Xbox ha levantado la tapa sobre la experiencia del usuario que llega a Xbox Series X.

La nueva interfaz de usuario incluirá muchas de las mismas funciones que ya están disponibles en Xbox One, pero tendrá cambios de diseño, una interfaz más rápida y texto más legible. Además, también se implementará en Xbox One, Xbox Game Pass en PC y aplicaciones móviles de Xbox, para darles a todos la misma estética.

La experiencia Xbox , como se llama, tendrá esquinas redondeadas en mosaicos, al igual que la nueva página de la Tienda Xbox en la interfaz de usuario actual de Xbox One. También habrá nuevas fuentes, estilo de ilustración y muchas más notas de diseño.

Se afirma que, al menos en la Serie X, la nueva pantalla de inicio se iniciará 50 veces más rápido que el sistema actual en Xbox One. También se cargará un 30 por ciento más rápido cuando vuelva a la pantalla desde un juego. Y toda la interfaz utilizará menos memoria, un 40 por ciento menos, se afirma.

Además de la nueva experiencia, que puede ver más en el video anterior, Xbox reveló que presentará una nueva aplicación móvil en esta temporada navideña, junto con el lanzamiento de la Serie X.

Permitirá compartir en redes sociales con otros amigos de Xbox más fácilmente fuera de la consola. Podrá enviar mensajes rápidamente usando la aplicación, al mismo tiempo que inicia fiestas incluso cuando sea remoto.

Para ello, las fiestas y el chat se integrarán en la misma pestaña en la guía de la consola Xbox.

La nueva interfaz debutará con la Xbox Series X en noviembre (según los detalles de lanzamiento filtrados).

Escrito por Rik Henderson.