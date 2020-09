Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Microsoft compró Bethesda Softworks y sus estudios relacionados por $ 7,5 mil millones (£ 5,85 mil millones).

El jefe de Xbox , Phil Spencer, anunció que la compañía ha firmado un acuerdo para adquirir ZeniMax Media, la empresa matriz de Bethesda, id Software, Arkane y los otros estudios innovadores detrás de juegos como Skyrim, Fallout, Doom, Dishonored y el próximo Deathloop. .

Lo que esto significa para la exclusividad de la plataforma no está claro en la actualidad, pero otros desarrolladores bajo el paraguas de Xbox Game Studios han coproducido juegos para las consolas PlayStation y Nintendo en el pasado. The Outer Worlds de Obsidian se publicó en Xbox One, PS4 y Switch, por ejemplo (aunque Obsidian se compró después de que se anunciaran esos formatos).

Dado que Deathloop ha sido una parte tan importante del reciente PlayStation Showcase, ciertamente sería extraño si se convirtiera en una exclusiva de Xbox / Windows 10 ahora.

Una cosa que sí sabemos con certeza es que todos los juegos de Bethesda Softworks y los otros estudios en la adquisición se agregarán a Xbox Game Pass lo antes posible. Muchos ya están disponibles para los miembros, por supuesto.

El anuncio de compra se produce un día antes de que se publiquen los pedidos anticipados de Xbox Series X y Xbox Series S, lo cual no es una coincidencia. También es probable que silencie a muchos que han estado diciendo que Xbox no tiene los mejores juegos por venir.

Escrito por Rik Henderson.