La corrección del controlador inalámbrico Xbox debería evitar que se desconecte

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La última actualización del sistema para Xbox Series X y Xbox Series S no solo ha agregado compatibilidad con los próximos auriculares inalámbricos Xbox y las casillas de verificación para Auto HDR y FPS Boost, sino que ha solucionado un problema que ha afectado a ambas consolas desde su lanzamiento.

En ciertos juegos, especialmente Assassins Creed Valhalla , el último controlador inalámbrico de Xbox se desconectaba aleatoriamente y se negaba a conectarse nuevamente, lo que a menudo requería un ciclo completo de apagado y reinicio.

No es un error que hayamos experimentado en Xbox One S o Xbox One X antes, y aparentemente es exclusivo de la nueva versión del controlador, las nuevas consolas Xbox o ambas.

Ahora se ha arreglado, ¡hurra!

Muchas noticias de Xbox esta semana, pero en caso de que te las perdiste, ayer lanzamos nuestra Actualización del sistema Xbox de marzo.



Además de las nuevas funciones, esta versión también corrige muchas de las desconexiones del controlador que los jugadores han informado.



Sigan recibiendo comentarios. https://t.co/bltTsL6Lty - Jason Ronald (@jronald) 10 de marzo de 2021

Además del final del problema, ahora verá una nueva opción cuando seleccione "administrar juegos y complementos" en cualquier juego de su biblioteca. En "opciones de compatibilidad", podrá activar o desactivar Auto HDR y FPS Boost en juegos que lo admitan.

Ofertas de Prime Day de Amazon EE. UU. 2021: aquí es donde le traemos todas las grandes ofertas de Prime Day de Amazon EE. UU. Por Maggie Tillman · 12 Marzo 2021

Algunos prefieren la gama de colores original y la configuración de contraste para juegos más antiguos, por lo que sospechamos que serán muy bien recibidos por desactivar Auto HDR.

FPS Boost solo está disponible en un puñado de juegos en la actualidad. Se planea agregar más a la lista pronto.

Escrito por Rik Henderson.