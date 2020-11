¿Qué juegos funcionan a 120 FPS en Xbox Series X?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La Xbox Series X está prácticamente sobre nosotros, con la menos poderosa Serie S también inminente. Eso significa que el rendimiento de juegos de próxima generación finalmente está aquí, con resoluciones mejoradas y velocidades de cuadro que vienen con él.

De hecho, es posible que haya visto mucha información volando a unos 120 FPS y el hecho de que la Serie X está diseñada para habilitarlo. Pero, ¿qué significa eso exactamente? ¿Los juegos lo usarán realmente? Tenemos las respuestas para ti aquí mismo.

El "FPS" en esa jerga técnica significa "fotogramas por segundo" y se refiere a la rapidez con la que una consola puede generar fotogramas visuales mientras juegas; de ese modo, es bastante evidente.

Por lo tanto, un juego que puede ejecutarse a 120 FPS produce 120 cuadros por segundo, lo que hace que el rendimiento visual sea extremadamente fluido y receptivo. Por contexto, incluso 60 FPS se está convirtiendo en estándar lentamente. Grandes series como Call of Duty y Assassins Creed apuntan a 60 FPS en las consolas de la generación actual, por lo que 120 FPS es un gran paso adelante.

Esa suavidad puede significar que algunas esquinas visuales deben cortarse para mantener las cosas funcionando, por lo que podría significar que hay menos detalles o menos efectos, pero cómo administrar ese equilibrio depende de los desarrolladores individuales.

La mayor complicación cuando se trata de 120 FPS es que, lamentablemente, no funcionará en todos los televisores. Si tiene un televisor más nuevo, uno con un panel que admita configuraciones de 120 Hz, entonces estará bien.

Sin embargo, muchos televisores solo permiten frecuencias de actualización de hasta 60Hz, y estos no aprovecharán los 120 FPS de la misma manera, ya que el televisor simplemente no puede mantenerse al día con la salida de la consola. Seguirá luciendo agradable y suave, pero no en la misma medida.

Dado que la consola más nueva de Microsoft aún es extremadamente joven, la lista de juegos que pueden ejecutarse a 120 FPS en ella es bastante corta; puede encontrar la lista completa a continuación:

Call of Duty: Black Ops Cold War

Devil May Cry 5 Edición especial

Suciedad 5

ExoMecha

Gears 5 (multijugador)

Halo Infinite (multijugador)

Halo: la colección del jefe maestro

Metal: Hellsinger

Monster Boy y el reino maldito

Ori y la voluntad de los Wisps

Huérfano de la máquina

Rainbow Six Siege

Segunda extinción

El Falconeer

El Touryst

Es una lista que incluye algunos juegos nuevos, como Call of Duty: Black Ops Cold War, y algunos títulos de Xbox existentes, incluidos Gears 5 y Ori and the Will of the Wisps.

Independientemente, jugar a cualquiera de estos juegos en tu Xbox Series X te permitirá jugar con un grado de fluidez al que quizás no estés acostumbrado, así que asegúrate de probarlos.

Escrito por Max Freeman-Mills. Edición por Dan Grabham.