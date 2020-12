48 des meilleures photos GoPro au monde, préparez-vous à perdre le souffle

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Du surf et du parachutisme aux gros plans danimaux et aux paysages époustouflants, cette galerie contient des images à couper le souffle que nous ne pouvons voir que grâce à la GoPro.

Les rares photos danimaux sauvages ne sont plus réservées aux professionnels qui passent des années à attendre la photo parfaite - maintenant, des milliers de GoPro parcourent le monde en même temps, en permanence. Nous nobtiendrons jamais que des clichés plus incroyables pour nous épater.

Grâce à la caméra et aux images fixes vidéo, Internet regorge dimages époustouflantes de GoPros du monde entier. Les trouver tous est un peu un travail, nous lavons donc fait pour vous.

Une grotte avec vue

Encore un cliché de surf, mais celui-ci est calme et coloré. Ces types dimages montrent à quel point les caméras GoPro peuvent être polyvalentes. Ils ne sont pas seulement parfaits pour la vidéo, mais aussi pour les photos de paysage et de portrait.

Une vue des eaux turbulentes

Utilisant au maximum le boîtier étanche de la GoPro, Marcus Rodrigues capture une magnifique vue sous-marine. La surface de leau semble agitée et en colère mais il y a un calme agréable en dessous duquel ce nageur profite brièvement en remontant à la surface.

Lascension soutenue

En utilisant leur GoPro de manière spectaculaire, Niqolas Ruud nous montre ce que cest que de gravir une montagne escarpée, en soutenant ses coéquipiers et autres grimpeurs tout au long du chemin. La merveille de notre planète sétend devant eux alors que ces trois grimpeurs solitaires avancent et montent. Comme ils sont petits et insignifiants devant le paysage imposant en dessous deux.

Paradis des palmiers

Nous regardons avec envie cette vision du paradis prise par Mark Baechtold. Pas la photo daction habituelle que lon attend dune GoPro, mais certainement une vue magnifique sur un magnifique coucher de soleil.

Une vue calme depuis une tente au sommet dune montagne

Il y a quelque chose de profondément humiliant dans cette vue capturée par Marc Ruffini. Il sassoit au bord de sa tente, sirotant un flacon et se prélassant dans la gloire des magnifiques montagnes qui sétendent devant lui. Nous imaginons quil y a eu beaucoup defforts pour escalader cette montagne pour atteindre ce point de vue en premier lieu, alors jespère que la récompense en valait la peine.

Un nouvel ami sous-marin

Le dernier mais non le moindre sur notre liste est une soumission de lannée dernière par Alex Robert. Cette photographie fantastique capture le visage joyeux dun magnifique mammifère marin nageant dans les eaux de Laguna Beach, en Californie.

Quelques images assez spectaculaires, nous sommes sûrs que vous serez daccord et nous nous attendons à voir plus de photos GoPro comme celle-ci à lavenir.

Une vue aux yeux daigle

À lextrémité opposée du spectre se trouve ce cliché des plaines occidentales de la Mongolie. Ici, la photographe de GoPro, Lauren McGough, capture des vues spectaculaires sur les montagnes enneigées lors dune chasse avec un groupe de Kazakhs nomades.

Les aigles royaux qui les accompagnent suivent pour aider à la chasse, inconscients de la majesté quils ajoutent à la photo.

Attraper quelques vagues

Cette photo est certainement plus le style que nous attendons des utilisateurs de GoPro. Une photo daction dun surfeur attrapant des vagues.

Cliff-accroch pour les vues

Pendu au sommet des montagnes de Yangshuo, en Chine, Chuang Liu prend une vue à couper le souffle lors dune ascension palpitante. Un exploit impressionnant dendurance et de photographie magistrale en un seul cliché.

Ce qui se trouve en dessous

Un autre cliché dun merveilleux nageur sous-marin capture ce qui ressemble à quelquun plongeant à la recherche dun trésor enfoui pendant que le capitaine du bateau veille.

Selfie de formation

Cette image a été prise par Marcos Trotta qui fait partie de larmée de lair brésilienne et sans aucun doute un pilote magnifique. La photo a été prise au bout dune boucle lors dun exercice de formation et on ne peut nier que les résultats sont impressionnants. Peu dentre nous pourraient prendre un selfie aussi cool tout en sacquittant de leur travail quotidien.

Sous le bleu

Maintenant, vous ne faites que vous montrer. Ce type est à la hauteur de certaines manigances sous-marines à coup sûr. Nous adorons la vue submergée des nuages. Une autre photo GoPro fantastique des eaux invitantes.

Une vue encore sur le lac de Bled

Cette vue incroyablement calme sur le lac de Bled, en Slovénie, montre un lever de soleil à 4 heures du matin sur un lac paisible aux eaux incroyablement calmes. Une image incroyable avec des vues à couper le souffle capturées avec une GoPro Hero 4 Black.

Une vue hivernale

Une vue hivernale époustouflante du monde capturée par Kyle Wicks avec une GoPro Hero 7 Black. Une scène de coucher de soleil colorée avec une vue couverte de glace sur le paysage et une personne seule au milieu de tout cela.

Traces de pas dans le sable

Mitchell Pettigrew est un photographe amateur avec un œil pour la photographie de paysage et un talent indéniable. Il est capable de capturer des vues intéressantes avec sa GoPro, comme le montre cette photo tout simplement impressionnante. Son flux Instagram vaut également le détour.

Le meilleur ami de lhomme

Les oursons apprécient aussi une baignade ou peut-être un surf rapide? La caméra daction polyvalente nest pas seulement pour les photos sous-marines et les sports à indice doctane élevé, mais elle est également brillante pour capturer des photos danimaux de compagnie dans la nature.

Amusez-vous avec des palmes

Un autre cliché dont nous sommes jaloux. Ces eaux ont lair chaudes, paisibles et accueillantes. Nous souhaitons être là aussi!

Paradis sous-marin

Les caméras GoPro permettent certainement une gamme intéressante de photographies sous-marines. Celui-ci montre des eaux brillamment bleues et une baignade décontractée avec les poissons locaux.

Sur le dessus

Quelques vues assez spectaculaires sur les sommets des montagnes. Une preuve supplémentaire quun bon support de caméra peut donner des vues incroyables capturées avec votre caméra daction préférée.

Une palette de refroidissement pour piggy

Cet utilisateur de GoPro a eu une visite inattendue sous la forme dun cochon à la recherche dun plongeon rafraîchissant dans leau. Les eaux cristallines sont certainement attrayantes, nous ne pouvons donc pas lui en vouloir. Le résultat de la visite fait aussi une photo assez impressionnante.

Quelque chose avec un peu plus de mordant

À lextrémité opposée du spectre sous-marin, cette photo GoPro est légèrement moins décontractée. Un énorme requin montre ses dents acérées comme un rasoir pour que tout le monde puisse en profiter - ou du moins se recroqueviller de peur. Espérons que cet utilisateur de GoPro était en sécurité dans une cage.

Une ligne dans le sable

La GoPro compacte capture également des vues assez cool de lenvironnement. Un objectif grand angle offre des vues intéressantes, surtout lorsquil est combiné avec un paysage de forme inhabituelle.

Haut, haut et loin

Sur laile dun planeur ou dun avion léger, lhumble GoPro nous offre une vue éclatante du monde depuis les hauteurs de la terre. Cette image nous montre les magnifiques sites environnants alors quun utilisateur de GoPro effectue dincroyables acrobaties acrobatiques.

Nager avec les locaux

Cest à cela que doivent servir les bâtons de selfie. Cet utilisateur de GoPro a vraiment mis la barre haute pour les photos sous-marines avec les dauphins locaux. Une vue fantastique sur la nature grâce à la caméra daction compacte.

Un ajustement serr

Une vue depuis un kayak montre un passage étroit à travers la voie navigable avec des falaises colorées sélevant de chaque côté. Nous imaginons que pagayer sur cette rivière étroite était difficile, mais cela fait certainement une bonne photo.

Haut, haut et loin

Une vue beaucoup plus paisible du dessus des nuages. Nous ne savons pas exactement comment cette photo GoPro a été prise, mais on ne peut nier quelle est géniale. Le feu en colère de la montgolfière contraste à merveille avec les nuages duveteux en arrière-plan.

Tomber dans la chute

Les caméras GoPro sont régulièrement utilisées pour des exploits audacieux. Certains dentre eux sont fous, certains un peu plus dangereux. Ce type fait une longue chute dans leau ci-dessous. Une tempête de poussière qui fait rage dun côté et des eaux tumultueuses de lautre donnent des couleurs intéressantes dans les eaux en contrebas.

Bonjour l-haut

Nous ne savons pas ce qui se passe ici. Des acrobaties aériennes impressionnantes sans aucun doute. Les photos chronométrées de manière impressionnante sont certainement les meilleures.

Pche aux arcs-en-ciel

Locéan fait souvent craquer des photos GoPro dun type ou dun autre. Cette image dun arc-en-ciel est particulièrement impressionnante - ce nest pas souvent que vous voyez les deux extrémités de larc-en-ciel en même temps. Mais où est le pot dor? Peut-être quil y a un trésor englouti.

Lutte avec la foule

Un homme grimpe pour mieux voir la foule, une mer de visages sétendant au loin. Un autre exemple de photo inhabituelle qui montre à quel point les caméras GoPro peuvent être polyvalentes.

Des ballons pour tous

Une vue magnifique sur le monde avec des ballons de toutes formes et tailles lâchés dans le ciel. Des foules de spectateurs sétendant à perte de vue en admirant la vue.

Traner avec les oiseaux

Une autre vue que vous ne verrez probablement pas tous les jours et une autre utilisation intéressante dun selfie stick aussi. Cette image montre deux camarades aéroportés trouvant un nouvel ami haut dans le ciel. Nous ne sommes pas sûrs que le type à plumes soit aussi heureux de les voir quils le sont.

Une vue pineuse au sommet dune colline

Le monde est plein de beauté cachée et démerveillement. Certains des sites touristiques sont très inhabituels. Nous adorons ces vues à couper le souffle sur le monde ci-dessous.

En attente de sauvetage

Nous espérons que ces gars ont fait une sorte dexercice, plutôt que dêtre bloqués en mer en attendant les secours. Il est certainement intéressant de voir la variété des situations dans lesquelles les caméras GoPro ont été utilisées, si rien dautre.

Couleurs ultra-rapides

Il ny a rien de tel quun tir à grande vitesse dune voiture de sport. Cette image montre comment les caméras GoPro peuvent être utilisées à bon escient pour créer des astuces brillantes avec la lumière également. Le résultat est une photo colorée qui donne presque limpression que la voiture roule à la vitesse de la lumière.

Peindre avec la lumire

Des feux dartifice, des feux dartifice et bien plus encore peuvent être combinés avec les réglages intelligents de lappareil photo de GoPro pour créer des œuvres dart comme celle-ci où les formes et les motifs sont créés à partir de la lumière. Nous aimons aussi les couleurs de celui-ci - la lueur de la lumière se reflétant brillamment sur les environs sous le ciel nocturne.

Une ligne dhorizon avec vue

La GoPro ne se contente pas de prendre des photos aériennes. Ces caméras sont également les favoris des amateurs de parkour. Vous verrez souvent ces sortes de clichés vertigineux du haut des toits.

Bien au-dessus de la jungle de bton

Un autre plan daile davion montre une vue fantastique au-dessus dune ville. Les rues ci-dessous semblent presque calmes et vides.

Lignes liquides

Une photo parfaitement synchronisée dune vague se brisant avec une clarté éclatante. Cette image montre les pouvoirs photographiques étonnants et surprenants de la GoPro. Ce nest pas seulement pour la vidéo.

Revenir la nature

La GoPro est un outil incroyable pour les photos en extérieur, où que vous soyez. Ce cliché des bois au lever du soleil capture parfaitement la beauté de la nature.

Le reflet dun cavalier

Ici, un utilisateur de GoPro prend une photo brillante sur la route devant elle, vue à travers le reflet de sa visière. Les caméras GoPro sont de toute façon un choix populaire des motards, mais nous sommes particulièrement fans de ce cliché.

Ne regarde pas en bas

Une autre vue précaire du sommet des montagnes. Cette vue de haut du monde montre quelques vues spectaculaires du monde ci-dessous, si avec une petite goutte dangereuse sur le côté. Pas pour ceux qui ont peur des hauteurs, mais génial à observer de loin.

Remuer de la salet

Lamusement rapide et les ébats sont le nom du jeu ici, car une moto hors route est utilisée avec brio dans le désert. Faire monter une tempête de sable pour une photo brillante.

Un peu vif

Ce type ne semble pas trop heureux dêtre photographié, mais on ne peut nier quil sagit dune incroyable photo sous-marine de la nature. Lhomme et la faune nagent ensemble en harmonie.

Survoler les volcans

Horacio Llorens a capturé cette image avec une caméra GoPro Fusion tout en prenant de lair au-dessus du Volcán de Fuego au Guatemala. Des vues impressionnantes et terrifiantes pour le plaisir de tous.

Beaut de loiseau

Une vue imprenable sur les eaux incroyables de lîle Maurice a rendu cela un peu plus spécial grâce aux compétences photographiques astucieuses et à une GoPro.

Les matins brumeux des montagnes

Parfaitement cadré et tout à fait satisfaisant. Cette image de Fusine Laghi montre de belles montagnes qui se reflètent parfaitement sur des eaux absolument immobiles.

Selfies et cratures marines

Cette image est née dans le cadre de la balise #underwaterselfieday de Go Pro, qui encourageait les gens à partager une image astucieuse des images docéan deux-mêmes et de leur environnement. Les résultats sont vraiment agréables et incluent ce type qui semble être embrassé par une pieuvre.

Écrit par Adrian Willings et Luke Edwards. Édité par Britta O'Boyle.