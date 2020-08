Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La Xbox Series X ha roto la cobertura y apareció en un entorno del mundo real. Recientemente se exhibió en el Xperion E-Arena en Saturn, Alemania, y fue fotografiado por un fanático de Xbox con ojos de águila.

Ahora, hemos visto muchas tomas de prensa de la consola antes, pero estas imágenes de la consola en un contexto del mundo real son más reveladoras: realmente parece una mini torre de PC.

Xbox Series X se exhibió en el Xperion e-arena en Saturn (Alemania) pic.twitter.com/xiMvia1FnX - Mr..Keema (@KeemaMr) 17 de agosto de 2020

Eso no es ninguna sorpresa. La Xbox Series X se ha llamado "monolítica" desde que se presentó por primera vez en diciembre del año pasado, pero ahora puede tener una mejor idea de cómo se verá rígidamente junto a su televisor.

Es poco probable que el modelo en el gabinete en Alemania haya sido una versión funcional completa. De hecho, dudamos que incluso tuviera algún componente en su interior.

Claramente tiene "prototipo - no a la venta" en la parte trasera y hemos encontrado lo mismo antes, con Xbox One S y One X - carcasas vacías que son buenas para fotos y poco más.

Sin embargo, el hecho de que Xbox ahora esté mostrando felizmente la máquina de próxima generación nos da la esperanza de que pronto averigüemos más sobre su fecha de lanzamiento y precio. Después de todo, cuanto más tiempo se mantiene en silencio, más especulación .

Escrito por Rik Henderson.