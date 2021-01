YouTube en Xbox Series X y Xbox One ahora reproduce HDR

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Ha sido un tiempo justo, pero la aplicación de YouTube para consolas Xbox ahora reproduce contenido HDR.

Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S y Xbox Series X no han podido mostrar HDR en videos antes, pero la última versión de la aplicación lo permite. Lo hemos probado nosotros mismos en una Xbox Series S conectada a un televisor Philips OLED754 y el equipo activa HDR inmediatamente cuando se inicia un video compatible.

Necesitará un televisor HDR, por supuesto, pero para comprobarlo usted mismo, simplemente busque "HDR" en la aplicación de YouTube y aparecerán varios videos y canales. Nos gusta especialmente el canal HDR , que tiene muchos clips relevantes disponibles para que los vea.

Engadget afirma que utiliza el formato HDR PQ Rec.2020 utilizando el códec VP9-2.

La resolución dependerá naturalmente de la consola que elijas. Al igual que Netflix, la mayoría reproducirá contenido de YouTube en 4K, incluso si la resolución máxima para juegos es 1080p / 1440p.

Netflix en sí también es capaz de generar Dolby Vision y Dolby Atmos en consolas Xbox compatibles, siempre que tenga un televisor compatible y una configuración de sistema de sonido envolvente.

Escrito por Rik Henderson.