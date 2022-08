El jefe de Xbox confía en que se apruebe la compra de Activision

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - La propuesta de adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft será potencialmente la mayor operación de la historia del sector, con 68.700 millones de dólares.

Como es de esperar, los reguladores están vigilando de cerca este asunto, con la esperanza de eliminar cualquier problema antimonopolio que pueda surgir.

El CEO deXbox, Phil Spencer, no está demasiado preocupado. Ha declarado a Bloomberg: "Me siento bien con los progresos que hemos hecho, pero me adentro en el proceso apoyando a la gente que quizá no esté tan cerca de la industria del juego para que se haga buenas y duras preguntas sobre "¿cuál es nuestra intención? ¿Qué significa esto? Si lo hacemos a lo largo de cinco años, ¿se está construyendo un mercado? ¿Está haciendo crecer un mercado?".

Por supuesto, un acuerdo de esta envergadura es un territorio inexplorado, y ciertamente cuando se trata de la industria de los juegos.

"Nunca he hecho un acuerdo de 70.000 millones de dólares, así que no sé qué significa mi confianza", dijo. "Sí diré que las conversaciones que hemos mantenido parecen positivas".

Microsoft ha reiterado que no tiene planes de convertir Call of Duty en un título exclusivo de Xbox si el acuerdo se lleva a cabo.

Phil Spencer ha dicho que espera que haya cada vez menos exclusividad de plataformas en el futuro, y que los títulos multiplataforma son mejores para la industria a largo plazo.

En cuanto al acuerdo, sólo podemos esperar y ver. Mientras tanto, Arabia Saudí, por lo menos, está de acuerdo, ya que el organismo regulador del país ha dicho que no tiene ninguna objeción a la compra.

Escrito por Luke Baker.