Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - The Outer Worlds fue una grata sorpresa cuando llegó en 2019: un RPG espacial de la vieja escuela que tomaba lo mejor de Fallout y lo remezclaba bajo un nuevo prisma.

Por lo tanto, no es una gran sorpresa saber que está recibiendo una secuela después de que The Outer Worlds 2 se anunciara en 2021 como parte de un escaparate de Xbox. Aquí tienes todos los (por ahora escasos) detalles que debes conocer.

Anuncio de The Outer Worlds 2

Como ya hemos mencionado, The Outer Worlds 2 se anunció a mediados de 2021 como parte de un gran escaparate de Xbox, lo que pilló a bastante gente por sorpresa, ya que habían pasado menos de dos años desde el lanzamiento del primer juego.

Sin embargo, así era como Xbox hacía las cosas en ese momento, anunciando las cosas antes de tiempo y, en ocasiones, dejando pasar años sin actualizar su llegada prevista.

No es de extrañar que el teaser del anuncio sea tan irónico y se burle de los teasers CGI. Dicho esto, esto no cambia el hecho de que se trata de un teaser CGI.

Fecha de estreno de The Outer Worlds 2

El primer tráiler de The Outer Worlds 2 no daba ninguna indicación sobre su fecha de lanzamiento, lo cual es una pista de que el juego no debe esperarse muy pronto.

Dado el ciclo de desarrollo de un RPG de mundo abierto como este, nos sorprendería que el juego saliera incluso en 2023, ya que eso supondría un cambio muy rápido de cuatro años desde el último título.

Así que, especulando, nos parece más probable una fecha de 2024, aunque pronto podríamos saber algo más al respecto para acabar con los rumores.

Plataformas de The Outer Worlds 2

The Outer Worlds está siendo desarrollado por Obsidian, bajo el paraguas más amplio de Xbox y Bethesda, así que puedes estar bastante seguro de algunas cosas con respecto a sus plataformas previstas.

Por un lado, el juego llegará a Xbox Series X y Series S, y lo hará a través de Game Pass en su fecha de lanzamiento, mientras que se saltará PlayStation 5 por completo.

Esto lo convierte en una consola exclusiva para Xbox, ya que nos sorprendería enormemente que llegase a Switch como finalmente hizo el primer juego.

Sin embargo, los jugadores de PC pueden respirar tranquilos, ya que Obsidian es casi seguro que también lanzará el juego en PC, ya que es una parte clave del enfoque histórico del desarrollador.

La historia de Outer Worlds 2

El primer Outer Worlds tenía unos cuantos giros en sus múltiples finales dependiendo de las elecciones que hicieras a lo largo del juego, pero todos convergen de nuevo en un punto determinado con algunas consistencias importantes (¡cuidado con los spoilers a continuación!).

El Forastero, el personaje del jugador, acaba como líder de las colonias Halcyon que el juego te permite explorar, liberado del yugo de la Tierra y sus corporaciones.

Fue un final bastante limitado, por lo que creemos que es probable que The Outer Worlds 2 comience de nuevo, con un nuevo personaje y nuevos planetas que explorar.

Esto sería coherente con su legado, ya que, por ejemplo, siempre ha sido así en la serie Fallout.

La consecuencia también sería que The Outer Worlds 2 tendría libertad para contar una historia totalmente nueva sin tener que ser demasiado respetuoso con los acontecimientos del primer juego.

Jugabilidad de The Outer Worlds 2

Podemos hacer algunas suposiciones sobre la jugabilidad de The Outer Worlds 2: al fin y al cabo, es una secuela, así que habrá cierta coherencia.

Por lo tanto, puedes esperar que sea un shooter táctico con raíces de RPG que alternará entre extensos e interesantes diálogos con los extraños y compañeros que encuentres, y tiroteos.

Habrá planetas que explorar, enemigos que derrotar y mucha comedia mientras todo esto sucede.

Por el momento no podemos decir si los tiroteos se ampliarán con nuevas opciones y tecnologías, pero también creemos que sería una apuesta segura esperar que reciba alguna iteración.

Escrito por Max Freeman-Mills.