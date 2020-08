Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Microsoft Flight Simulator está aquí por fin, y es justo decir que está asombrando a la gente con sus gráficos casi fotorrealistas, su ambiente sereno y su caja de arena increíblemente masiva para volar.

Es una maravilla técnica y no se equivoca, que le permite caer sobre cualquier punto del mundo y volar por paisajes y ciudades increíblemente realistas y recreados con precisión. Sin embargo, también tiene ese prominente "Simulador" en el nombre. Entonces, si bien muchas personas han estado esperando ansiosamente el juego con palos de vuelo listos, ¿qué pasa si no tienes tanta experiencia? ¿Cómo se juega Flight Simulator si nunca antes has jugado a un simulador de vuelo?

Hemos estado haciendo precisamente eso y hemos recopilado algunas de las lecciones clave que hemos aprendido, aquí mismo.

Esto puede parecer obvio y desalentador, pero cuantas más horas pases con Microsoft Flight Simulator, más te darás cuenta de que volar un avión puede ser tan difícil como imaginas.

El juego tiene un conjunto útil de tutoriales para que comiences, enseñándote cómo controlar tu avión mientras estás en el aire, así como los procedimientos de despegue y aterrizaje, pero los llamaríamos bastante limitados. Una vez que haya completado los ocho (o antes, si se siente entusiasta), estará solo.

Recomendamos encarecidamente que gire todas las asistencias que pueda encontrar a su configuración más alta, y no se preocupe si eso lo convierte en demasiado común. Afortunadamente, con la simplicidad de los controles marcados, aún puede volar incluso los aviones más complejos disponibles sin demasiados problemas. Aún así, agregar un controlador a su mouse y teclado marcará la diferencia.

Nuestra próxima lección es algo que aprendimos de la manera difícil mientras volamos por una variedad de lugares globales. Podrías pensar que eres la próxima Amelia Earhart una vez que hagas un par de buenos giros bancarios o vueles entre un par de rascacielos, pero no seas demasiado arrogante.

Es normal intentar hacer un loop-the-loop o un barril en un cierto punto, pero estas maniobras no son tan simples como se sienten en otros juegos.

Si realmente quieres sentirte como un idiota, adelante, prueba uno en un 747 y mira dónde te lleva. O no, por así decirlo.

No somos los primeros en decirlo, pero las formaciones de nubes y los patrones climáticos en Flight Simulator son simplemente asombrosos de ver y volar.

Lo mejor de todo es que obtienes un widget de control del clima en tiempo real que te permite ajustarlos sobre la marcha, pasando de tormentas furiosas al sol plácido en un instante. Demonios, incluso puedes controlar la estratificación exacta de tres capas de nubes separadas, lo que significa que incluso tontos como nosotros pueden diseñar fácilmente puestas de sol tan perfectas que te harán llorar.

La lección clave es usar este widget del clima todo el tiempo: vea su entorno con todo tipo de luz, cambie la fecha para ajustar la posición del sol, ¡hágalo todo!

El lanzamiento de Microsoft Flight Simulator, como Animal Crossing: New Horizons antes, no podría haber sido mejor programado. Han pasado años desde que el turismo y los vuelos globales parecían una posibilidad tan remota para tanta gente, por lo que es el momento ideal para sumergirse en un pequeño Cessna a unos pocos miles de pies sobre, literalmente, cualquier lugar que te apetezca visitar.

¿Conoces París como la palma de tu mano? Compruébelo y vea si puede recordar su camino. ¿Le apetece ver el Gran Cañón? Déjate caer allí y vuela a través de su enorme abismo. ¿Siempre anhelaste un vuelo nocturno por Hong Kong? Hazlo ahora.

Lo curioso es que hay tantos lugares increíbles para visitar que es casi una tontería enumerarlos todos. Sin embargo, si tiene algunos destinos de vacaciones favoritos de años pasados, le recomendamos comenzar allí. Calmará tu alma.

Si bien probablemente serás como nosotros y pasarás tus primeras horas tratando de volar en un avión más pequeño, obteniendo una sensación de velocidad e impulso para eliminar esa picazón de adrenalina, cuando llegues a tu primer vuelo con una bestia más grande, toma es más fácil.

Nuestro primer vuelo 747 salió de JFK en Nueva York, y estaba planeado para incluir un paseo rápido por la ciudad para ver cómo es sacar a uno de los grandes de una pista. Una hora más tarde, todavía estábamos navegando entre capas de nubes, simplemente maravillándonos de los interruptores, opciones y controles de la cabina al alcance de la mano.

Básicamente, los diferentes aviones pueden adaptarse a vibraciones muy diferentes, pero todos comparten la capacidad de ofrecer un viaje en el tiempo extremadamente relajante.

Escrito por Max Freeman-Mills.