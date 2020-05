Xbox ha lanzado una aplicación de configuración familiar, así es cómo usarla para administrar el tiempo de juego de Xbox de sus hijos

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Xbox lanzó una nueva aplicación para ayudar a los padres a administrar los juegos de sus hijos, estableciendo restricciones de contenido, configuraciones de juegos en línea y ajustando cuánto tiempo pasan frente a la pantalla.

Es una nueva herramienta muy bienvenida. Seguro que supera tener que profundizar en la configuración de la cuenta Xbox e intentar hacer todo manualmente desde allí. Al tener esta práctica herramienta siempre en su bolsillo, puede estar seguro de que no pasa demasiado tiempo frente a la pantalla o, en el futuro, que su hijo no está aceptando inadvertidamente solicitudes de amistad de personas de las que realmente no deberían estar recibiendo solicitudes.

El primer paso para obtener una herramienta simple para monitorear el uso de Xbox de sus hijos es descargar la aplicación. Actualmente está disponible en modo beta / vista previa, y si eres un usuario de un teléfono Android, descargarlo es tan simple como dirigirte a Play Store y descargarlo en cualquier dispositivo en el que quieras instalarlo.

Si usted es un usuario de iPhone, se requiere un pequeño paso adicional, porque para obtener acceso al software beta necesita instalar la aplicación TestFlight de Apple. Durante años, esta ha sido la forma de iOS de probar e instalar aplicaciones beta. Puedes descargar eso aquí .

Una vez que haya instalado TestFlight en su dispositivo iOS, puede instalar la aplicación de configuración familiar Xbox de Microsoft haciendo clic en este enlace . Vale la pena señalar que Microsoft solo ha asignado 10,000 instalaciones para esta aplicación, por lo que si de alguna manera tienes mala suerte y terminas intentando instalarla después de que 10,000 usuarios de iPhone ya la hayan descargado, es probable que tengas que esperar hasta que la aplicación oficial esté disponible en la tienda de aplicaciones.

Cuando carga la aplicación por primera vez, los primeros pasos son similares a cuando configura la cuenta de su hijo / a en Xbox. Primero, le pedirá que establezca una edad de restricción de contenido adecuada. Toque el lapicero al lado de la edad y luego seleccione uno que se ajuste a la madurez de su hijo.

A continuación, le pedirá que elija una configuración para la comunicación en línea, donde puede elegir si pueden comunicarse con todos, solo con amigos o con nadie.

Luego puede confirmar si su hijo / hijos pueden jugar juegos multijugador en línea. Y una vez que haya hecho eso, habrá completado la configuración inicial.

Si en algún momento desea cambiar cualquiera de esas tres configuraciones, puede hacerlo simplemente tocando la cuenta del usuario en el panel de la pantalla de inicio, tocando el engranaje de configuración y luego eligiendo qué elemento desea ajustar. También puede simplemente tocar el engranaje de configuración en la barra de herramientas inferior y seleccionar la cuenta que desea ajustar.

Una característica muy útil es la capacidad de ajustar la cantidad de tiempo de Xbox que un niño tiene en su cuenta. Y administrarlo va más allá de solo poder establecer un límite de tiempo general. También puedes elegir durante qué horas del día pueden jugar juegos de Xbox. Entonces, si no desea nada antes de las 9 a.m. y nada después de las 8 p.m.

En el panel de inicio de la aplicación, toque el perfil de usuario para el que desea cambiar la configuración y, en la siguiente pantalla, seleccione Tiempo de pantalla.

En la parte inferior de esa pantalla hay una ventana de "programación". Toque la flecha al lado del rango establecido actualmente, y en la siguiente pantalla lo desglosa en Días de la semana, Límite de tiempo y Rango de tiempo.

Seleccione los días de la semana y luego elija los días para los que desea ajustar el tiempo de pantalla. Ahora seleccione un límite de tiempo para elegir cuántas horas en esos días desea permitir el acceso a Xbox. Por último, en Intervalo de tiempo, elija los intervalos de tiempo dentro de esos días para los que desea permitir el acceso.

Y eso es. Una vez que esté configurado, el acceso a Xbox de su hijo solo se permitirá durante los tiempos y durante el tiempo que haya configurado.

Desde el panel familiar de la pantalla de inicio, si elige la cuenta que desea administrar nuevamente, también puede aprobar manualmente las solicitudes de las cuentas para obtener más tiempo o para permitir tiempo de pantalla para el resto del día sin restricciones. Entonces, si bien se establece como un horario, aquí también hay algo de margen de maniobra. No es un límite de pantalla completamente rígido, pero cualquier extensión de tiempo debe ser aprobada.