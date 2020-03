Código de la GPU Xbox Series X robado y filtrado, revela AMD

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

AMD ha confirmado que un pirata informático robó el código fuente relacionado con varias de sus últimas y futuras tecnologías de procesamiento de gráficos, incluida la GPU "Arden" dentro de la Xbox Series X.

Según los informes, se filtró en línea en Github, pero desde entonces ha sido eliminado por el sitio, después de que AMD notificó DCMA.

La presunta pirata informático afirmó que encontró el código fuente, que también se relaciona con las GPU Navi 10 y Navi 12 de AMD, en noviembre del año pasado: "Encontré los códigos fuente del hardware de la GPU AMD Navi en una computadora pirateada", dijo a TorrentFreak. "El usuario no tomó ninguna medida efectiva contra la filtración de los códigos".

AMD respondió afirmando que no fue informado sobre el robo o la fuga hasta diciembre: "En diciembre de 2019, nos contactó alguien que afirmó tener archivos de prueba relacionados con un subconjunto de nuestros productos gráficos actuales y futuros, algunos de los cuales fueron publicado recientemente en línea, pero desde entonces ha sido eliminado ", publicó en su sitio web.

También dijo que el código obtenido, que el pirata informático valora en $ 100,000, no comprometerá la competitividad o la seguridad de sus productos gráficos, incluida la Xbox Series X. Sin embargo, está claramente preocupado por la posible fuga de su propiedad intelectual.

"Si bien somos conscientes de que el autor tiene archivos adicionales que no se han hecho públicos, creemos que la IP de gráficos robados no es esencial para la competitividad o la seguridad de nuestros productos gráficos. No sabemos si el autor posee otra IP de AMD".

"Estamos trabajando en estrecha colaboración con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y otros expertos como parte de una investigación penal en curso".

Se desconoce lo que esto significa para el consumidor, y eventual propietario de Xbox Series X, pero es probable que tenga poco impacto. AMD, sin embargo, claramente no está satisfecho.