faire sentir insignifiants en même temps. Ce cliché incroyable montre une vision brillante du monde capturée par Nicolas Lavilla Calahorra :

« C'est la grande porte qui ouvre les yeux sur le grand monde qui nous entoure. Cela nous fait sentir petits mais nous sommes grands dans nos cœurs, et immenses dans nos possibilités »

Une image incroyable avec une vue imprenable sur les pistes de ski à Valmalenco. Cette photo en hauteur est certainement une perspective intéressante et une inspiration parfaite pour les autres utilisateurs de GoPro.

Une vue depuis un kayak montre un passage étroit à travers la voie navigable avec des falaises colorées qui s'élèvent de chaque côté. Nous imaginons que le long de cette rivière était difficile, mais cela fait certainement une bonne photo.

plaisir et les jeux rapides est le nom du jeu ici comme un vélo de terre est mis à l'utilisation brillante dans le désert. Lance une tempête de sable pour une photo brillante.

Une vue beaucoup plus paisible depuis les nuages. Nous ne sommes pas sûrs de la façon dont cette photo GoPro a été prise, mais il ne faut pas nier que c'est génial. Le feu en colère de la montgolfière contraste merveilleusement avec les nuages moelleux en arrière-plan.

Les caméras GoPro s'habituent régulièrement à des exploits audacieux. Certains d'entre eux sont fous, d'autres un peu plus dangereux. Ce type prend un long tremblement dans l'eau au-dessous. Une tempête de poussière qui fait rage d'un côté et l'eau qui se précipite de l'autre font des couleurs intéressantes dans les eaux inférieures.

Ce type ne semble pas trop heureux pour être brisé, mais il ne faut pas nier que c'est un incroyable coup de nature sous-marine. L'homme et la faune nagent ensemble en harmonie.

Une autre vue stupéfiante depuis le haut au-dessus du sol en dessous. Cet utilisateur a pris une image à couper le souffle d'une montagne qui donne un panorama impressionnant de l'environnement.

Cette photo prouve que les caméras GoPro sont même capables de capturer des images brillantes sur la ligne d'horizon. Une variété de couleurs, une tempête lumineuse et même quelques reflets calmes font une vue époustouflante.

En plus des images de chaos et de sensations fortes à grande vitesse, les caméras GoPro peuvent également capturer la nature dans sa plus belle et la plus paisible. Cette photo incroyablement colorée montre une vue imprenable sur un lac cristallin et des eaux incroyablement calmes.

Une vue fracassante qui a fait du ciel une brillante nuance de violet. Les coups de foudre dans le ciel font presque sembler qu'il est brisé et qu'il est sur le point de tomber sur nos têtes.

Un utilisateur de GoPro fait un peu d'éclaboussures dans les eaux avec une balade à vélo à travers la surface. Nous aimons les couleurs de celui-ci et la façon dont le positionnement de la caméra donne l'impression que le pilote surfe sur la surface, plutôt que de labourer dans les eaux.

Pourquoi attendre le bon moment quand vous pouvez simplement descendre sur un genou au sommet d'une montagne ? C'est presque certainement l'un de ces moments où une photo est nécessaire pour montrer comme preuve quand les gens ne croient pas à l'histoire.

Les jets font souvent des photos et des vidéos GoPro vraiment spectaculaires. Cette vidéo est indéniablement impressionnante, non seulement pour l'environnement, mais aussi pour la méthode de photographie. Combien de fois pouvez-vous voir des avions dans une ascension verticale comme celle-ci ?

Un plan sous-marin capturé dans ce qui semble être une piscine longue et étroite crée des visuels intéressants alors que les lignes ci-dessous réfléchissent et réfractent à la surface de l'eau au-dessus.

Un GoPro n'a pas besoin d'être utilisé pour capturer constamment un plaisir sans fin, ils sont également parfaits pour profiter de vues relaxantes sur la nature aussi. Quoi de plus relaxant que de se détendre dans un hamac accroché entre deux arbres entourés d'eaux rocheuses ?

Les caméras GoPro sont une grande vitesse de capture ainsi que des photos fixes. Cette photo crée une vision brillante du monde alors qu'un cycliste passe dans une rue entourée de graffitis colorés.

Les randonneurs, les grimpeurs et les amateurs de parkour ont souvent des vues brillantes et à couper le souffle sur notre monde depuis les hauteurs. L'objectif GoPro permet de capturer une vue large du monde et est parfait pour des photos comme celle-ci.

Ce long pont semble s'étirer jusqu'à l'infini. Cela nous laisse nous demander si vous pouviez toucher les nuages si vous marchez assez loin et que vous atteigniez le ciel.

Nous ne sommes pas sûrs de vouloir prendre ce radeau de fortune au-dessus de rapides intenses, mais il offre certainement une vue fantastique sur des eaux relativement calmes.

Ces images de plans d'eau ressemblant à des miroirs apparaissent comme un favori des utilisateurs de GoPro en kayak. Il est facile de comprendre pourquoi aussi, car la beauté paisible de la nature est étonnamment attrayante.

On ne sait pas si ce parachutiste vient de sortir de la montgolfière ou s'il est passé en descendant au sol. De toute façon, il fait pour une autre photo de GoPro fissuration que nous aimons.

On supposerait que ce trajet nécessitait beaucoup d'énergie et une bonne disposition. Des chutes abruptes et une vue imprenable depuis les sommets des montagnes font de l'équilibre entre risques et récompenses.

Nous parions que ce type de prise nécessite un montage solide, mais les caméras GoPro sont imperméables et robustes - surtout lorsqu'elles sont combinées avec le bon boîtier. Cela signifie qu'il y a beaucoup de photos impressionnantes comme celle-ci - avec les caméras d'action attachées aux pagaies des amateurs de sports nautiques amusants.

Pour autant que nous sachions, les chats ne sont généralement pas des amateurs d'eau, mais ce petit furball semble plutôt refroidi. La vue est également spectaculaire.

Vous avez vu le chien sur la planche à roulettes, mais avez-vous déjà vu un chien sur une planche de surf ? Nous ne l'avons certainement pas fait. Si un appareil photo doit être utilisé pour ce genre de prise de vue, il n'est pas surprenant que ce soit une GoPro.

Encore une autre vue rafraîchie sur le monde qui nous fait attendre pour une retraite paisible sur la plage et un grand cocktail.

Nous aimons ce genre de clichés sous-marins de gens nageant avec des dauphins. Mémoire d'une vie capturée sur la plus petite caméra que vous possédez probablement.

Une autre vue vertigineuse d'une grande hauteur. Cet utilisateur GoPro a réussi à capturer une vue fantastique au-dessus des nuages.

Comme si la vue de la ville en bas n'est pas assez bonne - avec des eaux claires brillantes qui se jettent dans la baie - cet utilisateur de GoPro nous a donné une vue encore plus spectaculaire. Coloré et habile posé.

n'y a rien de mieux que de découvrir un endroit paisible où vous pourrez plonger pour une baignade relaxante. Cette jetée mène aux eaux parfaites et fait également une photo brillante aussi.

Le montage d'une GoPro sur votre skateboard, longboard ou tout autre appareil de transport à faible slung est un excellent moyen d'avoir une nouvelle perspective sur le monde. Cette vue inhabituelle fait non seulement une vidéo craquante, mais aussi des photos fantastiques.

Tant que vous ne laissez pas les vagues laver votre GoPro loin, ces caméras sont fantastiques pour prendre des photos sous-marines et semi-submergées. Cette image est l'une des nombreuses sur notre liste et un petit échantillon des milliers là-bas.

Puisqu' ils sont robustes et imperméables, ces caméras sont des outils brillants pour prendre des clichés de l'océan et de la puissance de la nature. À ce niveau, ils sont également parfaits pour capturer de belles ruptures de vagues.

Une autre photo capturée avec une GoPro qui montre la peinture avec la lumière. Ces sortes de photos semblent fantastiques et donnent l'apparence d'un feu qui pleut d'en haut.

Bien plus qu'un simple moyen de protéger la baie des vagues, cette digue fait également un spot photographique brillant. Tout ce qu'il a fallu, c'était un souci du détail et un timing parfait pour capturer un océan calme et une toile de fond brillante.

Parfois, il vaut mieux ne pas regarder en bas. Ce pont à la recherche précaire à travers les eaux agitées n'a pas l'air terriblement invitant, mais il offre une vue assez impressionnante sur le monde en bas.

Parfois, vous n'avez même pas besoin de vous aventurer loin de chez vous pour obtenir des photos incroyables. Ce visiteur au bain d'oiseaux a été capturé sur une GoPro, le propriétaire a eu de la chance que ce n'était pas une pie.

Une autre combinaison de bâton de selfie et de skateboard fait pour une photo GoPro au rythme rapide avec de super résultats. Nous apprécions vraiment la fluidité de ces photos.

Une vue brillante à la fois au-dessus et au-dessous de l'eau. Plusieurs photographes semblent essayer de capturer différentes images du surfeur au passage. Nous aimerions voir le reste des résultats aussi.

Un simple selfie d'un homme et de son ami à fourrure qui fait un tour. Nous ne sommes pas sûrs que ce soit particulièrement sûr, mais il ne faut pas nier que c'est génial.

Une autre photo de craquelage d'une rencontre sous-marine avec la faune locale. Nous aimons ces animaux gros plans et voir des créatures capturées dans leur environnement naturel.

Un autre GoPro combiné avec le plaisir des sports nautiques. Cette image est magnifiquement encadrée pour montrer le reflet impressionnant dans les eaux ci-dessous.

Un surfeur s'accroche à leur GoPro alors qu'ils se dirigent vers les vagues et les résultats sont impressionnants. Des photos simples comme celle-ci sont conçues pour les caméras GoPro. Assurez-vous de ne pas les laisser tomber !

Il doit y avoir une certaine liberté au sommet de ces montagnes. Les vues sont stupéfiantes et font une belle fin à ce qui était sans doute un trek ascendant difficile jusqu'au sommet.

Une autre utilisation préférée des caméras GoPro est de capturer la vue en descendant lors du parachutisme d'un avion. Avec un simple support de tête, des vues assez fantastiques peuvent être capturées pour tous.

Ce genre de snaps montre à quel point les caméras GoPro peuvent être polyvalentes. Il est tout aussi possible de capturer un portrait animal étonnant que c'est un selfie de surf bonkers. Les résultats sont aussi incroyables.

Planeurs, coups de soleil et même un hélicoptère, cette photo GoPro a tout. Amusement acrobatique aérien capturé pour nous tous de profiter.

Un groupe de parachutistes tombe sur terre tout en se tenant la main. Fait pour une photo fissurée et si vous regardez de près, vous verrez une multitude d'appareils GoPro attachés aux casques aussi.

Les eaux calmes, vérifier, soleil à l'horizon, vérifier, une autre photo fantastique GoPro, vérifier. Vous ne pouvez pas vous tromper avec un plan d'eau calme, un favori de la photographie GoPro.

Non, ce n'est pas une capture d'écran de Red Dead Redemption 2, c'est un clin d'œil de la nature. Les paysages fantastiques et les eaux courantes font un environnement paisible.

Ce type est clairement un chercheur de sensations fortes. Comme si le parachutisme n'était pas assez amusant, il le fait aussi à l'envers et porte juste un short aussi. Pourquoi pas ?

hiver n'est pas merveilleux. Ce chien est clairement un grand fan de plaisir dans la neige. Une photo GoPro au chronométrage brillant capture toute la joie de sauter par-dessus les bûches et de déborder dans la neige.

Une autre vue calme et sereine avec une dame et son chien appréciant les eaux. Rien de tout à fait comme une belle pagaie relaxante et une photo parfaitement posée.

Ces types de photos montrent à quel point une GoPro peut être polyvalente. Ils fonctionnent bien à l'extérieur, mais sont également très capables dans des conditions enneigées. La vue est fantastique aussi. Les arbres couverts de neige s'étendent aussi loin que l'œil peut voir.

Avec le support droit, vous pouvez faire une GoPro mains libres. Les supports de poitrine, les supports de casque et plus encore permettent de capturer toutes sortes de photos, y compris de fantastiques boutons de famille au trésor pendant des années.

Une image simple d'un homme et sa quête pour déchirer les pistes de ski et passer un bon moment dans la neige.

Une photo colorée et pleine d'action d'un surfeur solitaire qui prend de l'air au-dessus d'une grande vague écrasante. Parfaitement chronométré et brillamment divertissant aussi.

Nous aimons cette photo simplement encadrée. La grande vague entrante ressemble presque au tsunami en taille grâce à la hauteur de la caméra. Pourtant, la vue tranquille parle de paix et de calme.

Les gens aiment un bon selfie et ils ne deviennent pas beaucoup plus cool que ça. Porter un t-shirt tout en accrochant à une falaise glacée - froid !

Il ne faut pas nier que les surfeurs peuvent voir des vues assez impressionnantes. Un timing brillant et un œil pour les vagues parfaites se traduisent par des moments assez spéciaux comme celui-ci. Une vue incroyable comme un surfeur passe sous une grande vague tout comme elle se brise.

On ne sait pas exactement comment cette photo a été composée, mais elle est brillante. Un arc-en-ciel étonnant peint entre les arbres et à travers le ciel de la nuit.

Prenez un moment pour admirer cette vue, puis regardez attentivement et vous verrez le grimpeur coincé entre les rochers. Ressemble à une montée étroite et difficile, mais fait certainement une photo étonnante.

Il ne faut pas nier que les caméras GoPro sont régulièrement utilisées pour capturer des sports assez extrêmes, capturer des vues impressionnantes ou mettre en valeur des aventures dans de nombreux paysages.

Cet as tourné parGiorgio Ghezzi montre certainement un flair pour une aventure amusante et défiant la mort avec une escalade d'une falaise glacée abrupte.

Pourquoi se contenter d'un gâteau alors que vous pourriez prendre le ciel à la place. Cet utilisateur GoPro a géré une brillante célébration d'anniversaire avec une incroyable expérience de parachutisme et la photo pour le prouver.

L' un des bonus des capacités sous-marines d'une GoPro est de pouvoir voir comment l'eau réagit à l'interaction humaine. Nous aimons voir des actions à fort impact capturées dans une seule image.

Les photos aériennes continuent à venir au fur et à mesure que de plus en plus d'utilisateurs GoPro prennent le ciel. Ces caméras robustes sont parfaites pour le vol autant que pour toute autre utilisation. Cette photo montre une chaîne montagneuse d'un vert éclatant et même un petit centre urbain s'étendant au-dessous.

Les caméras GoPro sont disponibles à l'achat à peu près partout dans le monde. Ce qui signifie que nous pouvons voir des photos incroyables comme celle-ci - avec des spectacles de lumière peints dans le ciel. Des orages aux aurores boréales, les caméras GoPro peuvent toutes capturer.

Maintenant, ça a l'air beaucoup de plaisir. Ce photographe a mis leur GoPro à bon escompte en capturant une grande image d'eux glissant dans une énorme cascade.

Il est surprenant de voir à quel point la photographie de la faune est populaire parmi les amateurs de GoPro. Les résultats sont souvent impressionnants aussi - presque autant que le sujet lui-même.

Une autre photo de la faune capture un groupe d'épaulards nageant ensemble. Magnifiques créatures dans leur habitat naturel.

Du calme de la mer, aux rues moyennes avec un peu de plaisir moto. L'humble GoPro est pleine d'une polyvalence sans fin.

Pourquoi payer pour des photos hilarantes de montagnes russes quand vous pouvez prendre votre propre avec un appareil photo que vous pouvez tenir dans votre poche ? Ces photos brillantes sont si faciles à claquer.

Plus d'acrobaties aériennes capturées à l'aide d'une GoPro. Cette photo comprend non seulement plusieurs plans et une vue magnifique, mais aussi des sentiers de fumée.

Rien à voir ici, juste des bananes qui attrapent des vagues. Tout est parfaitement normal.

On adore cette image. Une autre vue brillante du paysage capturé à l'aide d'un parachute et un peu de patience.

On dirait que cette image a été photoshoppée. Un gros plan terrifiant d'un requin à la recherche d'une collation rapide. Pas quelque chose que vous voudriez voir en dehors de la cage.

Encore un autre coup sous-marin impressionnant capturé avec une GoPro. Cette image montre une masse de nageurs sans aucun doute en compétition dans une sorte de course. Une vue impressionnante, si turbulente de l'eau.

Parce que les photographies de parachutisme ne sont pas assez intéressantes, ce photographe a réussi à capturer une pose décontractée suspendue à l'aile d'un avion.

La joie d'un motocycliste capturée dans une photo simple - une route sinueuse vide, un temps agréable et la liberté d'ouvrir la manette des gaz.

Une autre aventure Wild West à cheval capturée avec l'aide de GoPro. Cette vue époustouflante sur la colline du monde est certainement à couper le souffle. Nous nous demandons si le cheval apprécie autant que nous.

Nous commençons à penser que nous aurions dû inclure un avertissement au début de cet article pour les personnes qui ont peur des hauteurs. Cette vue est susceptible de faire sauter le cœur de n'importe qui quelques battements, même avec la corde de sécurité fermement attachée.

L' utilisation standard pour les caméras GoPro dans la plupart des cas est de capturer des photos et des vidéos à grande vitesse impressionnantes d'activités imprudantes. Ce genre de luge est parfait pour de telles choses. On dirait un plaisir incroyablement rapide aussi.

Une autre balade en montgolfière avec une vue magnifique. Nous aimons la hauteur au-dessus des nuages de ce tir. Si vous regardez de près, vous verrez également un autre ballon émergeant des nuages ci-dessous.

Il y a quelque chose à propos de l'escalade des montagnes et de la prise de selfies. Ces selfies orientés vers le bas sont sans doute beaucoup plus faciles à capturer avec une petite GoPro.

Nous sommes impressionnés par le fait que l'eau est encore là. Même le grand navire ne fait pas de vagues dans ces eaux tranquilles et ne gâche pas la vue.

Un autre angle de plaisir de surf. Le fait de coller une GoPro à une planche de surf entraîne presque toujours des clichés assez spéciaux. Cet angle donne une vue que vous n'êtes pas susceptible de voir sauf si vous faites du bodyboard à la place.

Capturer des portraits d'animaux est facile quand ils sont curieux. Ce petit gars à plumes a pris un intérêt particulier pour la GoPro et s'est mis à l'écart pour un regard de plus près.

Capturer de superbes photos d'action n'est pas tout sur l'astuce, mais aussi sur le timing. Attraper un peu d'air tout en s'accrochant n'est pas facile, mais quand il se détache, les résultats sont fantastiques.

Ce chien profite peut-être du temps de planche, mais quelque chose d'autre au loin a attiré son attention. Fait pour une autre photo brillante cependant.

Juste quand vous avez pensé qu'un paysage comme celui-ci ne pouvait pas être plus beau, le long vient une baleine pour améliorer la scène. Un clin d'œil rapide et la vue est capturée pour toujours.

Vue en haut du paradis des snowboardeurs. Cette vue incroyable doit être séduisante, sinon lourde de dangers et de frissons glacés.

Il ne fait aucun doute que c'est une vue brillante du paysage joliment coloré par le soleil couchant.

On pourrait imaginer que le cyclisme sous l'eau serait plutôt difficile. Il fait, cependant, pour une photo impressionnante. Daft, mais génial.

Un aperçu rapide de cette photo et vous risquez de manquer le planeur presque camouflé par la neige tout aussi blanche sur le sol.

Nous adorons l'idée de parachutisme avec un gonflable géant. Ils ne sont probablement pas très utiles pour vous ralentir, mais les résultats photographiques sont assez uniques. De plus, si vous pouvez atterrir dans une piscine ou à la plage, vous pouvez aussi vous amuser à base d'eau.

Un autre bouton GoPro montrant les couleurs merveilleuses des aurores boréales illuminant le ciel de la nuit.

Cette photo est super, il semble que ce petit gars appelle ses amis à propos de sa nouvelle découverte. « Regardez ce que j'ai trouvé des gars, un humain nous a laissé une caméra ! »

dauphins sont connus pour être ludiques. Nous sommes surpris qu'il ne soit pas dérangé par le grand vaisseau qui fait des vagues derrière lui. Fait pour un claquement génial cependant.

Une photo colorée d'origine hydrique du paradis tropical des Fidji. Cette vue montre un hydravion prêt à décoller des eaux cristallines.

Une superbe vue sur un pont fait par l'homme qui s'étend sur un lac paisible. Alba Lleshi a cassé cette image en marchant autour du lac et en s'arrêtant pour un repos.

Il s'avère que les porcs n'aiment pas seulement rouler dans la boue, ils aiment aussi un bon plongeon dans la mer. Cette photo montre un cochon mignon prenant une baignade dans les eaux cristallines des Bahamas.

Une vue fracassante capturée en nageant avec les dauphins au large de la côte d'Hawaï. Cette photo sous-marine de Connor Trimble montre dans quel monde nous vivons.

Pas votre vue habituelle de Noël - cette photo a été prise le soir de Noël sur l'île volcanique de Lanzarote dans les îles Canaries. Des routes paisibles pour un homme de profiter avec seulement sa moto et les vents froids d'hiver pour le garder compagnie.

« Quand votre chien commence à faire un trou dans le sable de la plage et que vous finissez par l'enterrer dedans »

Miriam Borrego Ruiz était clairement en train de s'amuser à la plage et c'est certainement un chien coopératif !

Une vue sereine sur un lac parfaitement calme dans le nord de l'Italie. Alberto Rossetto a pris cette image lors d'une balade à vélo aventureuse. Les couleurs éclatantes des arbres automnaux contrastent merveilleusement avec les eaux fraîches du lac.

Cette image est en fait la combinaison de 400 photos en une seule. Le résultat est ce qui ressemble à un millier d'étoiles filantes dans le ciel. Assez spectaculaire, nous sommes sûrs que vous serez d'accord.

Victor De Valles nous montre à quel point les caméras GoPro peuvent être polyvalentes avec un brillant instantané sous-marin capturé alors qu'il freeplongée avec les poissons. Nous aimons comment la lumière se brise dans l'eau dans cette image. Une vue simple, mais magnifique sur la nature.

Machu Pichu est une citadelle inca nichée dans les Andes au-dessus du Pérou. C'est une destination touristique populaire pour la région et avec ce genre de vue à couper le souffle, il est facile de voir pourquoi.

Une autre vue étonnante sur Overcapture au-dessus des nuages, prouvant encore une fois pourquoi les caméras GoPro sont un favori des parachutistes.

Un skateboarder solitaire tire le meilleur parti d'une route sinueuse et vide tôt le matin. Le soleil se glisse lentement sur le sommet de la montagne alors qu'un nouveau jour commence. Un autre coup brillamment simple choisi comme photo du jour.

Un snowboarder solitaire apparaît au bord de ce snap, à peine visible dans la vue époudante de l'étendue enneigée qui se pose devant lui. Merveilleuse poudre blanche intacte s'étend aussi loin que l'œil peut voir. Un paradis pour les snowboardeurs.

tirs orientés vers l'avant de la proue d'un bateau semblent être un favori parmi les utilisateurs de GoPro. Celui-ci est assez spécial aussi. Les eaux émeraudes scintillantes brillent sous les coteaux verdoyants. Détente, calme et tranquille, cette photo inspire certainement un sentiment chaleureux et heureux à la façon dont la nature peut être sereine.

Soleil qui traverse la ligne des arbres, rapides d'eau vive qui fait signe au loin, une GoPro attachée à un casque. Nous n'avons aucun doute qu'il y a eu quelques photos impressionnantes prises lors de cette balade en kayak, mais celle-ci est quelque chose de spécial. Le calme avant la tempête ? Ou tout simplement une vue fantastique sur la nature à son meilleur.

Le photographe GoPro Mike Maholias se réchauffe les mains par un feu ouvert alors qu'il communique avec la nature et se détend au bord des eaux paisibles de ce lac calme. Cette photo nous fait certainement émerveiller de combien d'éléments merveilleux de la nature peuvent être pressés en un seul clin d'œil.

Les caméras GoPro sont spéciales en raison de leur flexibilité. Le logement sous-marin fait une fois de plus sa magie alors que Jeb Corliss capture un haut-fond de poissons passant par quelques requins jetés à bon escient. Une gamme de créatures capturées à la caméra paisiblement et harmonieusement flottant dans les eaux chaudes. Qu'est-ce qui pourrait être mieux adapté à une compétition sur l'environnement dans lequel nous vivons que cela ?

Avec une vue montagneuse légèrement moins relaxante, Victoria Nader nous montre à quoi pourrait ressembler une descente plutôt raide. Nous sommes heureux de voir celui-ci à distance, mais nous devons admirer le courage du photographe et l'émerveillement de la vue.

Ce passionné de GoPro a pris le meilleur ami de l'homme pour la balade sur ces eaux calmes du lac. Une belle scène se pose devant eux et le chien semble contempler les merveilles de sa vie alors qu'il regarde au loin.

Cette image deCesar Palacios montre une vue brillante depuis le Mexique avec un reflet cristallin du ciel dégagé au cours d'un paysage urbain brillant.

L' impressionnant GoPro est évidemment un appareil photo incroyablement polyvalent et parfait pour les sports extrêmes, comme la plongée sur des avions parfaitement bons.

À première vue, vous pourriez penser que c'était un homme nageant avec un requin ou un wale, mais c'est en fait un crapet de l'océan. Apparemment l'un des poissons osseux les plus lourds au monde et aussi l'un des plus fertiles. La femelle de l'espèce produit jusqu'à 300 000 000 œufs à la fois.