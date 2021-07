Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La serie Forza Horizon se ha robado una marcha en los últimos cinco años más o menos para consolidarse como quizás la franquicia de conducción convencional más confiable y divertida en los juegos. Sus juegos trotamundos te permiten explorar hermosos mundos abiertos en una amplia gama de divertidos vehículos.

Ahora hay una quinta entrada en camino: Forza Horizon 5, que se dirige a México y parece absolutamente hermosa en hardware de próxima generación. Aquí están todos los detalles clave y los avances que necesita ver.

Microsoft presentó Forza Horizon 5 durante su conferencia E3 en 2021, una presentación que fue muy bien recibida por las grandes revelaciones que contenía. El juego no solo tiene el avance anterior, sino también una demostración de juego más extendida que encontrarás más abajo.

Además de eso, sabemos que es la fecha de lanzamiento: el 9 de noviembre de 2021, cuando debutará en las consolas Xbox y en la PC. El juego también aterrizará en Game Pass a partir de esa fecha, por lo que si eres miembro de ese servicio, lo obtendrás sin cargo adicional.

El juego se ve absolutamente hermoso, pero felizmente eso no significa que será exclusivo para Xbox de próxima generación. Funcionará en Xbox Series X y Series S, pero también en cualquiera de las consolas de la generación Xbox One. Por supuesto, no obtendrá el mejor rendimiento o resoluciones en el hardware más antiguo, pero es bueno saber que funcionará bien.

Podemos extraer mucho del metraje del juego y revelar el avance, y parece que Horizon 5 está configurado para continuar en la plantilla de los juegos anteriores. Una vez más, el ficticio Horizon Festival se traslada a un nuevo país anfitrión, y esta vez es México.

Eso significa un conjunto de paisajes enormemente variado, desde desiertos polvorientos y pueblos montañosos hasta exuberantes selvas y áreas volcánicas. También habrá un clima dinámico enormemente cambiante con el que lidiar, convocando tormentas eléctricas masivas, tormentas de arena y todo lo demás, con un ciclo diurno y nocturno para disfrutar.

El paisaje es la estrella principal de un juego de Forza Horizon, después de todo, y México se ve asombroso, especialmente en la presentación 4K de los trailers, que representa su desempeño en Xbox Series X o una PC de alta especificación.

Hay texturas gloriosamente de alta resolución que hacen que cada roca y arbusto parezca casi fotorrealista, y la iluminación es súper impresionante como siempre, capturando con precisión los diferentes tonos del sol tal como el juego anterior clavó la apariencia de las carreteras rurales escocesas.

También hay muchas carreras reales en exhibición, por supuesto, con la combinación habitual de verdaderos superdeportivos combinándola con todoterreno, motores antiguos y más, e imaginamos que la lista de autos disponibles se habrá expandido a partir de la que se ofreció. por Horizon 4 en el lanzamiento.

También habrá un modo multijugador en línea, que se iniciará fácilmente deteniéndose en eventos en la carretera o desafiando a los vehículos que pasan a carreras sobre la marcha. También regresa The Eliminator, la propia versión de Forza de un Battle Royale, en el que debes correr por el mapa para escapar de un círculo que se encoge. Es muy divertido, así que esperamos que se amplíe un poco para el próximo juego.

El rendimiento también es importante para un juego de carreras, y aunque no tenemos confirmación de sus niveles de Xbox One, sabemos que en Xbox Series X el juego se ejecutará a 60FPS en 4K, mientras que en la Serie S será de 30FPS en 1080p. . Sin embargo, esos son solo los valores predeterminados, con 60FPS también disponible en la Serie S con detalles reducidos.

Un nuevo sistema llamado EventLab también permitirá a los jugadores configurar sus propias carreras locas con reglas personalizadas, permitiéndote configurar pistas de obstáculos y pistas para hacer que las carreras contra tus compañeros sean tan harem-scarem como tú quieras, lo cual suena genial.

