Dirt 5 en PS5 y Xbox Series X / S, ¿qué agregará la próxima generación?

(Pocket-lint) - Este noviembre, lo último de la exitosa serie de conducción arcade de Codemaster, Dirt 5, será un juego de lanzamiento para PlayStation 5 y Xbox Series X / S.

Y eso significa que contará con una serie de mejoras clave que solo son posibles gracias a las máquinas de próxima generación. El juego estará disponible para PS4, Xbox One, PC e incluso Stadia también, pero hay algunos beneficios exclusivos para las versiones de PS5 y Xbox Series X / S.

Hablamos con el director de desarrollo de Dirt 5 en Codemasters, Robert Karp, para averiguar exactamente qué tipo de adiciones esperar. Puede escuchar la entrevista completa como parte del Podcast de Pocket-lint que estará disponible a partir del viernes 9 de octubre de 2020. También puede consultar lo que nos dijo sobre algunas de las funciones individuales de próxima generación a continuación.

Dirt 5 será uno de los primeros juegos en ofrecer una opción de 120 fps para aquellos con un monitor o televisor compatible . Nos preguntamos cómo funcionará en el juego y si hay compensaciones en la calidad de la imagen:

"El último conjunto de consolas es más potente que los anteriores y permite juegos con mejor apariencia. También estamos superando los límites en términos de velocidad de cuadros con nuestra opción de 120 cuadros. Creo que ofrece un juego mucho más fluido que tú "He visto antes en las carreras", explicó Karp.

"Cuando arranca, tiene la opción entre resolución / calidad de imagen o velocidad de fotogramas. Por lo tanto, si apunta a la resolución más alta en la próxima generación, se ejecutará a 60 fps, pero si apunta a la velocidad de fotogramas, comprometerá algunos aspectos visuales del juego, o parte de la resolución para obtener esa velocidad de fotogramas.

"Por el momento, esa opción funciona en la contrarreloj, pero nuestro director técnico está trabajando muy duro porque quiere que esté disponible en todas las carreras".

Los disparadores resistivos y la retroalimentación háptica serán parte de los nuevos controladores, especialmente el DualSense en la PS5 , por lo que le preguntamos a Karp cómo Dirt 5 hará un mejor uso de esas características:

"Los gatillos resistivos se usan más para ABS [sistemas de frenos antibloqueo]. Si alguna vez condujo un automóvil y pisa el freno de golpe, tendrá esa sensación donde el ABS se activa: las vibraciones. Los gatillos resistivos te dan la capacidad de imitar eso ", dijo.

"También tenemos muchos tipos de superficies en el juego, desde grava hasta hielo y asfalto, y la retroalimentación háptica te da una sensación mucho mejor en términos de agarre y sensación en la carretera".

La experiencia de PlayStation Dirt 5 será idéntica tanto en la consola estándar como en la edición digital, pero existen diferencias tecnológicas distintivas entre las dos máquinas Xbox de próxima generación. Preguntamos si había que hacer recortes para que el juego se ejecutara en Xbox Series S:

"Tengo entendido que se trata más de la resolución. La Xbox Series X apunta a 4K, mientras que la Xbox Series S está destinada a hacer todo lo que la X puede hacer, pero a 1440p", detalló Karp.

"Algunas personas pueden notar la diferencia entre 4K y 1440p, pero no estoy 100% seguro de que todos puedan. Por lo tanto, para las personas que se preocupan menos por las imágenes y más por la jugabilidad, la Serie S te da esa entrada a la siguiente: gen a un precio increíblemente competitivo ".

Como las nuevas máquinas utilizan soluciones de almacenamiento SSD, los tiempos de carga serán significativamente más cortos que en Xbox One y PS4. Y, si ha jugado algunos de los otros juegos de conducción de Codemasters en la generación actual, sabrá que cargar pistas puede llevar un tiempo. Esto debería mejorarse mucho para Dirt 5 en PS5 y Xbox Series X / S:

"No sé si has visto alguno de los gráficos de tiempo de carga de Xbox, que muestran juegos de Xbox One ejecutándose en Xbox Series X y sus tiempos de carga más rápidos. De inmediato, sin hacer nada desde la perspectiva del desarrollo, el juego se ejecuta y se carga mucho más rápido en este hardware de próxima generación ", nos dijo.

"Creo que una vez que empieces a aprovechar al máximo el IO [entrada-salida], los juegos serán aún más rápidos. Creo que pasarán un par de años hasta que veamos a los desarrolladores realmente familiarizarse con él y conociendo la mejor manera de casi erradicar los tiempos de carga ".

Finalmente, le preguntamos al director de desarrollo qué mejoras adicionales podemos esperar en los juegos de próxima generación en el futuro, considerando que los juegos de PS4 y Xbox One ahora son mucho más avanzados que sus respectivos títulos de lanzamiento en 2013:

"De hecho, creo que esta es una generación de consolas realmente interesante porque, de alguna manera, la gente la ve y la compara con Xbox One y PS4, y siente que no es necesariamente un gran paso adelante", respondió Karp.

"Y creo que, aunque puede haber algunos puntos buenos y algunos buenos argumentos en el lanzamiento de esta generación, para el final de esta generación probablemente será totalmente diferente. Creo que con las velocidades de carga más rápidas y la potencia, permitirá que se creen mundos aún más grandes y que se carguen y transmitan aún más datos casi instantáneamente, lo que dará lugar a algunos juegos realmente épicos.

"Creo que solo estamos tocando la superficie".

Dirt 5 se lanzará el 6 de noviembre para Xbox One, PS4 y PC, el 10 de noviembre para Xbox Series X y S, y el 16 de noviembre para PlayStation 5.

La versión de Google Stadia estará disponible a partir de 2021.

