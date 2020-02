Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

No es frecuente que un poco de noticias nos obligue a salir de inmediato y pre-ordenar un juego o, más preocupante, cancelar uno.

Pero eso es exactamente lo que acabamos de hacer después de saber que Cyberpunk 2077 de CD Projekt Red será parte del nuevo sistema Smart Delivery de Xbox.

Básicamente, si lo compras para Xbox One el 17 de septiembre, obtendrás la versión Xbox Series X completamente gratis.

Entonces, si, como nosotros, tiene acceso tanto a PS4 como a Xbox One (un gran si, para muchas personas, lo admito) ¿por qué lo pediría ahora para PlayStation, sabiendo que la versión de Xbox implica una actualización gratuita más tarde?

Smart Delivery, que Microsoft acaba de presentar una o dos horas antes de la confirmación de Cyberpunk, garantiza de manera efectiva que cuando compras un título de Xbox One también programado para la próxima generación de Xbox Series X, no tienes que hacer una segunda compra para jugar versión mejorada del juego.

Los jugadores nunca deberían verse obligados a comprar el mismo juego dos veces o pagar por las actualizaciones. Los propietarios de # Cyberpunk2077 para Xbox One recibirán la actualización de Xbox Series X de forma gratuita cuando esté disponible. https://t.co/nfkfFLj85w - Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 24 de febrero de 2020

Es el tipo de oferta eminentemente sensata y favorable al consumidor que Microsoft claramente ha pasado los últimos años tratando de demostrar que puede ofrecer. Y está en marcado contraste con la prehistoria de su farsa del mecanismo de intercambio que inicialmente había planeado para Xbox One .

CD Projekt Red tiene una historia cuando se trata de resistir las tendencias de la industria a favor de medidas que sus clientes realmente apreciarán, ya sea que eso signifique la falta de software DRM adjunto a sus juegos o la ausencia de microtransacciones en su modelo de negocio. No sorprende en absoluto que haya hecho que Cyberpunk 2077 sea el primer juego AAA de terceros confirmado para Smart Delivery.

Ahora que lo ha hecho, tampoco debería sorprendernos cuando más consumidores hagan lo que acabamos de hacer: ir a Amazon para cancelar nuestro pedido anticipado de Playstation 4 de Cyberpunk 2077, reemplazándolo por la versión Xbox One. Originalmente, no había una razón particular por la que habíamos elegido la PS4 en lugar de la Xbox para el pedido anticipado, pero Microsoft ha magistrado a un creador de diferencias de la nada con Smart Delivery.

Si, como es de esperar, este es solo el primero de muchos juegos confirmados para el sistema de propiedad actualizado, espera que marque la diferencia. Microsoft ya tiene la creciente reputación de su biblioteca Game Pass para alentar a las personas a abandonar el barco de Sony, pero la promesa de compras de juegos intergeneracionales es un valor igualmente convincente.

Que los juegos se están volviendo cada vez más caros es el tipo de sentimiento que se debate por todas partes en las discusiones ahora, pero no hay suficientes editores que realmente estén actuando en esa impresión.

De hecho, para elegir un ejemplo al azar, la voluntad de Bethesda de portar y relanzar Skyrim a lo largo de los años fue tan ampliamente ridiculizada que incluso se sacó la mía con su mini puerto del juego para Alexa de Amazon . Era un anuncio lo suficientemente encantador, pero el quid de la broma dependía de que los jugadores debían comprar el mismo juego repetidamente para asegurarse de que estaban jugando la última versión disponible.

Xbox está ofreciendo una forma de contrarrestar esa molestia, que es un crédito a su voluntad de al menos tratar de sacudir el mercado. La pelota ahora también está firmemente en la cancha de PlayStation. Es posible que pueda obtener puntos fáciles cuando revela los niveles de potencia, los precios y más de la PS5, pero si no tiene un plan creíble para contrarrestar los gustos de Game Pass y Smart Delivery, podría encontrarse en el lado equivocado de La próxima guerra de consolas.

