Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Xbox ya ha presentado su consola de juegos de próxima generación, la Xbox Series X, que se lanzará a fines de 2020. Pero, ¿sabías que hay otra máquina de próxima generación más barata que podría unirse en las tiendas?

Se rumorea que un Xbox Series S ha estado por un tiempo, principalmente bajo el nombre en clave de Lockheart, y los rumores sugieren que incluso podría anunciarse en mayo.

Aquí está todo lo que necesita saber sobre la Serie S de Xbox, según la especulación que hemos visto hasta ahora.

Cuando Phil Spencer se burló por primera vez de lo que vendría después de Xbox, durante el E3 2018, sugirió que podría haber más de una máquina en el horizonte.

Desde entonces, la compañía ha confirmado oficialmente la Xbox Series X, que se lanzará "vacaciones 2020". Sin embargo, teniendo en cuenta que será una potencia de una consola que canta y baila todo, probablemente con un precio que iguale, ha habido mucha charla para sugerir que también veremos un modelo más barato y menos específico.

Eso comenzó con el nombre en clave "Lockheart".

En diciembre de 2019, se sugirió que dos nuevas consolas estaban en desarrollo: Anaconda y Lockheart. Se cree que la primera es la Serie X (también conocida anteriormente como Proyecto Scarlett), mientras que la otra recientemente comenzó a aparecer como la Serie Xbox S.

Se dice que será un reemplazo recortado para la Xbox One S , con menos potencia que la Serie X pero con la capacidad de jugar juegos en (casi) 4K HDR.

Todavía no sabemos cómo se verá, pero esperamos que sea algo así como el excelente renderizado de maquetas realizado por el usuario de Reddit JiveDuder (arriba).

4 teraflops de potencia de procesamiento de gráficos

Juegos de 1440p en hasta 60 fps

Soporte de trazado de rayos

Almacenamiento SSD

Sin unidad de disco

Todavía no conocemos las especificaciones completas de la Serie S, pero los rumores apuntan a que tiene 4 teraflops de potencia de procesamiento de GPU. Eso es dramáticamente más bajo que la Serie X (que tiene 12TF) e incluso más bajo que la Xbox One X (con su 6TF). Pero, si considera que la PS4 Pro tiene un poco más de 4TF de potencia de GPU, puede ver que todavía es muy impresionante para una máquina de "nivel de entrada".

Como una consola de última generación, se dice que la Xbox Series S también tiene capacidades de trazado de rayos (como su hermano más capaz) y almacenamiento SSD para una carga más rápida y la reanudación instantánea del juego.

Se afirma que su resolución máxima para juegos es 1440p, en lugar de 4K nativa completa, y ejecutará juegos en hasta 60 fps.

Quizás el rumor actual más extraño sobre la Serie S es que vendrá sin una unidad de medios física. La Xbox Series X tendrá un reproductor de Blu-ray 4K, muy similar al One S y One X, pero se dice que la Serie S se parece más a la Xbox One S All-Digital Edition y, por lo tanto, depende de las descargas digitales y la transmisión.

Puede revelar inclinado

El tren de pensamiento popular es que la Xbox Series S estará disponible junto con la Xbox Series X esta temporada de fiestas, aunque eso está lejos de confirmarse.

Con suerte, descubriremos más en mayo, cuando Xbox aloje un discurso de apertura en línea (probablemente el que habría alojado en la víspera del E3 2020 si no se hubiera cancelado debido a la situación global actual).

Posiblemente alrededor de £ 300

Esta es probablemente la mayor pregunta abierta sobre la máquina en la actualidad: ¿cuánto costará?

Si Xbox considera necesario tener una segunda consola de la serie más barata disponible, significa que la máquina de próxima generación más grande y mejor especificada costará un paquete. Y, si planea continuar vendiendo Xbox One S y One X, imaginamos que la Serie S se ubicará en algún punto intermedio.

Eso básicamente significa que será entre £ 250 y £ 350.

Windows Central sugirió que la Xbox Series S, anteriormente Lockheart, podría anunciarse oficialmente en mayo de 2020.

Dos nombres en código internos para las consolas Xbox de próxima generación se filtran en la naturaleza .

Phil Spencer subió al escenario durante la presentación de Xbox en el E3 2018 y reveló que se están desarrollando nuevas "consolas" de Xbox .