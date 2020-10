Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Pronto podrás jugar como un mandaloriano gracias al último controlador Xbox de edición especial .

El estreno de la segunda temporada de The Mandalorian está a solo unos días de distancia, y con eso llega otra pieza de merchandising especial de una galaxia muy, muy lejana. Microsoft ha presentado un nuevo controlador inalámbrico Xbox creado para parecerse al "acero beskar". Para aquellos que no lo recuerdan, el acero beskar es un material caro que constituye la poderosa armadura de The Mandalorian.

El nuevo controlador de Xbox también presenta el sello de Mando, que recibió en el final de la primera temporada de The Mandalorian. El controlador también viene con una estación de carga que incluye el mismo diseño de acero beskar, así como el casco mandaloriano característico sobre dos rifles cruzados.

Este controlador y cargador de edición especial funcionará con las consolas Xbox One existentes y la consola Xbox Series X y S de próxima generación. Cuesta $ 169,99. Ese es un gran margen del precio normal de $ 100 de un controlador inalámbrico Xbox con un soporte de carga. En realidad, tampoco se lanzará hasta el 31 de diciembre de 2020, por lo que no es una opción para los fanáticos mandalorianos en su lista de Navidad.

No olvides que la segunda temporada de The Mandalorian se estrena el viernes 30 de octubre de 2020 en Disney +. Todos los avances y rumores se resumen aquí .

Escrito por Maggie Tillman.