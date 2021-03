Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Xbox celebró un evento de exhibición de juegos independientes a fines de la semana pasada, durante el cual anunció 22 juegos nuevos que se agregarán a Game Pass en los próximos meses.

Encabezando la ola de juegos, incluidos muchos que se agregarán desde el primer día de su lanzamiento, quizás STALKER 2, la tan esperada secuela de Shadow of Chernobyl de 2007. El FPS RPG de GSC Game World será exclusivo para Windows y Xbox Series X / S, y este último lo obtendrá en Game Pass desde el lanzamiento.

Todavía no está claro cuándo podría ser, ya que todavía parece bastante temprano en el desarrollo, pero se ve bastante decente, incluso en un avance lanzado en julio pasado.

Otros juegos que vienen a Game Pass incluyen Way to the Woods, Sable y Boyfriend Dungeon.

Algunos están llegando a la PC, la nube y la consola, otros solo a la consola. Puedes ver la lista completa a continuación.

Art of the Rally (nube y consola)

Astria Ascending (nube y consola)

Backbone (nube y consola)

Boyfriend Dungeon (consola y PC)

Craftopia (consola y PC)

Dead Static Drive (consola y PC)

Edge of Eternity (nube y consola)

Hello Neighbor 2 (nube y consola)

Biblioteca de Ruina (nube y consola)

Pequeña bruja en el bosque (nube y consola)

Moonglow Bay (nube y consola)

Narita Boy (nube y consola)

Nadie salva el mundo (nube y consola)

Omno (nube y consola)

Recompilar (nube, consola y PC)

Sable (consola y PC)

She Dreams Elsewhere (consola y PC)

STALKER 2 (nube y consola)

The Ascent (nube, consola y PC)

Undungeon (nube, consola y PC)

Camino al bosque (nube y consola)

The Wild at Heart (consola)

Escrito por Rik Henderson.