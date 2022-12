Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Xbox ha confirmado que ofreció mantener Call of Duty en PlayStation durante 10 años en medio de los rumores de que la compra de Activision Blizzard podría hacerse realidad.

El acuerdo para que Microsoft compre la compañía que está detrás de la franquicia Call of Duty es algo sobre lo que todavía están reflexionando numerosos organismos de todo el mundo, pero el presidente de Microsoft, Brad Smith, ha confirmado ahora los rumores de un acuerdo especial de 10 años ofrecido a PlayStation. Dicho acuerdo garantizaría que los juegos de Call of Duty no puedan ser exclusivos de Xbox durante al menos una década.

En un artículo de opinión publicado en el Wall Street Journal, Smith afirma que Microsoft ha "ofrecido a Sony un contrato de 10 años para que cada nueva entrega de Call of Duty esté disponible en PlayStation el mismo día que llegue a Xbox". Y añadió que la compañía estaría abierta a ofrecer "el mismo compromiso a otras plataformas y hacerlo legalmente exigible por los reguladores de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea."

Esto se produce tras la revelación de que la compra de Activision Blizzard podría obtener luz verde, a pesar de las expectativas de que la FTC trataría de bloquearla. Un nuevo informe afirma que la presidenta de la FTC, Lina Khan, podría enfrentarse a una división de votos, con la mitad del panel de cuatro personas dispuestas a permitir que se complete la compra. Una votación de este tipo sería problemática para Khan, y algunos sugieren ahora que una decisión más prudente sería permitir que se lleve a cabo exigiendo concesiones a Microsoft.

Una de esas concesiones podría ser un acuerdo de 10 años con PlayStation.

Se pensaba que Khan trataría de bloquear el acuerdo en un intento de flexibilizar los músculos de la FTC, pero eso no funcionaría si la votación se dividía - de ahí la necesidad de un nuevo enfoque. Que Microsoft acepte concesiones podría ser lo mejor de ambos mundos.

Escrito por Oliver Haslam.