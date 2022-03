Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Es posible que la serie State of Decay no haya sido una gran franquicia AAA desde el primer segundo, pero se ha convertido silenciosamente en una con seguidores de culto, y ese éxito ha sido confirmado por Microsoft al comprar a su desarrollador Undead Labs en 2018.

Ahora hay un tercer juego en camino, y aunque gran parte del juego aún está en secreto, hemos reunido todos los detalles clave para ti aquí mismo.

La única información pública realmente concreta sobre el próximo State of Decay llegó a mediados de 2020, cuando obtuvimos el tráiler prerenderizado que puedes ver a continuación.

Es una pieza atmosférica y bastante breve, pero transmite el tono que es probable que el juego busque con una inversión inteligente de lo que esperarías ver mientras cazas.

El avance no termina con ningún tipo de ventana de lanzamiento, por lo que lamentablemente no sabemos nada sobre la fecha de lanzamiento esperada para State of Decay 3.

Sin embargo, ha habido un poco de ruido en ese frente, con Phil Spencer mencionando en marzo de 2022 que ha estado probando el juego y está muy impresionado por cómo se repite en el título anterior de la serie. Eso hace que parezca que no tenemos que esperar demasiado para que aparezca un poco más de información.

Sin embargo, donde podemos tener un poco más de confianza es en torno a las plataformas en las que aparecerá. Dado que el desarrollador ahora es propiedad de Microsoft Studios, puede estar casi seguro de que solo saldrá en Xbox y PC.

También esperamos que el juego llegue a Game Pass en su fecha de lanzamiento, como otra razón para registrarse en el excelente servicio de suscripción de Microsoft.

Si bien el avance que tenemos para el juego es completamente CGI, no obstante, nos ayuda a obtener información sobre lo que el juego podría incluir cuando se lance.

Por un lado, confirma que nuevamente tendremos que concentrarnos en la supervivencia mediante la recolección y la caza de alimentos, mientras que el clima frío que se presenta de manera prominente podría significar que la mecánica del calor y el refugio podrían entrar en el campo de juego.

El prominente (y aterrador) ciervo zombi en el tráiler también nos hace esperar que haya una mayor cantidad de vida silvestre de la que preocuparse, tanto del tipo infectado como normal.

Escrito por Max Freeman-Mills.