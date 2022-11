Sony ofreció Call of Duty durante 10 años como parte de un acuerdo con Xbox

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Microsoft ha comunicado a Sony que puede tener la garantía de que la franquicia Call of Duty permanecerá en la plataforma PlayStation durante los próximos diez años.

El hecho de que Call of Duty siga estando disponible para los jugadores que no son de Xbox está en el centro de las discusiones sobre si se debe permitir a Microsoft gastar casi 69.000 millones de dólares en la empresa que está detrás: Activision Blizzard.

Hay más de una docena de gobiernos que todavía tienen que ratificar el acuerdo y, aunque el jefe de Xbox, Phil Spencer, ha asegurado que Call Of Duty no se convertirá en una exclusiva de Xbox, eso no ha convencido a la gente hasta la fecha. Ahora, un informe del New York Times dice que Microsoft ha puesto una oferta sobre la mesa.

"Microsoft dijo que el 11 de noviembre ofreció a Sony un acuerdo de 10 años para mantener Call of Duty en PlayStation", señala el informe antes de añadir que "Sony declinó hacer comentarios sobre la oferta".

Sin embargo, no sólo Sony está preocupada por lo que pueda pasar si la compra de Microsoft se lleva a cabo. Los reguladores creen que existe la posibilidad de que Microsoft tenga todas las cartas cuando el juego basado en la nube sea la norma, independientemente de las garantías que se ofrezcan hoy. Los reguladores británicos han dicho que el hecho de que Microsoft sea propietaria de Activision-Blizzard le daría "una ventaja incomparable" sobre la competencia.

Hasta ahora, sólo Arabia Saudí y Brasil han aceptado la compra, por lo que se plantean muchas preguntas. Y aunque se espera que Serbia siga su ejemplo, no hay garantía de que los reguladores del Reino Unido y Estados Unidos hagan lo mismo.

Escrito por Oliver Haslam.