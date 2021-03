Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Microsoft cambió oficialmente el nombre de su plataforma en línea de Xbox Live a Xbox Network y está actualizando la experiencia de Xbox para incluir el nuevo nombre, como informó por primera vez The Verge , que compartió una declaración de Redmond confirmando el cambio.

"La red Xbox se refiere al servicio en línea subyacente de Xbox, que se actualizó al Contrato de servicio de Microsoft ", dijo un portavoz de Microsoft. "La actualización de Xbox Live a Xbox network tiene como objetivo distinguir el servicio subyacente de las membresías de Xbox Live Gold".

Microsoft llama a la plataforma en línea de Xbox Xbox Live. Incluye la capacidad de interactuar con amigos, descargar juegos y más. Xbox Live Gold es un servicio de suscripción paga que le permite jugar juegos en línea, y su nombre no va a ninguna parte como parte de este nuevo anuncio de cambio de marca. De hecho, la membresía de Xbox Live Gold ha sido un pilar de los juegos de Xbox durante más de una década.

Al igual que PlayStation Plus, ha sido obligatorio para los juegos en línea en tres generaciones de consolas. Cuesta $ 9.99 al mes y no solo brinda acceso a juegos en línea, sino también a algunos juegos mensuales gratuitos a través de Games With Gold. Xbox también ofrece ventajas de Xbox Live Gold con una suscripción a Xbox Game Pass Ultimate, que incluye acceso a Xbox Game Pass , por un total de $ 15 al mes.

De todos modos, algunos usuarios de Twitter ya han notado el cambio de nombre / marca en sus consolas Xbox. He aquí un ejemplo:

El tablero ya no se refiere a él como Xbox Live pic.twitter.com/nVf0BQ9ABl - Adam EvilBoris Fairclough (@EvilBoris) 20 de marzo de 2021

Escrito por Maggie Tillman.