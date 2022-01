Xbox compra Activision Blizzard en un acuerdo de juegos de $ 68.7 mil millones

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La empresa matriz de Xbox, Microsoft, acordó comprar Activision Blizzard por la friolera de 68.700 millones de dólares.

Es un acuerdo que tiene el potencial de sacudir la industria del juego a gran escala. Algunas de las mayores franquicias del mundo pronto estarán bajo el paraguas de Xbox Game Studios.

Estos incluyen Call of Duty, la joya de la corona de Activision, pero también los títulos más importantes de Blizzard, Warcraft, Overwatch, Diablo y más. Ciertamente alimenta la especulación inmediata sobre los planes de Xbox para estas series de juegos en términos de exclusividad de plataforma.

Deja claro en su comunicado al anunciar la compra que tiene la intención de poner a disposición de los jugadores de Xbox y PC la mayor cantidad posible de juegos del catálogo de Activision Blizzard a través de su membresía Game Pass, lo que será música para los oídos de los que ya están suscritos.

Sin embargo, si esto significa que Call of Duty del próximo año no saldrá en PlayStation 4 y PS5, es una gran pregunta, dado que las plataformas rivales normalmente representan la mayor parte de las ventas anuales de COD. Sabemos que los juegos futuros de Bethesda no llegarán a PlayStation después de que Xbox lo adquiera. Eso podría representar un precedente, pero es muy pronto.

Sin embargo, esta compra, una vez que se complete, eclipsará a la de Bethesda: ese acuerdo costó $ 7.5 mil millones, por lo que estamos a un orden de magnitud de distancia cuando hablamos de Activision.

Refiriéndose a la controversia en curso sobre supuestos abusos y acoso históricos en Activision Blizzard, Phil Spector dijo: "También creemos que el éxito creativo y la autonomía van de la mano con tratar a cada persona con dignidad y respeto. Mantenemos a todos los equipos y a todos los líderes , a este compromiso. Esperamos extender nuestra cultura de inclusión proactiva a los grandes equipos de Activision Blizzard".

Escrito por Max Freeman-Mills. Edición por Rik Henderson.