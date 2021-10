Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Como se anunció meses atrás, Among Us está en camino a Xbox Game Pass, y ahora finalmente tenemos una fecha de lanzamiento. El revolucionario juego multijugador llegará al servicio el 14 de diciembre, justo a tiempo para algunas travesuras durante las vacaciones.

Será gratis para cualquier persona con una membresía activa de Game Pass (aunque vale la pena recordar que también puede jugarlo completamente gratis en el dispositivo móvil).

Sin embargo, ese no es su único destino: el juego también llegará a PS4 y PS5, aunque sin el beneficio de ser gratuito. Esa versión también se lanzará el mismo día.

Curiosamente, el blog de PlayStation sobre el tema menciona que la versión tendrá juego cruzado para que puedas jugar con amigos en todos los dispositivos; con suerte, eso incluye Xbox para un verdadero juego cruzado.

Sin embargo, todavía no tenemos un precio, para establecer qué tan bueno están obteniendo los jugadores de Xbox en la novela policíaca del espacio. Sin embargo, sabemos que la versión de PlayStation tendrá cosméticos exclusivos con el tema de Ratchet & Clank en el futuro.

Si nunca has probado Among Us, eso significa que diciembre será el momento de saltar. Sin embargo, ten cuidado. No se necesitan muchas rondas del juego antes de que comiences a darte cuenta de que las personas que amas y en las que confías en realidad están apuñalando por la espalda.