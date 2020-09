Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Microsoft pronto podría permitirle reservar las consolas Xbox Series X y Xbox Series S de próxima generación. Esto es lo que necesita saber.

Según los informes , los pedidos anticipados se abrirán para Xbox Series X y Xbox Series S a partir del 22 de septiembre de 2020 a las 11 a.m. ET / 8 a.m. PT / 8 a.m. BST.

La Xbox Series X cuesta $ 499 / £ 449, mientras que la Xbox Series S cuesta $ 299 / £ 249.

Todavía no puedes reservar ninguna de las consolas. Se espera que Amazon, Target, Walmart, Best Buy, Cosco y otros ofrezcan pedidos por adelantado a partir del 22 de septiembre de 2020.

Los siguientes minoristas tienen actualmente páginas de información para las consolas, con la opción de registrarse para obtener información:

Microsoft lanzará y comenzará a distribuir ambas consolas a partir del 10 de noviembre de 2020. En ese momento, también podrá comprarlas en tiendas físicas seleccionadas.

Xbox Series X es el modelo de gama alta. Consulte nuestras guías a continuación para obtener un desglose detallado de los dos:



Escrito por Maggie Tillman.