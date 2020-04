Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Xbox y CD Projekt Red se han asociado para presentar no solo la Xbox One X más atractiva hasta el momento, sino posiblemente el espacio intermedio ideal antes de actualizar a una Xbox Series X.

Disponible a partir de junio, el paquete Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition incluye un One X de 1 TB con calcomanía personalizada, además de un elegante y temático controlador Xbox One, que también está disponible para comprar por separado.

Además, el paquete incluye una descarga para el muy esperado juego, que estará disponible a partir del 17 de septiembre.

Cyberpunk 2077 es, honestamente, uno de los juegos más prometedores que hemos visto en muchos años, ya que hemos visto demostraciones de juego en diferentes eventos. Y aquellos que lo compren en Xbox One también obtendrán una actualización completamente gratuita a la versión Xbox Series X cuando finalmente opten por la última máquina.

El controlador Cyberpunk 2077 Xbox One estará disponible para su compra por su cuenta, a partir de mañana, 22 de abril.

Otros dispositivos temáticos incluirán un soporte de carga Cyberpunk 2077 Xbox Pro, unidades de juego Seagate de edición especial en opciones de 2 TB y 5 TB, y auriculares inalámbricos SteelSeries Arctis 1, en las ediciones Johnny Silverhand (Keanu Reeves) y Netrunner.

SteelSeries también lanzará tres paquetes de accesorios Cyberpunk 2077 para auriculares Arctis Pro existentes, con nuevas placas magnéticas para los oídos.