La interfaz de usuario de Xbox Series X ya se está implementando en Xbox One

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La interfaz de usuario para Xbox Series X y S ahora se está implementando en todas las consolas Xbox One.

Aquellos en el esquema de prueba beta de Xbox Insider lo obtuvieron en agosto / septiembre, pero ahora está disponible para todos los usuarios de Xbox One, One S, One S All-Digital Edition y One X.

Lo que notará instantáneamente es su velocidad, es mucho más rápido que la experiencia del usuario anterior, y que cada cuadro e ícono parece haber adquirido un borde redondeado, lo que los hace sentir más suaves y menos similares a los de una PC.

Los centros de juegos están mucho mejor diseñados, sobre todo en Game Pass, lo que facilita la visualización de capturas de pantalla, avances e instalación de cada juego.

El control deslizante del menú lateral también es, bueno, mejor, con un acceso más fácil a Game Pass, fiestas y chats, y su perfil y configuración.

Aparentemente, también es más fácil configurar una nueva consola, aunque aún tenemos que probar esto nosotros mismos (pronto, esperamos).

Es posible que haya visto algunas de las nuevas notas de diseño antes, ya que Xbox Game Store ya se había actualizado para introducir los bordes más suaves y el texto más grueso.

Tenemos que decir que todo está mucho mejor que antes, aunque aún conserva una sensación similar a la última interfaz de usuario. Y es bueno tener en cuenta que Xbox no olvidará a los propietarios de la generación actual en el corto plazo.

Escrito por Rik Henderson.