Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Microsoft ha confirmado que la Xbox One está muerta. Al menos, que ya no hay modelos en producción.

Antes del lanzamiento de Xbox Series X y Series S , la compañía dijo que continuaría fabricando consolas Xbox One S, aunque descontinuaría Xbox One X y One S All-Digital Edition. Sin embargo, se ha revelado que la Xbox One S también se quedó en el camino.

En declaraciones a The Verge , la directora sénior de marketing de productos de Xbox, Cindy Walker, dijo que cesó silenciosamente toda la producción de última generación hace más de un año: "Para centrarnos en la producción de Xbox Series X/S, detuvimos la producción de todas las Xbox". Una consola para finales de 2020", explicó.

Todas las máquinas Xbox One S que haya visto vendidas en línea o en las tiendas pertenecían al stock restante.

Esa es también la razón por la que hubo pocas ofertas de consolas disponibles durante las ventas del Black Friday del año pasado. Tanto Xbox como PlayStation suelen ofrecer descuentos decentes en sus consolas actuales o de última generación el Black Friday, pero ambas se centraron en juegos y algunos accesorios en 2021.

PlayStation, por otro lado, continúa fabricando consolas PS4 este año para compensar la falta de existencias de PlayStation 5.

Escrito por Rik Henderson.