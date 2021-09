Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Por fin, Dolby Vision está aquí para los jugadores de Xbox Series X / S, y esta vez no necesitará ser un Insider para ejecutar una prueba beta; el verdadero negocio finalmente se está implementando para todos los usuarios a partir de hoy.

Para aprovecharlo al máximo, primero necesitará un televisor compatible , probablemente uno fabricado en los últimos cinco años. Sin embargo, si está buscando maximizar la destreza de su consola de última generación, probablemente necesitará un televisor de 2020 o posterior, que debería tener una frecuencia de actualización de 120Hz y HDMI 2.1.

En caso de que no esté familiarizado con las ventajas que ofrece Dolby Vision , debe saber que, a diferencia del HDR estándar, que solo aumenta la calidad de lo que está viendo en general, Dolby Vision toma el contenido escena por escena, cuadro por cuadro. nivel para optimizar cada toma que ve con la mejor calidad de imagen posible disponible.

Esto significa un contraste más profundo, reflejos más brillantes, mejor precisión de color y más.

Microsoft también dice que la actualización incluso trae una calidad de imagen mejorada a los títulos clásicos, no solo a los últimos y mejores lanzamientos con soporte nativo y demás. La compañía se jacta de que cualquier lanzamiento anterior de Xbox con compatibilidad HDR10 o Auto HDR verá mejoras en Dolby Vision cuando juegue ahora.

Para habilitar (siempre que tenga un televisor Dolby Vision), simplemente diríjase a la tienda Xbox y descargue la aplicación Dolby Access. Luego, vaya a Configuración> General> Opciones de TV y pantalla> Modos de video> Dolby Vision para juegos para activar.

Si no está seguro de si su televisor es compatible o no con la tecnología, también puede verificarlo fácilmente. Simplemente vaya a Configuración> General> Opciones de TV y pantalla> Detalles de TV 4K. Desde aquí, su Xbox ejecutará una prueba en su televisor para determinar si está listo o no.

