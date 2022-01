Microsoft dejará de facturar a los miembros inactivos de Game Pass

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Microsoft tuvo una gran idea en forma de Xbox Game Pass y PC Game Pass, sus servicios de suscripción que ofrecen una atractiva lista de juegos para jugar por una tarifa mensual bastante baja.

Ha sido aclamado con razón como la mejor oferta en juegos en este momento, pero el hecho es que incluso si sus tarifas son razonables si en realidad no está utilizando el servicio, pagará una buena cantidad cada año por algo que no brinda ningún beneficio. .

Eso es algo a lo que el gobierno del Reino Unido ha estado prestando atención, y después de algunas negociaciones con Microsoft, se avecinan nuevos cambios. La Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) ha logrado que Microsoft cambie sus prácticas en torno a la facturación recurrente.

A partir de pronto, si los usuarios no aprovechan su suscripción durante un período de 12 meses, Mircosoft se pondrá en contacto con ellos para informarles cómo cancelar sus suscripciones. Si aún no los usan durante otros 12 meses, Microsoft comienza a cancelar sus cargos para que las personas no paguen en el futuro para siempre.

Eso todavía significa dos años de pagar por algo que no usará, pero al menos teóricamente terminará, en lugar de agotarse hasta el infinito.

Esto comenzará en el Reino Unido, pero Microsoft ha confirmado que también implementará la política en todo el mundo a tiempo, reconociendo que es algo bueno para los consumidores. Será interesante ver si Sony o Nintendo terminan haciendo cambios similares pronto, dado que la CMA también está investigando sus prácticas.

Escrito por Max Freeman-Mills.