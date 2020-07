Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Xbox ha anunciado que, en lugar de organizar o ser parte de un festival / conferencia de juegos físicos, comenzará una semana de demostraciones jugables para jugadores de Xbox.

Xbox Summer Game Fest te permitirá jugar "más de 60" demostraciones de juegos nuevos para títulos que no se lanzarán hasta mucho más tarde en el año. La compañía dice que, a diferencia de las demostraciones habituales, estas son versiones realmente tempranas del juego, similares a las que podrías obtener si estuvieras en el piso de exhibición en una conferencia de grandes juegos.

La compañía anunció la noticia en una publicación de blog y menciona que podría haber entre 75-100 demos jugables diferentes para cuando se complete la lista completa.

Las demostraciones jugables estarán disponibles del 21 al 27 de julio e incluirán títulos como una nueva versión de Destroy All Humans !, Skatebird, Raji: An Ancient Epic, Haven y Cris Tales entre muchos más.

Siendo estas demostraciones súper tempranas, no se crean después de que el juego haya terminado (o casi terminado) el desarrollo. Estas son realmente experiencias tempranas, e incluso pueden contener elementos que no llegan al juego final. También significa que podrían no estar tan pulidos como un juego final.

Xbox dice que las demostraciones del juego se mostrarán en su Tablero Xbox durante una semana, así que asegúrese de buscarlas en su consola durante la semana que comienza el 21 de julio. Una vez que termina la semana, la mayoría de las demostraciones dejarán de existir, por lo que deberá mantener los ojos bien abiertos.