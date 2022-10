Call of Duty seguirá en PlayStation, reitera el jefe de Xbox

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - A pesar de las continuas preocupaciones sobre la compra pendiente de Activision Blizzard por parte de Microsoft, el jefe de Xbox, Phil Spencer, dice que Call of Duty seguirá en PlayStation.

Aunque esta es la línea que Microsoft ha seguido durante meses, merece la pena repetirla, ya que la propuesta de compra de Activision Blizzard sigue siendo objeto de análisis. La compra todavía está siendo revisada por las autoridades para asegurarse de que no es contraria a la competencia, pero Microsoft quiere asegurarse de que todo el mundo sabe que tiene la intención de mantener la franquicia de Call of Duty de alto perfil como una plataforma cruzada, y no como algo limitado a su propio hardware.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

En una entrevista con el podcast Same Brain, Spencer dijo que "mientras haya una PlayStation a la que enviar, nuestra intención es seguir enviando Call of Duty a PlayStation". Esto parece bastante claro, pero Spencer ha querido insistir en este punto señalando a Minecraft.

Spencer dice que la idea es que Call of Duty siga el modelo de Minecraft: Microsoft ha seguido apoyando el juego en varias plataformas, incluida la PlayStation de Sony, mucho después de comprarlo por 2.500 millones de dólares en 2014.

¿Qué es Nvidia Advanced Optimus y cómo puede ahorrar la batería de tu portátil? Por Pocket-lint International Promotion · 10 Mayo 2022 Esta pequeña y genial solución de Nvidia puede tener un impacto realmente significativo en tu portátil para juegos.

Call of Duty es una serie enorme y el último juego Modern Warfare 2 salió a la venta hace apenas unos días. El título es, por supuesto, multiplataforma y eso es algo que los fans de PlayStation esperan que continúe incluso si la compra de Microsoft se lleva a cabo. En este punto, Microsoft ha dejado claro que lo hará, pero es probable que pocos lo crean hasta que ocurra realmente.

Escrito por Oliver Haslam.