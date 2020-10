Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Xbox Remote Play finalmente llegó a iOS, lo que significa que puedes jugar a cualquiera de tus juegos de Xbox One en un iPhone o iPad.

Anteriormente llamado Console Streaming cuando estaba en versión beta, el servicio era solo para Android, pero ha llegado una nueva aplicación Xbox para ambas plataformas que presenta la función en todos los ámbitos.

Como está transmitiendo localmente desde su propia Xbox, no infringe las reglas de Apple. Además, puedes jugar a cualquier juego que tengas instalado, no solo a los disponibles a través de Cloud Gaming con Xbox Game Pass Ultimate.

Para ser honestos, nos pareció un poco complicado configurarlo, ya que tuvimos que encender y apagar nuestra Xbox One X principal varias veces para que se conectaran. Y todavía no podemos usar la aplicación con una segunda Xbox One S que tenemos en otra parte del edificio. Sin embargo, una vez conectado, puede navegar por el menú e iniciar juegos, tal como lo haría en su televisor. Hay muy poco retraso.

Además de Remote Play, la nueva aplicación Xbox (que ahora está disponible en la App Store y en Google Play ) puede ayudarlo a configurar una nueva consola, ideal para las máquinas Xbox Series X y Series S de próxima generación que llegarán en un mes. hora.

Escrito por Rik Henderson.