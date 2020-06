Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

La consola Xbox Series X admitirá una nueva función de compatibilidad con versiones anteriores de toda la plataforma, llamada Smart Delivery, cuando se lance este año.

En su evento Xbox Series X de mayo, el primero de una serie de espectáculos virtuales mensuales llamados Xbox 20/20, Microsoft anunció Smart Delivery, y luego, en junio, publicó una publicación en el blog para detallar la función, que según dijo, "asegura solo tiene que comprar un título una vez, sabiendo que obtendrá la mejor versión del título en cualquier consola Xbox que elija ". Aquí está todo lo que sabemos hasta ahora.

En pocas palabras, Smart Delivery le permite comprar un juego para Xbox One y obtener una versión para Xbox Series X incluida.

De esa manera, si actualiza a la Xbox Series X cuando se lance, Microsoft automáticamente le permitirá jugar una versión optimizada del juego. Siempre podrás jugar la versión de mejor calidad, y solo tienes que comprar el juego una vez.

Para usar Smart Delivery, necesitará la nueva consola Xbox Series X. También necesitas un juego compatible.

Entonces, cuando compra una versión de Xbox One de un título compatible, Microsoft entregará la mejor versión de su Xbox One, como de costumbre. Si actualiza a Xbox Series X, Microsoft proporcionará automáticamente la versión Xbox Series X del juego de forma gratuita. Microsoft dijo que no necesitará hacer nada en términos de elegir una versión para descargar. Además, Smart Delivery no se limita solo a los juegos que compra digitalmente.

Los discos físicos de los juegos de Xbox también pueden admitir Smart Delivery, siempre que el desarrollador o editor decida usarlo. Microsoft dijo que Smart Delivery está disponible para todos los desarrolladores de juegos. Todos los títulos de Xbox Game Studios hechos para Xbox Series X, incluido Halo Infinite, también admitirán Smart Delivery. Finalmente, Xbox Smart Delivery es compatible con Xbox Game Pass, el servicio de suscripción de juegos de $ 10 al mes de Microsoft.

Aquí hay una lista confirmada de juegos compatibles con Smart Delivery:

Assassins Creed Valhalla

Llamada del mar

Coro

Cyberpunk 2077

Engranajes 5

Halo Infinite

Hellblade 2

Destiny 2

Suciedad 5

Metal: Hellslinger

Nexo Escarlata

Segunda extinción

El ascenso

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Yakuza: como un dragón

Microsoft proporcionó algunos escenarios para describir cómo funciona Smart Delivery:

Ejemplo uno:

"Si posee Gears 5 o lo está amando a través de Xbox Game Pass ahora, puede jugarlo hoy en Xbox One. Luego, si elige una Xbox Series X estas vacaciones, todo lo que necesita es presionar un botón para descargarlo y tendrá la versión optimizada de Gears 5, disponible el primer día en el lanzamiento con la consola, a su alcance ".

Ejemplo dos:

"Cuando Halo Infinite se lance junto con Xbox Series X y Xbox One estas vacaciones, solo tienes que comprar el juego una vez y obtendrás la mejor versión para la consola que tengas, o para ambas. Si eliges Xbox Series X para vivir" sala, Smart Delivery lo reconocerá y le entregará la versión optimizada allí. Si decide trasladar su Xbox One existente a un dormitorio o la oficina, Smart Delivery también lo reconocerá y le entregará esa versión cuando juegue en Xbox One. "

Ejemplo tres:

"Por último, algunos títulos nuevos y existentes de Xbox One optimizarán sus juegos después del lanzamiento de Xbox Series X. Por ejemplo, si compra Cyberpunk 2077 cuando se lance el 17 de septiembre, estará listo para explorar la ciudad de noche en Xbox One". Si eliges Xbox Series X en el lanzamiento de estas vacaciones, también puedes jugar allí en modo de compatibilidad, retomando exactamente donde lo dejaste. Luego, cuando CD Projekt Red entregue una versión optimizada de Xbox Series X de Cyberpunk 2077, automáticamente obtener una vez que esté disponible sin costo adicional ".

