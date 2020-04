Inside Xbox May 2020: Cómo ver revelar los juegos de Xbox Series X

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Todos los grandes fabricantes de consolas alojan sus propias transmisiones regulares de video en línea en estos días: Nintendo tiene sus presentaciones directas; PlayStation tiene estado de juego; y Google tiene sus revelaciones de Stadia Connect .

Xbox aloja Inside Xbox y el programado para mayo de 2020 es, quizás, uno de los más importantes hasta el momento. Sin una feria comercial E3 este año, no habrá Xbox Media Briefing, por lo que este evento solo en línea representa la oportunidad ideal para ver las revelaciones reales del juego de Xbox Series X.

Aquí están los detalles sobre cómo ver la transmisión de Inside Xbox Inside de mayo de 2020, más algunas cosas que esperamos.

Inside Xbox es solo en línea y la próxima se lanzará a las 8 a.m. PT el jueves 7 de mayo de 2020. Estos son los horarios de su región:

Esperamos ser los anfitriones de la transmisión en vivo aquí en Pocket-lint cada vez más cerca.

Xbox también alojará la transmisión a través de sus propios canales Mixer , Twitch , YouTube , Facebook y Twitter .

Este Inside Xbox estará dedicado a la Xbox Series X y, específicamente, a los juegos que saldrán en el lanzamiento y más allá.

Ya conocemos algunos, incluidos Halo: Infinite, Cyberpunk 2077 y Assassins Creed: Valhalla, pero también podría haber algunas sorpresas planeadas. Eche un vistazo a nuestro resumen de los próximos juegos de la Serie X de Xbox regularmente actualizado para averiguar qué títulos se esperan.

¿Quieres ver juegos para Xbox Series X? Queremos mostrarte juegos para Xbox Series X.



Echa un vistazo a la experiencia de juego de la próxima generación First Look de nuestros socios desarrolladores globales en #InsideXbox el jueves 7 de mayo a las 8 a.m. PT. pic.twitter.com/xVdgIeRBJX