Se informa que el evento E3 de Xbox y Bethesda está planeado para el 13 de junio

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - E3 2021 está en el horizonte y el espectáculo (en su mayoría) anual generalmente comienza con una sesión informativa masiva de medios de Xbox. Sin embargo, este año es diferente por varias razones y parece que Xbox transmitirá su evento el segundo día del programa.

Además, desde la adquisición, se prevé combinar la conferencia de prensa E3 de Bethesda con la suya propia, para una fiesta doble masiva.

El evento inspirado en el E3 tendrá lugar el 13 de junio, según Jeff Grubb de VentureBeat.

Según lo informado por VGC , dijo lo siguiente durante su última transmisión de Twitch : "Microsoft seguramente debería informarnos esta semana y ese día será el 13 de junio, así que el domingo 13 de junio.

"Y creo que será por la mañana en Estados Unidos ... no puedo recordar lo que se me ocurre, creo que son las 10 a. M. Hora del Pacífico [1 p. M. ET / 6 p. M. BST], pero podría estar equivocado".

Esto también coincide con Summer Game Fest , un evento en línea rival en el que Xbox también está inscrito.

En términos de qué esperar, esperamos escuchar más sobre Starfield , el juego de rol de ciencia ficción que Bethesda anunció por primera vez en el E3 2018. Sin embargo, podría ser demasiado pronto para algo definitivo sobre Elder Scrolls 6 .

Escrito por Rik Henderson.