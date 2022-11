La compra de Activision por parte de Microsoft, por valor de 69.000 millones de dólares, podría ser bloqueada por la FCC

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - El intento de compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft será bloqueado por la Comisión Federal de Comercio (FTC), según un informe.

El propietario de Xbox lleva meses tratando de impulsar el acuerdo de 69.000 millones de dólares y está en medio de una campaña mundial para intentar que los gobiernos internacionales aprueben el acuerdo. Pero Microsoft podría tener su mayor batalla en su propio territorio, ya que se espera que la FTC presente una demanda antimonopolio en un intento de bloquear la fusión.

Citando a tres personas con conocimiento de la situación, Politico informa de que la demanda aún no está garantizada, pero que "el personal de la FTC que está revisando el acuerdo es escéptico con respecto a los argumentos de las empresas" de que la compra no tendrá un efecto negativo sobre la competencia.

La compra de Activision Blizzard daría a Microsoft y Xbox el control de algunos de los nombres más importantes de los juegos, con la franquicia Call of Duty a la cabeza de la mayoría de las listas. Microsoft ha intentado disipar los temores prometiendo que Call of Duty seguirá siendo una franquicia multiplataforma, e incluso ha llegado a ofrecer a Sony un acuerdo de 10 años para facilitar las cosas. Que Sony esté o no de acuerdo podría no importar, ya que la FTC, según se informa, está insegura de cualquier promesa que se haga.

"La preocupación de la FTC se centra en si la adquisición de Activision daría a Microsoft un impulso injusto en el mercado de los videojuegos", señala el informe de Politico. Se cree que empresas de la talla de Sony se verían perjudicadas en caso de que se permitiera el acuerdo.

Hasta ahora, sólo un puñado de países ha dado el visto bueno al acuerdo, entre ellos Arabia Saudí y Brasil. Ahora parece cada vez más improbable que Estados Unidos siga su ejemplo.

Escrito por Oliver Haslam.