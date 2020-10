¿Puedes reproducir discos de juegos de Xbox One en Xbox Series X o S?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Xbox Series X y Series S son, cada una por derecho propio, propuestas realmente atractivas. Con la Serie X , Microsoft tiene la consola de juegos más poderosa jamás lanzada en los hogares, impulsando nuevas e increíbles hazañas técnicas y un rendimiento mucho mejor.

Mientras tanto, la Serie S es increíblemente asequible para una nueva plataforma de próxima generación y ofrece excelentes actualizaciones en la Xbox más pequeña jamás creada, perfecta para familias o cualquier persona con un soporte de TV más pequeño que aún quiera disfrutar de nuevos juegos. Sin embargo, si ha estado en el tren de Xbox por un tiempo, es posible que ya tenga una colección de juegos geniales en disco y se pregunte si funcionarán en una nueva consola; no se preocupe, no es solo ¡tú! Tenemos las respuestas que necesita a continuación.

Primero sacaremos este del camino, ya que es la respuesta más simple: ¡no! La clave que debe saber sobre la Xbox Series S antes de comprarla es que no hay unidad de disco física en absoluto, lo que significa que no tendrá forma de ejecutar juegos desde sus discos en la nueva consola compacta.

Eso significa que si tiene una gran biblioteca de juegos de Xbox One en disco que sabe que querrá volver a usar con bastante frecuencia, es posible que no termine siendo la mejor opción para usted como máquina de próxima generación.

Este lado de la cuestión es un poco más complicado. Microsoft dejó en claro desde una etapa muy temprana que la Xbox Series X admitirá un grado masivo de compatibilidad con versiones anteriores de los juegos de Xbox más antiguos, especialmente los de Xbox One.

Con una unidad de Blu-ray 4K a bordo como parte del hardware, eso significa que tiene una posibilidad extremadamente alta de que sus discos de Xbox One funcionen sin problemas en su Xbox Series X y, de hecho, se beneficien de tiempos de carga potencialmente más rápidos. y un rendimiento superior como resultado del hardware actualizado.

Sin embargo, aquí hay algunas arrugas. Microsoft explicó en una publicación de blog a principios de este año que un área de complejidad rodea a Kinect, su desafortunada exploración de la detección de movimiento. Si quieres jugar a un juego que se basa en Kinect, no tienes suerte: la Xbox Series X no es compatible con el periférico, lo que significa que el juego no funcionará.

También será un poco más complicado cuando se trata de discos más antiguos, de la era de Xbox 360, algunos de los cuales deberían ser compatibles, pero a falta de una lista final de estos juegos, no podemos estar seguros de cuál funcionará. Sin embargo, es relativamente seguro que los discos que funcionan en su Xbox One también deberían estar contentos con su Xbox Series X.

Sin embargo, a su debido tiempo, es probable que Microsoft publique una lista completa de títulos compatibles para que sea más fácil estar 100% seguro sobre un juego determinado. A medida que aparezca, actualizaremos esta función para reflejar la nueva información.

Escrito por Max Freeman-Mills.