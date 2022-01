Xbox confirma que "mantendrá Call of Duty en PlayStation"

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Microsoft reveló recientemente que adquirirá Activision Blizzard King por $70 mil millones, lo que significa que será dueño de algunas de las franquicias de juegos más populares. Sin embargo, la adquisición plantea dudas, como si los usuarios de PlayStation perderán el acceso a estas franquicias, a saber, Call of Duty .

Pues bien, el jefe de Xbox acaba de dar una respuesta.

En un tuit, el director ejecutivo de Microsoft Gaming y líder de Xbox, Phil Spencer, sugirió que Microsoft tiene la intención de mantener Call of Duty en PlayStation y señaló que Sony es importante para la industria del juego.

"Tuve buenas llamadas esta semana con los líderes de Sony", tuiteó Spencer el 20 de enero de 2022. "Confirmé nuestra intención de cumplir con todos los acuerdos existentes tras la adquisición de Activision Blizzard y nuestro deseo de mantener Call of Duty en PlayStation. Sony es una parte importante de nuestra industria, y valoramos nuestra relación".

Obtén precios increíbles en juegos digitales como FIFA 22 en Gamivo Por Pocket-lint International Promotion · 13 Octubre 2021 Esta brillante tienda tiene claves digitales a la venta para todos los juegos más importantes.

Es probable que millones de jugadores de todo el mundo estén encantados de saber que no tendrán que deshacerse de la consola de su elección para seguir jugando a Call of Duty. Uno tiene que preguntarse si, al tomar esta postura, Microsoft está tratando de evitar posibles problemas con los reguladores. Después de todo, si fuera a hacer de Call of Duty una exclusiva de Xbox, esencialmente estaría limitando las opciones del consumidor.

Sin embargo, Pocket-lint debe tener en cuenta que Spencer parece específico en su lenguaje, solo admite que Xbox respetará los acuerdos existentes y en ningún momento menciona los futuros ni nada a más largo plazo. Aún así, visto directamente, está claro que Xbox puede leer la habitación y está dispuesta a asociarse con Sony para satisfacer a todos en este momento.

Spencer ha estado realizando entrevistas sobre la adquisición durante toda la semana, llegando incluso a insinuar que Xbox podría revivir la antigua IP de Activision Blizzard, como Skylanders. Microsoft también ha dicho que planea incluir muchos de los juegos de Activision con Xbox Game Pass, un servicio de suscripción que brinda a los propietarios de Xbox acceso a más de 300 juegos para descargar y jugar.

Escrito por Maggie Tillman.